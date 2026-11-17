Die ZEW-Konjunkturerwartungen sind am Dienstag der erste große Stimmungstest für die deutsche Wirtschaft im November. Das Mannheimer Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung veröffentlicht die Umfrage unter Finanzexperten um 11:05 Uhr MEZ. Im Oktober waren die Erwartungen um 6,6 auf 28,1 Punkte gesunken. Der DAX (ISIN DE0008469008) geht mit Gegenwind in den Tag: Er schloss am Montag auf Xetra 0,57 Prozent tiefer bei 26.598,64 Punkten, auf Tagestief (dpa-AFX, 18:09 Uhr MEZ).
ZEW-Konjunkturerwartungen: Am Dienstag kommt der erste Stimmungstest des Novembers – kippt der Optimismus?
Am Dienstag um 11:05 Uhr veröffentlicht das ZEW seine Konjunkturerwartungen für November. Im Oktober waren sie auf 28,1 Punkte gefallen, die Wirtschaft wächst nur langsam, die Inflation im Euroraum liegt bei 4 Prozent. Was der ZEW-Index für DAX, Zinsen und Anleger bedeutet.
Konjunktur
ZEW-Index: Was zeigte der Oktober?
Der Oktober brachte ein gemischtes Bild. Die Erwartungen für die kommenden sechs Monate sanken auf 28,1 Punkte und blieben damit unter der Konsensprognose von 30 Punkten. Die Einschätzung der aktuellen Lage verbesserte sich dagegen deutlich um 11,2 auf minus 35,9 Punkte – besser als erwartet. Für den Euroraum fielen die Erwartungen um 7,3 auf 18,5 Punkte. ZEW-Präsident Achim Wambach fasste es so zusammen: Die Wirtschaft komme langsam aus der Stagnation, doch der Aufschwung trage sich nicht selbst. Als Belastung nannte das ZEW damals hohe Ölpreise und steigende Zinsen.
Eine verlässliche Konsensprognose für den November lag bis Montagabend nicht vor. Umso stärker dürfte der Markt auf die Richtung achten: Ein erneuter Rückgang der Erwartungen würde das Bild einer zähen Erholung bestätigen, ein Anstieg wäre ein Signal, dass die Experten die Belastungen aus Zinsen und Energiepreisen als beherrschbar einschätzen.
|Indikator
|Oktober 2026
|Veränderung
|Erwartungen Deutschland
|28,1
|−6,6
|Lage Deutschland
|−35,9
|+11,2
|Erwartungen Euroraum
|18,5
|−7,3
Quelle: ZEW via FashionUnited (20.10.2026) und investing.com (13.11.2026)
Wie steht die deutsche Wirtschaft vor dem ZEW-Index da?
Die harten Daten zeigen eine Wirtschaft im langsamen Vorwärtsgang. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im dritten Quartal laut Destatis-Schnellmeldung um 0,2 Prozent zum Vorquartal und um 1,3 Prozent zum Vorjahr. Die Investitionen sanken, die Exporte schwächten sich ab. Die Bundesregierung rechnet in ihrer Herbstprojektion mit 1,3 Prozent Wachstum 2026 und 1,1 Prozent 2027; der Sachverständigenrat erwartet in seinem Jahresgutachten 1,3 und 1,0 Prozent. Die Wirtschaftsweisen mahnten zudem, eine Begrenzung des Ausgabenanstiegs im Bundeshaushalt sei unausweichlich.
Die Inflation in Deutschland sank im Oktober auf 2,8 Prozent, nach 3,3 Prozent im September; die Kernrate lag bei 2,1 Prozent. Energie verteuerte sich allerdings um 12,2 Prozent, gedämpft durch den Tankrabatt. Im Euroraum lag die Teuerung laut Vorabschätzung bei 4,0 Prozent – die endgültige Zahl folgt am Mittwoch. Die Stimmung in den Unternehmen hielt sich zuletzt: Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Oktober leicht auf 90,2 Punkte, der Einkaufsmanagerindex für den Euroraum sank im Oktober auf 51,9 Punkte, lag aber weiter über der Wachstumsschwelle von 50.
