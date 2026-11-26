Die Zinswende nach oben nimmt Fahrt auf: Die US-Teuerung nach dem bevorzugten Preismaß der Notenbank, dem PCE-Index, lag im Oktober bei 3,8 Prozent, die Kernrate bei 3,3 Prozent und damit über der Erwartung von 3,2 Prozent. Zugleich wurde das US-Wachstum im dritten Quartal auf 4,3 Prozent annualisiert nach oben revidiert, nach 3,4 Prozent in der ersten Schätzung. Die Märkte setzen daher mit rund 98 Prozent Wahrscheinlichkeit auf eine Zinserhöhung der Fed am 9. Dezember. Am Donnerstagmorgen hob außerdem die südkoreanische Zentralbank den Leitzins um 0,25 Punkte auf 3,25 Prozent an.
Zinswende: Inflation 3,8 Prozent, US-Wachstum 4,3 Prozent, Südkorea erhöht – ist die Fed-Zinserhöhung im Dezember kaum noch aufzuhalten?
Die US-Teuerung zieht an, die Wirtschaft wächst stärker als gedacht, und Südkorea hebt den Leitzins auf 3,25 Prozent. Die Märkte rechnen fest mit einer Fed-Zinserhöhung im Dezember. Was die Zinswende für Nasdaq, DAX und Anleger bedeutet.
Die Daten
Wie heiß ist die US-Inflation wirklich – und warum überrascht das Wachstum?
Nach den Zahlen des US-Handelsministeriums (BEA) vom Mittwoch, 25.11.2026, 14:30 Uhr MEZ, stieg der PCE-Preisindex im Oktober um 0,3 Prozent zum Vormonat und um 3,8 Prozent zum Vorjahr. Ohne Energie und Nahrungsmittel lagen die Preise 0,3 Prozent über dem Vormonat und 3,3 Prozent über dem Vorjahr. Die Einkommen stiegen um 0,7 Prozent, die nominalen Ausgaben um 0,3 Prozent, real sanken sie leicht.
Beim Bruttoinlandsprodukt revidierte das BEA den Wert für das dritte Quartal auf 4,3 Prozent. Treiber waren ein stärkerer privater Konsum (4,2 Prozent, zuvor 3,8 Prozent) und die Käufe des privaten Sektors im Inland. Starkes Wachstum bei hoher Inflation ist genau die Mischung, die Notenbanken zu weiteren Zinsschritten ermutigt.
Die Federal Reserve hatte ihren Leitzins am 28. Oktober nach Berichten bei einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent belassen, zwei Mitglieder stimmten demnach für eine Erhöhung um 0,25 Punkte. Der nächste Entscheid fällt am Mittwoch, 9. Dezember, um 20:00 Uhr MEZ.
|Indikator
|Aktuell
|Vergleich
|PCE-Preisindex (Vorjahr)
|3,8 %
|Oktober
|Kern-PCE (Vorjahr)
|3,3 %
|Erwartung 3,2 %, September 3,1 %
|US-BIP Q3 (annualisiert)
|4,3 %
|erste Schätzung 3,4 %
|Privater Konsum Q3
|4,2 %
|zuvor 3,8 %
|Zinserhöhung Dezember (CME FedWatch)
|97,8 %
|25.11. nach den Daten
BEA-Daten vom 25.11.2026, 14:30 Uhr MEZ. Wahrscheinlichkeit laut Marktteilnehmern.
Die Notenbanken
Wer hebt noch an – und was sagt die Bank of Korea?
Die Bank of Korea erhöhte den Basiszins am Donnerstag von 3,00 auf 3,25 Prozent. Es ist die dritte Anhebung in der zweiten Jahreshälfte 2026 (Juli, August, November), im Oktober pausierte die Notenbank. Die Zentralbank hob zugleich ihre Wachstumsprognose für 2026 von 3,3 auf 3,9 Prozent und für 2027 von 2,9 auf 4,1 Prozent. Die Inflation lag im Oktober bei 2,8 Prozent. Am Markt werden nach Berichten im kommenden Jahr weitere Erhöhungen um 0,25 bis 0,50 Prozentpunkte erwartet. Die Börse in Seoul war am Mittwoch zuvor laut Marktberichten um 5,8 Prozent eingebrochen, auch Taiwan gab deutlich nach; am Donnerstag erholten sich die asiatischen Märkte.
Auch in Europa richtet sich der Blick auf die Notenbank: Am Donnerstag um 13:30 Uhr veröffentlicht die EZB das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung, der nächste Zinsentscheid folgt im Dezember.
Das große Bild
Was bedeutet die Zinswende für Nasdaq 100, DAX und Anleihen – und wer verliert?
Am Mittwoch schloss der Nasdaq 100 mit 26.046,90 Punkten 0,64 Prozent im Minus, nachdem er im frühen Handel zeitweise fast 5 Prozent verloren hatte. Seine Korrektur vom Oktober-Rekordhoch war zwischenzeitlich auf bis zu 20 Prozent angewachsen. Der Dow Jones legte 0,33 Prozent auf 50.182,95 Punkte zu, der S&P 500 gab 0,25 Prozent auf 7.182,78 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel nach Berichten trotz der heißen Daten auf rund 4,83 bis 4,85 Prozent – Anleger flüchteten teils in Treasuries. Der DAX schloss bei 24.702,13 Punkten (minus 1,26 Prozent), vorbörslich zeigte eine Broker-Indikation am Donnerstag um 07:15 Uhr rund 25.200 Punkte. Der Euro lag bei etwa 1,0965 Dollar.
Steigende Zinsen belasten traditionell Wachstums- und Technologiewerte, weil künftige Gewinne stärker abgezinst werden; Nasdaq-Aktien und KI-Titel stehen deshalb im Fokus. Für Finanzwerte kann ein höheres Zinsniveau die Margen stützen, belegt ist ein solcher Zusammenhang aktuell für Bankaktien aber nicht – das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Was Anleger beobachten
Welche Termine bringen Klarheit – und wann tagt die Fed?
26.11.2026, 13:30 Uhr: EZB-Protokoll der Oktober-Sitzung. Die US-Börsen sind wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird verkürzt gehandelt.
4.12.2026, 14:30 Uhr: US-Arbeitsmarktbericht für November.
9.12.2026, 20:00 Uhr: Zinsentscheid der Fed.
10.12.2026, 14:30 Uhr: US-Verbraucherpreise für November.
Dezember: Zinsentscheid der EZB.
Häufige Fragen zur Zinswende
Wie hoch ist die US-Inflation im Oktober?
Der PCE-Preisindex stieg auf 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, die Kernrate auf 3,3 Prozent.
Erhöht die Fed im Dezember die Zinsen?
Laut CME FedWatch lag die Wahrscheinlichkeit nach den Daten bei 97,8 Prozent. Entschieden wird am 9. Dezember.
Was bedeutet die Zinswende für Aktien?
Höhere Zinsen belasten oft Wachstums- und Technologiewerte; der Nasdaq 100 korrigierte zuletzt um bis zu 20 Prozent vom Rekord.
Was hat Südkorea beschlossen?
Die Bank of Korea hob den Leitzins um 0,25 Punkte auf 3,25 Prozent und weitere Erhöhungen werden erwartet.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.