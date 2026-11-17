Die ZEW-Konjunkturerwartungen haben im November alle Prognosen hinter sich gelassen: Der Indikator für Deutschland stieg um 7,5 Punkte auf plus 35,6 Punkte, Volkswirte hatten nur ein unverändertes Niveau von 28,1 Punkten erwartet. Der DAX (ISIN DE0008469008) konnte daraus zunächst kaum Kapital schlagen – der Leitindex lag gegen 10:38 Uhr MEZ rund 1,0 Prozent im Minus bei etwa 26.330 Punkten, belastet von der Chip-Nervosität vor den Nvidia-Zahlen und dem Kursrutsch der Deutschen Bank.

Das Mannheimer Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung veröffentlichte die Umfrage unter Finanzanalysten und institutionellen Anlegern um 11:00 Uhr. Die Botschaft ist zweigeteilt: Die Profis blicken wieder zuversichtlicher auf die kommenden sechs Monate, die aktuelle Lage bewerten sie aber weiterhin klar negativ. Für Anleger stellt sich damit die Frage, ob die ZEW-Konjunkturerwartungen einen echten Aufschwung ankündigen – oder nur die Hoffnung auf staatliches Geld widerspiegeln.