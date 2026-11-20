Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland sind im November 2026 auf 35,6 Punkte gestiegen, nach 28,1 im Oktober. Ökonomen hatten laut einer Reuters-Umfrage im Schnitt 28,3 Punkte erwartet, FXStreet nennt eine Prognose von 29,0. Die Lagebeurteilung verbesserte sich auf minus 33,2 Punkte (Vormonat: minus 35,9), bleibt aber klar negativ. Für den DAX kommt das Signal zu einem schwierigen Zeitpunkt: Der Leitindex lag am Freitagnachmittag laut dpa-AFX bei rund 24.900 bis 24.975 Punkten und damit unter der 200-Tage-Linie (Stand 15:40 Uhr MEZ).
ZEW-Konjunkturerwartungen: 35,6 Punkte, Lage mit minus 33,2 weiter schwach – Hält die Erholung dem DAX-Rutsch stand?
Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland steigen im November deutlich über die Prognosen, doch die Lage bleibt klar negativ. Während der DAX unter 25.000 Punkte fällt, stützen laut ZEW vor allem Staatsausgaben die Stimmung. Was die Daten für Anleger bedeuten.
Konjunktur Deutschland
Was sagt das ZEW über die Konjunktur – und wo hakt es?
ZEW-Präsident Achim Wambach sieht laut cash-online eine Erholung, die ihren Pfad fortsetzt, aber verhalten bleibt. Zunehmende Industrieaufträge und gesunkene Ölpreise dürften stützen. Getragen werde die Erholung bisher vor allem von staatlichen Ausgaben, während die Sorge über die Nachhaltigkeit der Staatsverschuldung wächst. Das ZEW misst die Stimmung von Finanzmarktexperten, nicht die tatsächliche Produktion; Inflationserwartungen und EZB-Politik sind nicht Teil der Mitteilung.
|Indikator
|November
|Oktober
|Prognose
|Konjunkturerwartungen Deutschland
|+35,6
|+28,1
|+28,3 bis +29,0
|Lagebeurteilung Deutschland
|−33,2
|−35,9
|−35,0
|Konjunkturerwartungen Eurozone
|+26,5
|+18,5
|–
Prognosen: FXStreet bzw. Reuters-Umfrage laut cash-online. Eurozone: Konsens laut FXStreet nicht eindeutig.
Quelle: ZEW, 17.11.2026, laut cash-online.de und FXStreet
Welche Branchen und Aktien profitieren laut ZEW?
Nach Angaben von cash-online steigen die Ertragserwartungen der Finanzmarktexperten für Chemie und Pharma sowie für die Elektroindustrie. Sie fallen für die Metallproduktion und den Bau. Für Chemieaktien und Elektrowerte im DAX ist das ein Hinweis auf bessere Stimmung bei Branchenkennern, ein Kursversprechen ist das nicht. Konkrete Unternehmen nennt das ZEW nicht.
Warum steigt die Stimmung, während der DAX fällt?
Die ZEW-Daten wurden am 17.11.2026 veröffentlicht; seither hat der DAX laut dpa-AFX sechs Verlusttage in Folge verzeichnet. Auslöser sind laut dpa-AFX die Sorgen um den KI-Sektor und den Rechenzentrumsausbau in den USA, Zinssorgen und ein starker US-Dollar, nicht deutsche Konjunkturdaten. Der Euro handelte am Tag der Veröffentlichung laut FXStreet flach bei rund 1,0995 Dollar. Die Daten zeigen damit zwei Seiten: Erwartungen und Industrieaufträge ziehen an, die Börse preist Risiken aus dem Ausland ein (Einschätzung der Redaktion).
Welche Termine bleiben für Anleger wichtig?
In den gelesenen Quellen stehen keine weiteren Datenveröffentlichungstermine. Beobachten sollten Anleger die kommenden Stimmungsindikatoren wie ifo und Einkaufsmanagerindizes, die Inflationsdaten und die Zinsentscheidungen von EZB und US-Notenbank. Genaue Termine finden sich bei den jeweiligen Institutionen.
Häufige Fragen zu den ZEW-Konjunkturerwartungen
Wie hoch sind die ZEW-Konjunkturerwartungen im November 2026? 35,6 Punkte für Deutschland, nach 28,1 im Oktober.
Wie ist die aktuelle Lage laut ZEW? Die Lagebeurteilung liegt bei minus 33,2 Punkten, nach minus 35,9 im Oktober.
Was bedeutet der ZEW-Index für den DAX? Er misst die Stimmung von Finanzmarktexperten und ist ein Frühindikator für die Konjunktur, kein Kursversprechen. Zuletzt dominierten andere Faktoren den DAX.
Wie entwickeln sich die Erwartungen im Euroraum? Laut ZEW stiegen sie auf 26,5 Punkte, nach 18,5 im Oktober.
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