Bis Weihnachten fallen die Zinsentscheidungen, die den Jahresausklang an den Börsen prägen: Die US-Notenbank Fed tagt am 8. und 9. Dezember, die EZB am 16. und 17. Dezember. Bei einer Inflation von 4,0 Prozent im Euroraum rechnen Märkte laut dpa-AFX fest mit einer EZB-Zinserhöhung im Dezember; auch bei der Fed-Zinserhöhung wächst die Erwartung. Der DAX (ISIN DE0008469008) lag am Donnerstag um 09:13 Uhr MEZ bei rund 25.927 Punkten, nach einem Rückgang um 1,2 Prozent auf 25.736,24 Punkte am Vortag und knapp 5 Prozent unter dem Rekordhoch von 27.001 Punkten.
Zinstermine bis Jahresende: Fed am 9., EZB am 17. Dezember bei 4,0 Prozent Inflation - Was ist beschlossen, was nur erwartet?
Zwei Zinsentscheide, ein Haushaltsbeschluss und die Rentenreform im Kabinett: Der Kalender bis Weihnachten entscheidet über die Zinswende. Was bei Fed und EZB feststeht, was Märkte erwarten und was das für DAX und Bankaktien bedeutet.
Steckbrief
- Index
- DAX (Xetra)
- ISIN
- DE0008469008
- Vortagesschluss 18.11.
- 25.736,24 Punkte (-1,2%)
Stand: 19.11.2026, DAX-Stand 09:13 Uhr MEZ (dpa-AFX via onvista); Rekordhoch 27.001 Punkte vor einer Woche
Dieser Überblick sortiert, was tatsächlich feststeht und was Erwartung ist. Wichtig dabei: Weder die EZB noch die Fed haben ihre Dezember-Entscheidung getroffen. Aussagen einzelner Notenbanker und Marktpreise sind keine Beschlüsse.
Termine
Welche Entscheidungen stehen bis Jahresende an – und wann?
|Datum
|Ereignis
|Warum es Märkte bewegt
|20.11. (Fr.)
|Bundesrat berät mehrere Gesetze (Redaktionsberichte)
|Steuer- und Sozialabgaben 2027
|27.11. (Fr.)
|Bundestag: Schlussabstimmung Haushalt 2027
|Nettokreditaufnahme 122,97 Mrd. €, Zinslast
|Anfang Dezember
|Eurostat-Erstschätzung Inflation November
|Datenbasis für die EZB
|8.–9.12.
|Fed-Sitzung
|Zinserhöhung erwartet
|9. oder 16.12.
|Kabinett: Rentenreform (angestrebt)
|Ausgaben und Altersvorsorge
|16.–17.12.
|EZB-Sitzung mit Projektionen bis 2029
|Zinsentscheid im Euroraum
Termine laut Bundestag, ZDFheute, Euronews, onvista und StockTitan. Rente: Kabinettsbeschluss wird laut Bericht für den 9. oder 16. Dezember angestrebt. Bundesrat: Freitag, 20.11. nach Redaktionsberichten.
Quelle: Bundestag; Euronews; dasgelbeblatt.de; CNBC via StockTitan
Was erwarten Märkte und Notenbanker von der EZB im Dezember?
Die EZB ließ den Einlagesatz am 29. Oktober bei 2,5 Prozent, nachdem sie im Juni und September angehoben hatte (Euronews). Die Inflation stieg im Oktober laut Eurostat final auf 4,0 Prozent, den höchsten Wert seit September 2023, getrieben von Energie mit plus 21,0 Prozent; die Kerninflation lag bei 2,6 Prozent, Dienstleistungen bei 3,3 Prozent. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hielt eine Erhöhung im Dezember am 3. November für sehr wahrscheinlich notwendig; die DZ Bank erwartet 25 Basispunkte. Ökonomen von Pantheon Macroeconomics rechnen mit Inflationsraten von 4,1 Prozent im November und 4,3 Prozent im Dezember (Prognose Dritter).
Hinzu kommt ein Personalthema: Christine Lagarde tritt laut Euronews im Februar 2027 zurück, neun Monate vor Ende ihrer Amtszeit. Die Dezember-Sitzung ist damit eine der letzten unter ihrer Führung.
Wie weit geht die Fed – und warum ist Waller wichtig?
Die Fed hielt die Spanne im Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Im Protokoll der Sitzung vom 27. und 28. Oktober hielten fast alle Mitglieder weitere Erhöhungen für wahrscheinlich angemessen; zwei Stimmberechtigte, Lisa Cook und Beth Hammack, wollten bereits im Oktober um 25 Basispunkte anheben. Gouverneur Christopher Waller sagte dem Sender CNBC, eine Anhebung um einen halben Prozentpunkt sei im Dezember wohl nötig. Das ist die Aussage eines Mitglieds, kein Beschluss.
Was bedeuten höhere Zinsen für DAX, Bankaktien und Anleger?
Höhere Leitzinsen verteuern Kredite und belasten Bewertungen zukunftsorientierter Branchen; der Stoxx Europe 600 Technologie lag am Donnerstag laut dpa-AFX auf dem tiefsten Stand seit dem Sommer, gut 12 Prozent unter dem Hoch von Anfang Oktober. Bankaktien wie die Commerzbank Aktie oder die Deutsche Bank Aktie profitieren grundsätzlich von steigenden Zinsmargen, stehen aber bei Kreditrisiken unter Beobachtung. Für Bundesanleihen und den Euro gilt: Die Zinsdifferenz zur Fed und die Inflationsdaten bleiben die Treiber. Wie viel davon schon in den Kursen steckt, ist eine Einschätzung der Redaktion und lässt sich aus den Terminen allein nicht ableiten.
FAQ
Häufige Fragen zu den Zinsterminen
Wann entscheidet die EZB über die Zinsen? Die Sitzung findet am 16. und 17. Dezember 2026 statt, mit neuen Projektionen bis 2029.
Wann tagt die Fed im Dezember? Am 8. und 9. Dezember 2026.
Wie hoch ist die Inflation im Euroraum? Im Oktober 4,0 Prozent (Eurostat, finale Zahl), die Kernrate 2,6 Prozent.
Ist eine Zinserhöhung schon beschlossen? Nein; Märkte erwarten sie laut dpa-AFX, beschlossen ist sie nicht.
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