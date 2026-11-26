Zodia Custody: Datenleck beim Krypto-Verwahrer von Standard Chartered, laut CEO keine unbefugten Transaktionen – wie sicher ist die Verwahrung von Kryptowerten?
aktiencheck.de Redaktion5 Min.
Die Krypto-Tochter von Standard Chartered meldet unbefugten Zugriff auf Kundendaten, entdeckt am 24. November. Gelder sind nach Angaben des Unternehmens nicht betroffen – offen bleibt, was genau abgeflossen ist.
Die Zodia Custody, der Krypto-Verwahrer von Standard Chartered (Aktie der Standard Chartered PLC: Ticker STAN in London, STD im Xetra-Handel), hat ein Datenleck eingeräumt. Nach einer Meldung von Reuters und CoinDesk vom Donnerstag, 26. November 2026, wurden Firmendaten von Kunden sowie bei einigen Kunden und Mitarbeitern Namen und E-Mail-Adressen von Ansprechpartnern abgegriffen. Zodia-Chef Richard Clark sagte laut Reuters: „Based on our investigation to date, there have been no unauthorised transactions.“ Die Standard Chartered Aktie legte am Donnerstag in London um 2,6 Prozent zu (Reuters).
Für den Krypto-Markt kommt die Meldung in einer angespannten Woche: Der Bitcoin Kurs pendelt um 60.000 Dollar, die Bitcoin-ETFs verzeichnen Abflüsse. Vertrauen in die sichere Verwahrung ist eine der Grundlagen, auf denen institutionelle Anleger überhaupt in Kryptowerte investieren.
Das große Bild
Was ist bei Zodia Custody passiert – und was ist noch unklar?
Nach übereinstimmenden Angaben von Reuters, CoinDesk und FinanceFeeds lief der Vorfall in zwei Schritten ab. Am Montag, 23. November, erkannte Zodia Versuche, die Plattform auszuspähen („probing attempts“), und nahm die Schnittstelle offline, über die institutionelle Kunden mit der Plattform verbunden sind. Der Dienst wurde später wiederhergestellt. Am Dienstag, 24. November, stellte das Unternehmen fest, dass auf begrenzte Kundendaten unbefugt zugegriffen worden war. Kunden und Aufsichtsbehörden wurden informiert; welche Behörden, nennt keine Quelle.
Zodia-Datenleck: Was bekannt ist und was nicht
Frage
Stand
Wann entdeckt?
Sondierung 23.11., unbefugter Zugriff 24.11.
Welche Daten?
Firmendetails, Namen und E-Mail-Adressen von Ansprechpartnern
Unbefugte Transaktionen?
Laut CEO keine bis heute
Verwahrte Kundengelder betroffen?
Laut Unternehmen nein; Schlüssel-Sicherheit nicht gesondert bestätigt
Zahl der Betroffenen
nicht genannt
Missbrauch der Daten (Phishing)?
Keine Hinweise laut CoinDesk
Zusammenstellung aus Reuters, CoinDesk und FinanceFeeds. FinanceFeeds weist darauf hin, dass Angriffsweg, Zahl der Betroffenen und Art der Konto- und Transaktionsdaten nicht genannt sind.
Was bedeutet das Datenleck für die Krypto-Verwahrung bei Banken?
Zodia Custody gehört zu den Verwahrern, die Banken und institutionellen Anlegern den Zugang zu Bitcoin und anderen Kryptowerten ermöglichen. Standard Chartered hat die Gesellschaft nach Angaben von Reuters und CoinDesk vollständig übernommen; FinanceFeeds schreibt dagegen, der Vollzug der im Oktober vereinbarten Übernahme sei noch nicht bestätigt. Diese Frage ist für die Haftung relevant und lässt sich aus den geprüften Quellen nicht auflösen.
Für die Branche zählt vor allem, ob die Trennung von Kundendaten und Kundengeldern hält. Die Angaben des Unternehmens sprechen dafür: Es wurden keine unbefugten Transaktionen festgestellt. Ob auch Kontokennungen, Salden, Wallet-Adressen oder Transaktionsdaten betroffen waren, geht aus den Berichten nicht hervor. Eine Kompromittierung von Schlüsseln sieht FinanceFeeds nicht, schließt sie aber nicht aus.
Welche Folgen hat der Vorfall für Bitcoin, Coinbase Aktie und andere Krypto-Aktien?
Direkte Kursreaktionen im Kryptomarkt sind nicht belegt. Der Bitcoin Kurs lag am Donnerstag bei rund 60.700 Dollar, ein Plus von 4,7 Prozent in 24 Stunden, ohne dass ein Zusammenhang mit dem Datenleck erkennbar wäre (Coinbase Exchange, ca. 8:10 Uhr New Yorker Zeit). Die Coinbase Aktie (Ticker COIN) und andere börsennotierte Krypto-Dienstleister stehen jedoch ebenfalls für institutionelle Verwahrung und Handel. Sicherheitsvorfälle bei Wettbewerbern lenken die Aufmerksamkeit der Kunden und Aufseher auf die Kontrollen der gesamten Branche. Die US-Börsen waren am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, für Krypto-Aktien gibt es daher keinen neuen Handelstag.
Was sollten Anleger bei der Krypto-Verwahrung beobachten?
01
Abschlussbericht von Zodia
Ob das Unternehmen Angriffsweg, Zahl der Betroffenen und betroffene Datenarten nachliefert.
02
Reaktion der Aufsicht
Welche Behörden informiert wurden und ob es Auflagen gibt.
03
Eigentümerstruktur
Ob die Übernahme durch Standard Chartered vollzogen ist und wer haftet.
04
Phishing-Warnungen
Ob Kunden und Mitarbeiter gezielt angeschrieben werden.
Häufige Fragen zu Zodia Custody und Krypto-Verwahrung
Was ist Zodia Custody? Ein Verwahrer für Kryptowerte, der zu Standard Chartered gehört und institutionelle Kunden bedient.
Sind Bitcoin oder andere Kryptowerte gestohlen worden? Nach Angaben des CEO wurden bislang keine unbefugten Transaktionen festgestellt.
Welche Daten sind betroffen? Firmendetails und für einzelne Kunden und Mitarbeiter Namen und E-Mail-Adressen von Ansprechpartnern.
Beeinflusst das den Bitcoin Kurs? Ein Zusammenhang ist nicht belegt; Bitcoin stieg am Donnerstag auf rund 60.700 Dollar.
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