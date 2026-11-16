Zinswende nach oben: Fed und EZB steuern auf Zinserhöhungen zu, Warsh spricht heute – was das Ende des billigen Geldes für Anleger bedeutet

Erhöht die Fed im Dezember die Zinsen?

Die Märkte rechnen mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 90 Prozent mit einer Zinserhöhung am 9. Dezember. Fed-Gouverneur Waller hält sogar einen halben Prozentpunkt für denkbar.

Erhöht auch die EZB die Zinsen?

EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hat für Dezember eine Zinserhöhung signalisiert, sofern sich die Daten nicht deutlich bessern. Der Einlagesatz liegt derzeit bei 2,50 Prozent.

Wann spricht Kevin Warsh?

Am 16. November um 18 Uhr deutscher Zeit auf einer Konferenz der Fed in San Francisco zu Produktivität, Arbeitsmarkt und KI.