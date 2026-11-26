Die Zodia Custody, der Krypto-Verwahrer von Standard Chartered (Aktie der Standard Chartered PLC: Ticker STAN in London, STD im Xetra-Handel), hat ein Datenleck eingeräumt. Nach einer Meldung von Reuters und CoinDesk vom Donnerstag, 26. November 2026, wurden Firmendaten von Kunden sowie bei einigen Kunden und Mitarbeitern Namen und E-Mail-Adressen von Ansprechpartnern abgegriffen. Zodia-Chef Richard Clark sagte laut Reuters: „Based on our investigation to date, there have been no unauthorised transactions.“ Die Standard Chartered Aktie legte am Donnerstag in London um 2,6 Prozent zu (Reuters).

Für den Krypto-Markt kommt die Meldung in einer angespannten Woche: Der Bitcoin Kurs pendelt um 60.000 Dollar, die Bitcoin-ETFs verzeichnen Abflüsse. Vertrauen in die sichere Verwahrung ist eine der Grundlagen, auf denen institutionelle Anleger überhaupt in Kryptowerte investieren.