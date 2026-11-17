Die harten Daten zeigen eine Wirtschaft im langsamen Vorwärtsgang. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im dritten Quartal laut Destatis-Schnellmeldung um 0,2 Prozent zum Vorquartal und um 1,3 Prozent zum Vorjahr. Die Investitionen sanken, die Exporte schwächten sich ab. Die Bundesregierung rechnet in ihrer Herbstprojektion mit 1,3 Prozent Wachstum 2026 und 1,1 Prozent 2027; der Sachverständigenrat erwartet in seinem Jahresgutachten 1,3 und 1,0 Prozent. Die Wirtschaftsweisen mahnten zudem, eine Begrenzung des Ausgabenanstiegs im Bundeshaushalt sei unausweichlich.

Die Inflation in Deutschland sank im Oktober auf 2,8 Prozent, nach 3,3 Prozent im September; die Kernrate lag bei 2,1 Prozent. Energie verteuerte sich allerdings um 12,2 Prozent, gedämpft durch den Tankrabatt. Im Euroraum lag die Teuerung laut Vorabschätzung bei 4,0 Prozent – die endgültige Zahl folgt am Mittwoch. Die Stimmung in den Unternehmen hielt sich zuletzt: Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Oktober leicht auf 90,2 Punkte, der Einkaufsmanagerindex für den Euroraum sank im Oktober auf 51,9 Punkte, lag aber weiter über der Wachstumsschwelle von 50.