ZEW-Konjunkturerwartungen und die Börse: Worauf achten DAX-Anleger?
Der Montag zeigte, wie stark derzeit andere Kräfte wirken: Siemens, Siemens Energy und Infineon verloren zwischen 1,3 und 2,5 Prozent, Brenntag gab nach einer Abstufung durch die DZ Bank 0,9 Prozent nach, Rheinmetall legte 0,6 Prozent zu. Der MDAX fiel um 0,56 Prozent auf 30.528,26 Punkte. Marktbeobachter verwiesen auf Technologieschwäche, Zinsangst und das Warten auf die Nvidia-Zahlen am Dienstagabend (dpa-AFX, 18:09 Uhr).
Einschätzung der Redaktion: Der ZEW-Index ist ein Stimmungsbarometer von Finanzexperten und reagiert stark auf Zinsen und Börsenentwicklung. Für zyklische Aktien im DAX und MDAX – Industrie, Chemie, Autos – ist er deshalb ein frühes Signal. Ein schwacher Wert könnte die Diskussion über die Zinspolitik der EZB befeuern: Laut dpa-AFX gelten Zinserhöhungen von Fed und EZB im Dezember am Markt als nahezu sicher. Steigende Zinsen bei schwachem Wachstum wären für zinssensible Werte wie Immobilienaktien und Versorger eine Belastung, während Bankaktien von höheren Zinsen tendenziell profitieren. Ein starker Wert würde dagegen die These stützen, dass Deutschlands Wirtschaft die Stagnation hinter sich lässt.
Die Termine der Woche nach dem ZEW-Index
Der Dienstag ist der dichteste Tag der Woche: Nach dem ZEW-Index um 11:05 Uhr folgen um 14:30 Uhr MEZ (8:30 Uhr New York) die US-Einzelhandelsumsätze für Oktober, nach US-Börsenschluss gegen 22:20 Uhr MEZ die Quartalszahlen von Nvidia. In Berlin beraten die Koalitionsspitzen über die Stromsteuer. Am Mittwoch kommen die endgültigen Inflationsdaten für den Euroraum und das Fed-Protokoll, am Donnerstag der Monatsbericht der Bundesbank und eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Das ifo-Geschäftsklima für November folgt erst am 24. November.
|Termin
|Ereignis
|Di 17.11., 11:05 Uhr
|ZEW-Konjunkturerwartungen November
|Di 17.11., 14:30 Uhr
|US-Einzelhandelsumsätze Oktober
|Di 17.11., ca. 22:20 Uhr
|Nvidia-Quartalszahlen
|Mi 18.11., 11:00 Uhr
|Inflation Euroraum Oktober (final)
|Mi 18.11., 20:00 Uhr
|Fed-Protokoll Oktober-Sitzung
|Do 19.11., 12:00 Uhr
|Bundesbank-Monatsbericht
|Di 24.11.
|ifo-Geschäftsklima November
Quelle: ZEW, investing.com, Nvidia IR, Bundesbank, LBBW
FAQ zu den ZEW-Konjunkturerwartungen
Wann kommen die ZEW-Konjunkturerwartungen für November? Am Dienstag, 17. November 2026, um 11:05 Uhr MEZ laut Terminplan des ZEW.
Wie hoch waren die ZEW-Konjunkturerwartungen im Oktober? 28,1 Punkte, ein Rückgang um 6,6 Punkte. Die Lageeinschätzung stieg auf minus 35,9 Punkte.
Was misst der ZEW-Index? Er basiert auf einer Umfrage unter Finanzexperten zu ihren Erwartungen für die deutsche Wirtschaft in den kommenden sechs Monaten sowie zur aktuellen Lage.
Warum ist der ZEW-Index für den DAX wichtig? Er gilt als frühes Stimmungssignal, vor allem für konjunktursensible Aktien, und beeinflusst die Erwartungen an die Zinspolitik der EZB.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.