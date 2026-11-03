Zinssitzung in Polen

Die Industrieproduktion sei im September im Jahresvergleich um 4,6% gewachsen. Zudem gehe die Inflation in Polen langsam zurück, was die Notwendigkeit von Zinserhöhungen reduziere. Der Leitzins werde bei der heutigen Sitzung bei 3,75% bleiben. In den letzten Tagen habe der EUR/PLN-Kurs stark verloren. Mittlerweile sei ein Niveau von über 4,4000 überschritten. Weitaus größer wirke der Kampf um das Verfassungsgericht. Das polnische Parlament habe im Vorfeld regulär acht neue Verfassungsrichter gewählt. Weil sich der rechtskonservative Staatspräsident Nawrocki geweigert habe, diese zu vereidigen, hätten die Richter ihren Amtseid stattdessen vor dem Parlament abgelegt. Als sie ihre Arbeit im Gericht hätten aufnehmen wollen, habe der Gerichtspräsident (der noch aus der PiS-Ära stamme) ihnen den Zugang zum Gebäude verweigert. In weiterer Folge seien der Gerichtspräsident und sein Stellvertreter suspendiert worden. Das Vertrauen in den polnischen Staat werde durch diese Krise reduziert, was die Währung deutlich schwäche.