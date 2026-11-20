Die ZEW-Daten wurden am 17.11.2026 veröffentlicht; seither hat der DAX laut dpa-AFX sechs Verlusttage in Folge verzeichnet. Auslöser sind laut dpa-AFX die Sorgen um den KI-Sektor und den Rechenzentrumsausbau in den USA, Zinssorgen und ein starker US-Dollar, nicht deutsche Konjunkturdaten. Der Euro handelte am Tag der Veröffentlichung laut FXStreet flach bei rund 1,0995 Dollar. Die Daten zeigen damit zwei Seiten: Erwartungen und Industrieaufträge ziehen an, die Börse preist Risiken aus dem Ausland ein (Einschätzung der Redaktion).