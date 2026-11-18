Was hat Bundesbankpräsident Nagel gesagt?

Er schließt weitere Zinserhöhungen der EZB nicht aus. Möglicherweise müsse man nochmal an der Zinsschraube drehen, sagte er im Interview mit „Plusminus“.

Wann entscheidet die EZB über die Zinsen?

Die nächste Zinsentscheidung steht am 17. Dezember an. Der Einlagensatz liegt derzeit bei 2,50 Prozent.

Welche Aktien profitieren von steigenden Zinsen?

Traditionell vor allem Banken und Versicherer. Immobilien- und Wachstumswerte geraten dagegen meist unter Druck.