Der Zinnpreis ist am Mittwoch, dem 18. November, an der London Metal Exchange um rund 6 Prozent auf 42.175 US-Dollar je Tonne eingebrochen. Das meldete der Nachrichtendienst Zhitong über Longbridge (Stand 8:22 Uhr, Zeitzone nicht angegeben); der Vortagsschluss lag bei 45.060 Dollar. Gleichzeitig kippte die Preisstruktur: Der Aufschlag für sofort lieferbares Zinn gegenüber dem Drei-Monats-Kontrakt fiel binnen eines Tages von 687,01 auf 244,76 Dollar je Tonne. Ein aktueller Preis für Donnerstag liegt der Redaktion nicht verlässlich vor, die Zahlen unten beziehen sich auf den 18. November.
Zinnpreis bricht um rund 6 Prozent ein: Aufschlag am LME von 687 auf 245 Dollar – löst sich die Knappheitsprämie auf?
Der Zinnpreis ist an der LME binnen eines Tages um rund 6 Prozent auf gut 42.000 Dollar je Tonne gefallen, der Aufschlag für sofort lieferbares Metall hat sich fast gedrittelt. Was dahintersteckt, was Zinn von Kupfer unterscheidet und welche Marken Anleger beobachten.
Die Lage am 19. November, 14 Uhr
Warum ist der Zinnpreis so stark gefallen?
Longbridge nennt vier Gründe. Erstens rechnet der Markt zu etwa 95 Prozent mit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember. Zweitens stieg der Dollar-Index auf den höchsten Stand seit April 2025, was Rohstoffe in Dollar für Käufer außerhalb der USA teurer macht. Drittens konnten die Nvidia-Zahlen die KI-Erzählung nicht stützen, an der gerade Zinn hängt: Das Metall steckt als Lötzinn in praktisch jeder Elektronik, und die Nachfrage aus Rechenzentren gilt als Preistreiber. Viertens fielen die Stützen der Preisstruktur weg, nämlich die Knappheit sofort lieferbarer Ware und der Lagerabbau. Der Börsenbestand der LME stieg laut Longbridge um 25 Tonnen auf 3.600 Tonnen.
Auch Shanghai gab nach: Der inländische Kontrakt der SHFE verlor im Tagesverlauf 4,14 Prozent auf 334.600 Yuan je Tonne. Der Verkauf war also kein reines Londoner Ereignis.
Das große Bild
Was bedeutet der Absturz des LME-Aufschlags für das Metall?
Ein hoher Aufschlag auf sofort lieferbares Metall, im Fachjargon Backwardation, zeigt akute Knappheit: Händler zahlen mehr für Ware heute als für Ware in drei Monaten. Dass dieser Aufschlag an einem Tag um mehr als 440 Dollar schrumpft, deutet darauf hin, dass der Druck auf kurzfristig verfügbares Zinn nachlässt. Die offenen Positionen lagen laut Longbridge bei 21.080 Kontrakten, 369 weniger als zuvor. Weniger Wetten treffen also auf einen Markt, in dem die Knappheitsprämie schwindet.
Die Rückschau erklärt, wie hoch die Fallhöhe ist. Nach den Daten von metalcharts.org erreichte Zinn am 2. Juni 2026 mit rund 59.000 Dollar je Tonne einen Rekord, im Januar waren es etwa 53.460 Dollar. Der Stand von 42.175 Dollar liegt rund 28 Prozent unter dem Juni-Hoch (eigene Berechnung). Ein weiterer Marktbericht (Le Private Banker, 18.11.) nannte für einen Zeitpunkt am Mittwochnachmittag 41.840 Dollar, das niedrigste Niveau seit knapp acht Monaten. Zwischen den Quellen bestehen Abweichungen, weil sie zu unterschiedlichen Zeiten erhoben wurden.
Angebot und Nachfrage
Was hält den Zinnmarkt strukturell knapp?
Zinn gilt seit Jahren als Metall mit schwachem Angebot. Die Datenseite metalcharts.org beschreibt in ihrer Zusammenfassung, dass die raffinierten Exporte Indonesiens zeitweise um mehr als 40 Prozent unter dem Vorjahr lagen und dass die Behörden gegen nicht lizenzierte Minen vorgehen; zudem blieb eine Mine in Myanmar nach einem Verbot von 2023 geschlossen. Tonnagen nennen die vorliegenden Quellen nicht.
Auf der Nachfrageseite steht der Lötzinn-Verbrauch in der Elektronik, den metalcharts.org mit KI-Rechenzentren in Verbindung bringt. Daraus folgt eine unbequeme Abhängigkeit: Zweifel an den Investitionen der Technologiekonzerne schlagen schneller auf Zinn durch als auf Metalle mit breiterer Basis. Ob der Rückgang bei Zinn eher Positionierung oder ein Zeichen für schwächere Nachfrage ist, lässt sich aus den Daten nicht sagen. Die Einschätzung bleibt eine Hypothese der Redaktion.
Termine
Was sollten Anleger beim Zinnpreis jetzt beobachten?
Im Blick stehen der LME-Aufschlag (ob er sich weiter abbaut oder wieder aufbaut), die Lagerbestände, die Entwicklung der Exporte aus Indonesien und die Nachfrage aus der Elektronikbranche. Dazu kommt der Zinsentscheid der Fed im Dezember, der den Dollar und damit alle Industriemetalle beeinflusst. Anlageempfehlungen oder Preisziele von aktiencheck.de gibt es dazu nicht.
Häufige Fragen
FAQ: Zinnpreis und Rohstoffmarkt
Wie hoch ist der Zinnpreis aktuell? Am 18. November fiel das Metall an der LME auf 42.175 US-Dollar je Tonne (Longbridge, 8:22 Uhr). Einen verlässlichen Donnerstagskurs hat die Redaktion nicht.
Wie weit liegt Zinn unter dem Rekord? Etwa 28 Prozent unter dem Juni-Hoch von rund 59.000 Dollar (metalcharts.org, eigene Berechnung).
Was ist der LME-Aufschlag? Die Differenz zwischen sofort lieferbarem Metall und dem Drei-Monats-Kontrakt. Er fiel von 687,01 auf 244,76 Dollar je Tonne.
Wie hängt Zinn mit Kupfer zusammen? Beide Metalle gaben am 18. November nach. Für Kupfer nennen Marktberichte den starken Dollar, Zinssorgen und KI-Zweifel, ähnliche Treiber nennt Longbridge für Zinn.
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