Hüften statt Knie: Stifel-Analyst Rick Wise bleibt bei „Buy“ für die Zimmer-Biomet-Aktie und hebt das Kursziel von 125 auf 140 US-Dollar. Zum Kurs von 100,64 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein Potenzial von rund 39 Prozent. Zimmer Biomet ist einer der weltweit größten Hersteller von Knie- und Hüftimplantaten.
Zimmer-Biomet-Aktie: Stifel-Analyst Rick Wise bleibt bei „Buy“ – Kursziel steigt auf 140 Dollar
Stifel-Analyst Rick Wise bleibt bei „Buy“ für die Aktie von Zimmer Biomet und hebt das Kursziel von 125 auf 140 US-Dollar. Zum Kurs von 100,64 US-Dollar sind das rund 39 Prozent Potenzial. Der Orthopädie-Konzern hat seine Prognose zum dritten Mal angehoben.
Steckbrief
- Unternehmen
- Zimmer Biomet Holdings, Inc.
- Handelssymbol
- ZBH (NYSE)
- Analyst
- Rick Wise
- Bank
- Stifel
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 140 US-Dollar (zuvor 125 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Stifel zur Zimmer-Biomet-Aktie
Dritte Prognoseanhebung – Wise erhöht das Ziel
Rick Wise hebt sein Kursziel nach den Zahlen zum dritten Quartal an.
Der Umsatz stieg im dritten Quartal währungsbereinigt um 3,7 Prozent auf 2,063 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie blieb mit 1,90 US-Dollar auf Vorjahresniveau.
Zimmer Biomet hob die Prognose zum dritten Mal in Folge an. Für 2026 erwartet der Konzern nun einen bereinigten Gewinn von 8,50 bis 8,60 US-Dollar je Aktie.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Stifel-Analyst Rick Wise zu lesen ist:
Breiteres Geschäft
Hüften, Sportmedizin und Technologie trugen das Wachstum, während das Kniegeschäft schwächelte.
Starker Cashflow
Der freie Cashflow stieg um 34 Prozent auf 372,4 Millionen US-Dollar.
Ohne China stärker
Ohne das China-Geschäft wuchs der Umsatz um 4,7 Prozent.
China-Belastung endet
Ein Gegenwind aus dem China-Geschäft läuft im Januar aus.
Kurssprung verpufft
Am Tag der Zahlen sprang die Aktie zeitweise um rund 15 Prozent auf ein Jahreshoch über 111 US-Dollar. Seitdem hat sie einen Teil der Gewinne wieder abgegeben.
Der Gewinn je Aktie stagnierte im dritten Quartal.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Analyst Rick Wise. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 140 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.stifel.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH): Kaufen, Kursziel 140,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Rick Wise, Aktienanalyst, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:43 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:43 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Rick Wise, Aktienanalyst, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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