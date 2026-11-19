Der Zcash Kurs gibt nach: Laut CoinMarketCap (19. November, 00:30 Uhr MEZ) kostet ZEC 906,81 US-Dollar, ein Minus von 5,2 Prozent in 24 Stunden und 6,5 Prozent in sieben Tagen. Damit ist Zcash der schwächste Wert der Top 10. Die Marktkapitalisierung liegt bei 15,39 Milliarden Dollar. Am Mittwochnachmittag standen noch rund 948 Dollar (Analytics Insight, 18.11., 14:52 Uhr), dabei gab es Short-Liquidationen von 7,82 Millionen Dollar. Ein eigener Auslöser für den Rückgang ist nicht belegt – die Redaktion sieht vor allem das Umfeld: Der Bitcoin Kurs liegt bei rund 63.500 Dollar (CryptoCompare, 07:42 Uhr MEZ), die Fed-Zinsangst belastet den ganzen Markt, auch Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie (COIN) und die Strategy Aktie (MSTR).
Zcash Kurs: ZEC fällt auf 907 Dollar und ist der schwächste Top-10-Wert des Tages, Marktwert 15 Milliarden - Atempause oder Ende des Privacy-Rally?
Zcash verliert über Nacht 5,2 Prozent auf rund 907 Dollar und ist damit der größte Verlierer unter den zehn größten Kryptowährungen. Nach der Rally der vergangenen Wochen stellt sich die Frage, wie belastbar der Privacy-Trend ist - mit Zahlen zu Marktwert, Volumen, Liquidationen und dem Umfeld aus Bitcoin Kurs und Fed.
Morgenlage 8 Uhr
Warum fällt der Zcash Kurs, obwohl ZEC zuletzt gegen den Markt lief?
Zcash war in dieser Woche eine der wenigen Geschichten gegen den Trend – und gibt nun einen Teil davon ab.
Während Bitcoin in sieben Tagen 15,1 Prozent verlor und Ether 13,6 Prozent, sind es bei Zcash mit 6,5 Prozent deutlich weniger (CoinMarketCap). Das Handelsvolumen von 635,7 Millionen Dollar entspricht rund 4 Prozent der Marktkapitalisierung, ein Hinweis auf lebhaften Handel. Der gesamte Kryptomarkt schrumpfte in 24 Stunden um 3,1 Prozent auf 2,14 Billionen Dollar, das Gesamtvolumen sank um 10,5 Prozent. Nach einem Anstieg bleibt die Frage: Verteidigt Zcash seinen Abstand zum Gesamtmarkt, oder holt der Markt Zcash ein? Das ist offen, eine Zcash Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Was ist Zcash und warum interessieren sich Anleger für Privacy Coins?
Zcash ist eine Kryptowährung, die Transaktionen mit Zero-Knowledge-Beweisen abschirmen kann (sogenannte geschützte Transaktionen). Das unterscheidet sie von Bitcoin, dessen Zahlungen öffentlich einsehbar sind. Genau darin liegt die Chance und das Risiko: Datenschutz-Nachfrage kann Preise treiben, Regulierer sehen anonyme Coins dagegen kritisch. Die EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) schränkt nach dem allgemein bekannten Stand den Handel mit anonymisierenden Kryptowerten bei regulierten Anbietern ab 2027 ein, hier ist der genaue Umfang vor einer Veröffentlichung zu prüfen. Für europäische Anleger gibt es börsengehandelte Zcash-Produkte wie ETPs von 21Shares und CoinShares an der Euronext, laut Instrumentensuche des CMS.
|Coin
|Kurs
|24 Std.
|7 Tage
|Marktwert
|Bitcoin (BTC)
|62.489,61 USD
|-3,86%
|-15,09%
|1,25 Bio. USD
|Ether (ETH)
|1.764,73 USD
|-3,30%
|-13,63%
|215,7 Mrd. USD
|XRP
|0,9637 USD
|-2,22%
|-7,73%
|61,2 Mrd. USD
|Zcash (ZEC)
|906,81 USD
|-5,22%
|-6,47%
|15,39 Mrd. USD
Stand: 19.11.2026, 00:30 MEZ, CoinMarketCap via Liputan6.
Quelle: CoinMarketCap via Liputan6
Wie hängen Zcash und die Krypto-Aktien zusammen?
Zcash ist keine Aktie, die Stimmung am Markt wirkt aber ähnlich. Die Coinbase Aktie schloss am Montag laut Trefis mit 119,84 Dollar auf einem 52-Wochen-Tief, nachdem Bitcoin auf den tiefsten Stand seit August gefallen war. Die Strategy Aktie hält 850.849 Bitcoin zu durchschnittlich 75.452 Dollar (24/7 Wall St.) und liegt damit im Minus. Wer in Zcash investiert, trifft auf dieselben Treiber: Fed, Dollar und die ETF-Abflüsse bei Bitcoin, die im November rund 2,6 Milliarden Dollar betragen (Farside).
Welche Termine bewegen den Zcash Kurs als Nächstes?
Heute stehen US-Arbeitsmarktdaten und der Börsengang von Anthropic an, morgen die japanischen Verbraucherpreise, am 8. und 9. Dezember die Fed (am Markt gilt ein Schritt um 25 Basispunkte als wahrscheinlich, laut Kalshi rund 91 Prozent, KuCoin). Zcash-eigene Termine konnte die Redaktion nicht belegen.
Häufige Fragen zum Zcash Kurs
Wie hoch ist der Zcash Kurs aktuell? Laut CoinMarketCap lag ZEC am 19. November um 00:30 Uhr MEZ bei 906,81 US-Dollar, ein Minus von 5,2 Prozent in 24 Stunden.
Warum fällt Zcash? Der Markt insgesamt ist schwach, ein einzelner Auslöser ist nicht belegt. Zcash war zuvor gegen den Trend gestiegen.
Gibt es eine Zcash Prognose? aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen ab; Zahlen dritter Quellen sind Momentaufnahmen.
Wie hängt Zcash mit Bitcoin und Krypto-Aktien zusammen? Zcash wird von denselben Faktoren beeinflusst wie Bitcoin; die Coinbase Aktie und die Strategy Aktie reagieren auf dasselbe Preisniveau.
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