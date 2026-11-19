Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am 19. November bei rund 5,07 Prozent, die der zehnjährigen Bundesanleihe um 17:16 Uhr MEZ bei 3,40 Prozent. Der Abstand beträgt damit rund 167 Basispunkte, also 1,67 Prozentpunkte. Wer in Dollar anlegt, erhält nominal deutlich mehr Rendite als in Euro, trägt aber Währungs- und andere Risiken.
Zinsabstand: US-Zehnjährige rentiert 167 Basispunkte über der Bundesanleihe – was bedeutet das Atlantik-Gefälle für Euro-Anleger?
Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten am 19. November bei rund 5,07 Prozent, zehnjährige Bundesanleihen um 17:16 Uhr MEZ bei 3,40 Prozent. Der Abstand von rund 167 Basispunkten spiegelt unterschiedliche Geldpolitik, Inflation und Staatsfinanzen. Was Anleger über das Rendite-Gefälle zwischen Bund und Treasury wissen sollten.
Steckbrief
- Inflation USA (September)
- 3,7 %
- Inflation Euroraum
- rund 4 % (laut Banque-de-France-Chef Moulin)
- Fed-Zinserhöhung im Dezember (CME FedWatch)
- rund 90 % für +25 Bp
- Zinserhöhung im Euroraum im Dezember
- laut Marktberichten erwartet
Stand: 19.11.2026, US-Wert ohne Uhrzeitangabe, Bund-Wert 17:16 Uhr MEZ; der Abstand ist eine Näherung
Das Gefälle
Warum rentieren US-Anleihen höher als Bundesanleihen?
Rendite ist der Preis für Zeit und Risiko. Dass Washington mehr zahlt als Berlin, hat mehrere Gründe, und keiner davon ist neu.
Erstens die Geldpolitik: Die Fed hat ihren Leitzins auf 4,00 Prozent angehoben und der Markt rechnet laut CME FedWatch mit rund 90 Prozent Wahrscheinlichkeit mit einem weiteren Schritt von 25 Basispunkten im Dezember. Zweitens die Inflation: Sie lag in den USA im September bei 3,7 Prozent; im Euroraum sprach Banque-de-France-Chef Moulin von rund 4 Prozent. Drittens die Laufzeitprämie: Die US-Kurve ist am langen Ende höher, die 30-jährige Treasury rentiert mit rund 5,40 Prozent. Viertens die Angebotsseite: Beide Staaten machen hohe Schulden, doch der Markt für Treasuries ist wesentlich größer und liquider.
Hinzu kommt die Erwartung weiterer Schritte: Der Markt preist laut Marktdaten zusätzliche Fed-Erhöhungen im Januar und 2027 ein. Das schiebt die Renditen in den USA nach oben. In Europa ist die Erwartung einer Zinserhöhung im Dezember laut Marktberichten ebenfalls vorhanden, doch das Rendite-Niveau bleibt niedriger.
|Merkmal
|Bundesanleihe (10 Jahre)
|US-Treasury (10 Jahre)
|Rendite
|3,40 % (17:16 Uhr MEZ)
|5,07 % (ohne Uhrzeit)
|Abstand
|–
|rund 167 Bp
|Leitzins
|–
|4,00 % (Fed)
|Inflation
|rund 4 % (Euroraum)
|3,7 % (USA, September)
Uhrzeiten nicht deckungsgleich; Abstand gerundet.
Das große Bild
Lohnt sich der höhere Zins der Treasuries für Euro-Anleger?
Der Rendite-Vorsprung ist nominal. Euro-Anleger tragen bei Treasuries ein Währungsrisiko: Fällt der Dollar gegenüber dem Euro, kann der Zinsvorsprung aufgezehrt werden. Wer das Währungsrisiko absichert, zahlt dafür Kosten, die sich am Zinsunterschied orientieren und den Vorsprung verringern. Die Höhe der Absicherungskosten haben wir nicht geprüft, deshalb bleibt der Abstand von 167 Basispunkten eine Bruttozahl.
Auch real liegt der Vorsprung geringer, als er wirkt: Die inflationsgeschützte zehnjährige Treasury rentierte rund 2,88 Prozent, die Realrendite einer Bundesanleihe ist bei rund 4 Prozent Inflation im Euroraum rechnerisch negativ. Für Sparer, Versicherer und Pensionsfonds sind Transatlantik-Gefälle daher ein Dauerthema: Sie ziehen Kapital an, bewegen Wechselkurse und beeinflussen Aktien- und Immobilienbewertungen auf beiden Seiten.
Ausblick
Was beobachten Anleger beim Zinsabstand zwischen Bund und Treasury?
Die Dezember-Sitzungen von Fed und EZB und die Frage, ob die Fed 25 oder 50 Basispunkte erhöht.
Inflationsdaten in den USA und im Euroraum.
Die Bundestagsabstimmung über den Haushalt 2027 am 27. November und die Emissionsplanung der Finanzagentur.
Die Entwicklung des Dollar-Euro-Kurses.
FAQ
Häufige Fragen zu Bund und Treasuries
Wie hoch ist der Renditeabstand zwischen US- und deutschen Staatsanleihen? Bei den zehnjährigen Papieren rund 167 Basispunkte (5,07 Prozent gegenüber 3,40 Prozent am 19. November).
Warum rentieren Treasuries höher? Wegen höherer Leitzinsen, Inflation, Laufzeitprämien und Zinserwartungen.
Was ist ein Basispunkt? Ein hundertstel Prozentpunkt.
Gibt es Risiken bei Treasuries für Euro-Anleger? Ja: Währungs-, Zinsänderungs- und gegebenenfalls Absicherungskosten.
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