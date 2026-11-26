Bis in den Nachmittag hinein war es ein unauffälliger Handelstag. Dann, um 14:41 Uhr Ortszeit und damit 19 Minuten vor Schluss, fiel die Zhejiang Mustang Battery Aktie (Handelssymbol Shanghai: 605378) ans untere Tageslimit. Am Ende stand ein Minus von 10,01 Prozent auf 13,30 Yuan. Der Hersteller von Haushaltsbatterien aus Ningbo ist damit die Nummer zwei unter den SSE Composite Verlierern des Tages.
Zhejiang Mustang Battery Aktie SSE Composite Verlierer: Absturz in den letzten 20 Minuten – Handelsschluss am unteren Limit
Die Zhejiang Mustang Battery Aktie ist SSE Composite Verlierer des Tages: minus 10,01 Prozent auf 13,30 Yuan. Kurz vor Handelsschluss rutschte der Batteriehersteller aus Ningbo ans untere Tageslimit. Die Analyse zeigt, was über die Gründe für den Kursverlust bekannt ist und was nicht.
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Die Gründe
Schwache Batteriewerte – und ein fehlender Auslöser
Eine Mitteilung des Unternehmens, die den Absturz erklärt, war bis Handelsschluss nicht zu finden. Chinesische Nachrichtendienste meldeten den Kursverlust als Teil einer schwachen Batteriebranche: Die Gruppe gab im Tagesverlauf nach, mehrere Werte verloren 3 bis 4 Prozent, Zhejiang Mustang Battery traf es am härtesten. Der Branchenindex schloss 1,05 Prozent im Minus und liegt auf Sicht von 30 Tagen 23,51 Prozent zurück.
Auffällig ist die Vorgeschichte. Die Aktie fiel bereits an den Vortagen, in fünf Handelstagen summiert sich das Minus auf 17,34 Prozent. An der Börse wird das Papier häufig zusammen mit Lithium- und Elektroauto-Werten gehandelt, obwohl das Unternehmen sein Geld mit klassischen Alkali- und Zink-Kohle-Batterien verdient.
Branche im Abwärtstrend
Batteriewerte gehören seit Wochen zu den schwächeren Gruppen in Shanghai.
Ergebnis geschrumpft
Auf Sicht der letzten zwölf Monate weist das Unternehmen praktisch keinen Gewinn je Aktie mehr aus.
Später Abverkauf
Ein Rutsch ans Limit kurz vor Schluss lässt oft Verkaufsaufträge unerledigt, die am Folgetag nachwirken können.
Einordnung
Ein Exporteur ohne Rückenwind
Zhejiang Mustang Battery fertigt seit 1996 Batterien für den Haushalt, überwiegend im Auftrag ausländischer Handelsketten und Marken. Das Geschäft ist stabil, aber margenschwach, und es hängt an Wechselkursen und Zöllen. Die Dividendenrendite von knapp 1 Prozent bietet wenig Halt. Dass die Aktie an der Börse mit Elektroauto-Werten in einen Topf geworfen wird, verstärkt die Ausschläge in beide Richtungen.
Häufige Fragen zur Zhejiang Mustang Battery Aktie
Warum ist die Zhejiang Mustang Battery Aktie heute SSE Composite Verlierer?
Die Aktie fiel kurz vor Handelsschluss um 10,01 Prozent auf 13,30 Yuan. Die Batteriebranche war insgesamt schwach, eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Was macht Zhejiang Mustang Battery?
Das Unternehmen entwickelt und produziert Alkali- und Zink-Kohle-Batterien für den Haushalt.
Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?
An der Shanghai Stock Exchange unter der Nummer 605378.
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