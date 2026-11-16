Zimmer-Biomet-Aktie: Stifel-Analyst Rick Wise bleibt bei „Buy“ – Kursziel steigt auf 140 Dollar

Der Umsatz stieg im dritten Quartal währungsbereinigt um 3,7 Prozent auf 2,063 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie blieb mit 1,90 US-Dollar auf Vorjahresniveau.

Zimmer Biomet hob die Prognose zum dritten Mal in Folge an. Für 2026 erwartet der Konzern nun einen bereinigten Gewinn von 8,50 bis 8,60 US-Dollar je Aktie.