Longbridge nennt vier Gründe. Erstens rechnet der Markt zu etwa 95 Prozent mit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember. Zweitens stieg der Dollar-Index auf den höchsten Stand seit April 2025, was Rohstoffe in Dollar für Käufer außerhalb der USA teurer macht. Drittens konnten die Nvidia-Zahlen die KI-Erzählung nicht stützen, an der gerade Zinn hängt: Das Metall steckt als Lötzinn in praktisch jeder Elektronik, und die Nachfrage aus Rechenzentren gilt als Preistreiber. Viertens fielen die Stützen der Preisstruktur weg, nämlich die Knappheit sofort lieferbarer Ware und der Lagerabbau. Der Börsenbestand der LME stieg laut Longbridge um 25 Tonnen auf 3.600 Tonnen.

Auch Shanghai gab nach: Der inländische Kontrakt der SHFE verlor im Tagesverlauf 4,14 Prozent auf 334.600 Yuan je Tonne. Der Verkauf war also kein reines Londoner Ereignis.