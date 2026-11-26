Nach den Zahlen des US-Handelsministeriums (BEA) vom Mittwoch, 25.11.2026, 14:30 Uhr MEZ, stieg der PCE-Preisindex im Oktober um 0,3 Prozent zum Vormonat und um 3,8 Prozent zum Vorjahr. Ohne Energie und Nahrungsmittel lagen die Preise 0,3 Prozent über dem Vormonat und 3,3 Prozent über dem Vorjahr. Die Einkommen stiegen um 0,7 Prozent, die nominalen Ausgaben um 0,3 Prozent, real sanken sie leicht.

Beim Bruttoinlandsprodukt revidierte das BEA den Wert für das dritte Quartal auf 4,3 Prozent. Treiber waren ein stärkerer privater Konsum (4,2 Prozent, zuvor 3,8 Prozent) und die Käufe des privaten Sektors im Inland. Starkes Wachstum bei hoher Inflation ist genau die Mischung, die Notenbanken zu weiteren Zinsschritten ermutigt.