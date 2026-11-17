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ZEW: Verbesserung der Erwartungen im November

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 11:26 1 Min. ZEW

Die Konjunkturhoffnungen für Deutschland steigen: Der ZEW-Index legt im November deutlich zu, doch die verhaltene Erholung und Sorgen um die Staatsschulden trüben das Bild.

Bild: Unsplash

Nach der negativen Entwicklung im Oktober verbessern sich die Erwartungen im November, so das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Der ZEW-Index steigt um 7,5 Punkte und beträgt nun plus 35,6 Punkte. Die Einschätzung der aktuellen konjunkturellen Lage verzeichnet erneut einen Anstieg. Der Lageindikator für Deutschland liegt mit minus 33,2 Punkten um 2,7 Punkte über dem Vormonatswert. "Die Erwartungen verbessern sich im November. Die deutsche Konjunktur setzt ihren Erholungspfad fort, dieser bleibt jedoch verhalten. Steigende Aufträge in der Industrie sowie gesunkene Ölpreise dürften den Aufschwung stützen. Die Erholung wird bislang vor allem von staatlichen Ausgaben getragen, allerdings wächst zugleich die Sorge um die Tragfähigkeit der Staatsschulden", kommentiert ZEW-Präsident Prof. Dr. h. c. Achim Wambach, PhD die aktuellen Ergebnisse. Das Branchenbild zeigt sich weiterhin gemischt. Insbesondere zeichnet sich eine Spaltung unter den energieintensiven Sektoren ab: Während die Chemie- und Pharmaindustrie, sowie die Elektroindustrie teils kräftige Anstiege verzeichnen, verschlechtern sich die Aussichten für die Metallproduktion. Auch der Index der Baubranche rutscht weiter ins Negative. Die Erwartungen für die Eurozone verbessern sich im November. Der Index liegt mit einem Saldo von plus 26,5 Punkten um plus 8,0 Punkte höher als noch im Vormonat. Die Bewertung der Lage bleibt unverändert bei minus 14,7 Punkten (plus 0,1 Punkte gegenüber Oktober).

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