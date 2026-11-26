Warum ist die Zhejiang Mustang Battery Aktie heute SSE Composite Verlierer?

Die Aktie fiel kurz vor Handelsschluss um 10,01 Prozent auf 13,30 Yuan. Die Batteriebranche war insgesamt schwach, eine Unternehmensmeldung gab es nicht.

Was macht Zhejiang Mustang Battery?

Das Unternehmen entwickelt und produziert Alkali- und Zink-Kohle-Batterien für den Haushalt.

Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?

An der Shanghai Stock Exchange unter der Nummer 605378.