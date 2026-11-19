Wie hoch ist der Zcash Kurs aktuell? Laut CoinMarketCap lag ZEC am 19. November um 00:30 Uhr MEZ bei 906,81 US-Dollar, ein Minus von 5,2 Prozent in 24 Stunden.

Warum fällt Zcash? Der Markt insgesamt ist schwach, ein einzelner Auslöser ist nicht belegt. Zcash war zuvor gegen den Trend gestiegen.

Gibt es eine Zcash Prognose? aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen ab; Zahlen dritter Quellen sind Momentaufnahmen.

Wie hängt Zcash mit Bitcoin und Krypto-Aktien zusammen? Zcash wird von denselben Faktoren beeinflusst wie Bitcoin; die Coinbase Aktie und die Strategy Aktie reagieren auf dasselbe Preisniveau.