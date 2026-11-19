Die EZB ließ den Einlagesatz am 29. Oktober bei 2,5 Prozent, nachdem sie im Juni und September angehoben hatte (Euronews). Die Inflation stieg im Oktober laut Eurostat final auf 4,0 Prozent, den höchsten Wert seit September 2023, getrieben von Energie mit plus 21,0 Prozent; die Kerninflation lag bei 2,6 Prozent, Dienstleistungen bei 3,3 Prozent. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hielt eine Erhöhung im Dezember am 3. November für sehr wahrscheinlich notwendig; die DZ Bank erwartet 25 Basispunkte. Ökonomen von Pantheon Macroeconomics rechnen mit Inflationsraten von 4,1 Prozent im November und 4,3 Prozent im Dezember (Prognose Dritter).

Hinzu kommt ein Personalthema: Christine Lagarde tritt laut Euronews im Februar 2027 zurück, neun Monate vor Ende ihrer Amtszeit. Die Dezember-Sitzung ist damit eine der letzten unter ihrer Führung.