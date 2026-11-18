Die Botschaft aus Frankfurt ist unmissverständlich. „Möglicherweise müssen wir nochmal an der Zinsschraube drehen“, sagte Bundesbankpräsident Joachim Nagel im Interview mit dem ARD-Wirtschaftsmagazin „Plusminus“, das am Mittwochmorgen auf tagesschau.de erschien. Angesichts der Aussicht auf eine höhere Inflation schließt Nagel weitere Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank nicht aus. Ziel bleibe es, so schnell wie möglich zum Inflationsziel von 2 Prozent zurückzukehren. Für den DAX, der am Dienstag um mehr als 550 Punkte eingebrochen ist, kommt die Warnung zur Unzeit.
Zinsalarm: Bundesbank-Chef Nagel will „nochmal an der Zinsschraube drehen“ – was die drohende EZB-Zinserhöhung für DAX, Banken und Sparer bedeutet
Die Inflation ist zurück, und mit ihr die Zinsangst. Bundesbankpräsident Joachim Nagel schließt weitere Zinserhöhungen der EZB nicht aus, in den USA gilt ein Zinsschritt der Fed im Dezember als nahezu sicher. Nach dem 550-Punkte-Absturz des DAX ist das die nächste Belastungsprobe für die Börse. Die große Analyse: was Nagel sagt, welche Zahlen dahinterstehen und welche Aktien profitieren oder leiden.
Die Begründung
Energiepreise treiben die Inflation
Als Hauptgrund für den erneuten Preisauftrieb nennt Nagel die stark gestiegenen Energiepreise infolge des Kriegs am Golf. Die Zahlen untermauern seine Sorge: Im Oktober stieg die Inflation im Euroraum laut Eurostat auf 4,0 Prozent, Energie verteuerte sich um mehr als 20 Prozent. Die Kerninflation ohne Energie und Lebensmittel lag dagegen stabil bei 2,5 Prozent, in Deutschland sank die Teuerung auf 2,8 Prozent. Nagel sieht die Lage deshalb bei weitem nicht so dramatisch wie nach dem Gaspreisschock 2022. Das Risiko einer Lohn-Preis-Spirale hält er für gering – trotz einer Forderung der IG Metall nach 5 Prozent mehr Lohn. Als Beleg für die Preisdisziplin der Verbraucher nannte er ausgerechnet Schoko-Nikoläuse, deren Preise teils sinken.
Es ist ziemlich offensichtlich, dass wir im Dezember erhöhen müssen.
Der Fahrplan
Dezember als Schicksalsmonat
Die EZB hatte Ende Oktober eine Pause eingelegt und den Einlagensatz bei 2,50 Prozent belassen. Die nächste Entscheidung fällt am 17. Dezember. Nagel hatte bereits Anfang November erklärt, eine Zinserhöhung im Dezember sei aus heutiger Sicht sehr wahrscheinlich notwendig. Am Geldmarkt waren Ende Oktober zwei bis drei Zinserhöhungen bis Mitte 2027 eingepreist. Auch in den USA wächst der Druck: An den Terminmärkten liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember bei rund 95 Prozent, der Präsident der Fed von St. Louis, Alberto Musalem, brachte sogar vier weitere Schritte ins Spiel. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei rund 5,1 Prozent. Am Mittwochabend um 20 Uhr folgt das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung.
Die Börse
Gewinner und Verlierer steigender Zinsen
Banken: Rückenwind beim Zinsgeschäft
Höhere Zinsen stärken in der Regel die Zinsmargen von Banken. Deutsche Bank und Commerzbank gehören traditionell zu den Profiteuren, auch wenn die Deutsche Bank am Dienstag wegen eines Datenlecks deutlich verlor.
Immobilien: Gegenwind bei der Finanzierung
Immobilienkonzerne wie Vonovia reagieren empfindlich auf steigende Zinsen, weil Finanzierung teurer wird und Bewertungen unter Druck geraten.
Wachstumswerte: Bewertungen unter Druck
Technologie- und Wachstumsaktien leiden, weil künftige Gewinne bei höheren Zinsen weniger wert sind. Der Software-Ausverkauf vom Dienstag zeigt diese Empfindlichkeit.
Sparer: Bessere Zinsen auf Tagesgeld
Für Sparer bedeuten höhere Leitzinsen meist steigende Zinsen auf Tages- und Festgeld, Kredite und Baufinanzierungen werden dagegen teurer.
Das große Bild
Das Ende des billigen Geldes
Nach Jahren, in denen Anleger auf sinkende Zinsen setzten, dreht sich die Richtung: Weltweit stellen sich die Notenbanken auf weitere Zinserhöhungen ein.
Für die Börse ist das eine grundlegende Veränderung. Der DAX hatte erst vor einer Woche erstmals die Marke von 27.000 Punkten überwunden und schloss am Dienstag bei 26.045 Punkten. Die starken Nvidia-Zahlen haben die Sorge um den KI-Boom zwar gedämpft, doch die Zinsen bleiben die große Unbekannte. Wenn sowohl die Fed als auch die EZB im Dezember die Zinsen anheben, dürfte das die Bewertungen am Aktienmarkt weiter belasten – vor allem bei hoch bewerteten Wachstumswerten. Für Anleger heißt das: Die Auswahl der richtigen Branchen wird wichtiger, denn steigende Zinsen haben klare Gewinner und Verlierer.
Häufige Fragen zur möglichen EZB-Zinserhöhung
Was hat Bundesbankpräsident Nagel gesagt?
Er schließt weitere Zinserhöhungen der EZB nicht aus. Möglicherweise müsse man nochmal an der Zinsschraube drehen, sagte er im Interview mit „Plusminus“.
Wann entscheidet die EZB über die Zinsen?
Die nächste Zinsentscheidung steht am 17. Dezember an. Der Einlagensatz liegt derzeit bei 2,50 Prozent.
Welche Aktien profitieren von steigenden Zinsen?
Traditionell vor allem Banken und Versicherer. Immobilien- und Wachstumswerte geraten dagegen meist unter Druck.
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