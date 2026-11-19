Erstens die Geldpolitik: Die Fed hat ihren Leitzins auf 4,00 Prozent angehoben und der Markt rechnet laut CME FedWatch mit rund 90 Prozent Wahrscheinlichkeit mit einem weiteren Schritt von 25 Basispunkten im Dezember. Zweitens die Inflation: Sie lag in den USA im September bei 3,7 Prozent; im Euroraum sprach Banque-de-France-Chef Moulin von rund 4 Prozent. Drittens die Laufzeitprämie: Die US-Kurve ist am langen Ende höher, die 30-jährige Treasury rentiert mit rund 5,40 Prozent. Viertens die Angebotsseite: Beide Staaten machen hohe Schulden, doch der Markt für Treasuries ist wesentlich größer und liquider.

Hinzu kommt die Erwartung weiterer Schritte: Der Markt preist laut Marktdaten zusätzliche Fed-Erhöhungen im Januar und 2027 ein. Das schiebt die Renditen in den USA nach oben. In Europa ist die Erwartung einer Zinserhöhung im Dezember laut Marktberichten ebenfalls vorhanden, doch das Rendite-Niveau bleibt niedriger.