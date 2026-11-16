Jahrelang kannte die Börse nur eine Richtung für die Zinsen: nach unten. Diese Gewissheit ist Geschichte. An den Finanzmärkten gelten Zinserhöhungen sowohl der US-Notenbank Fed als auch der Europäischen Zentralbank im Dezember inzwischen als nahezu ausgemacht. Für die Fed-Sitzung am 9. Dezember sehen die Terminmärkte eine Wahrscheinlichkeit von rund 90 Prozent für einen Zinsschritt nach oben. Heute um 18 Uhr deutscher Zeit eröffnet Fed-Chef Kevin Warsh in San Francisco eine Konferenz zu Produktivität, Arbeitsmarkt und künstlicher Intelligenz – und Anleger rund um den Globus werden jedes Wort auf die Goldwaage legen.
Zinswende nach oben: Fed und EZB steuern auf Zinserhöhungen zu, Warsh spricht heute – was das Ende des billigen Geldes für Anleger bedeutet
Die Märkte halten Zinserhöhungen der US-Notenbank und der EZB im Dezember für nahezu sicher. Fed-Gouverneur Waller bringt sogar einen halben Prozentpunkt ins Spiel, die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liegt über 5 Prozent. Heute Abend spricht Fed-Chef Kevin Warsh. Die große Analyse: Warum die Zinsen steigen, was Warsh mit KI und Inflation zu tun hat, welche Aktien gewinnen, welche verlieren – und warum Gold und Bitcoin schon reagieren.
Die Ursache
Die Inflation, die nicht weichen will
Auslöser sind die Inflationsdaten der vergangenen Woche. Die US-Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent zum Vormonat und damit stärker als erwartet, die Erzeugerpreise lagen 6,5 Prozent über dem Vorjahr. Die Rendite zweijähriger US-Anleihen kletterte zeitweise auf 4,76 Prozent, den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Fed-Gouverneur Christopher Waller brachte eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt ins Spiel, falls die Kerninflation monatlich bei 0,3 Prozent oder höher bleibt. Ein Viertelpunkt allein könne die Glaubwürdigkeit der Notenbank gefährden. Schon im September hatte die Fed die Zinsen erstmals seit 2023 wieder angehoben; im Oktober stimmten zwei Mitglieder bereits für einen weiteren Schritt.
Europa zieht nach. Die EZB hatte ihren Einlagesatz Ende Oktober bei 2,50 Prozent belassen. Inzwischen hat Chefvolkswirt Philip Lane für Dezember eine weitere Zinserhöhung signalisiert, sofern sich die Datenlage nicht deutlich bessert. Auch Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hält einen Schritt für nötig. Die deutsche Inflationsrate lag im Oktober bei 2,8 Prozent, die Großhandelspreise stiegen sogar um 8,8 Prozent zum Vorjahr – ein Vorbote für die kommenden Monate.
Warsh und die KI
Wunder der Produktivität oder Inflationstreiber?
Die heutige Konferenz ist mehr als eine Pflichtveranstaltung. Warsh hatte im Oktober angekündigt, er wolle dort seine eigene Sicht auf eine zentrale Frage schärfen: Bringt künstliche Intelligenz ein Produktivitätswunder, das die Preise drückt – oder treiben die Milliarden für Rechenzentren, Chips und Strom die Inflation zunächst weiter an? Die Antwort entscheidet, wie lange die Zinsen hoch bleiben. Warsh eröffnet die Veranstaltung und moderiert drei der vier Diskussionsrunden. Bereits am Vormittag spricht Fed-Gouverneur Michael Barr, am Mittwoch folgt das Protokoll der Oktobersitzung.
Das große Bild
Der Zins sortiert die Börse neu
Zinsen sind die Schwerkraft der Finanzmärkte. Steigen sie, verliert jede Zukunftshoffnung an Wert – und jede sichere Rendite gewinnt an Reiz.
Die Folgen sind bereits überall sichtbar. Der Goldpreis fiel heute früh auf den tiefsten Stand seit Oktober 2025, weil ein Edelmetall ohne Zinsertrag gegen Anleihen mit mehr als 5 Prozent Rendite schlechter dasteht. Bitcoin notiert rund 49 Prozent unter seinem Rekord. Der Zins für 30-jährige US-Hypotheken liegt über 7 Prozent und bremst den Immobilienmarkt. Und Technologieaktien, deren Gewinne weit in der Zukunft liegen, werden stärker abgezinst – ein Grund, warum der Nasdaq zuletzt deutlich hinter dem DAX zurückblieb.
Häufige Fragen zur Zinswende
Erhöht die Fed im Dezember die Zinsen?
Die Märkte rechnen mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 90 Prozent mit einer Zinserhöhung am 9. Dezember. Fed-Gouverneur Waller hält sogar einen halben Prozentpunkt für denkbar.
Erhöht auch die EZB die Zinsen?
EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hat für Dezember eine Zinserhöhung signalisiert, sofern sich die Daten nicht deutlich bessern. Der Einlagesatz liegt derzeit bei 2,50 Prozent.
Wann spricht Kevin Warsh?
Am 16. November um 18 Uhr deutscher Zeit auf einer Konferenz der Fed in San Francisco zu Produktivität, Arbeitsmarkt und KI.
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