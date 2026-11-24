Laut crypto.news lag das Tagestief auf Binance bei 708,61 Dollar. Die Wochenkerze steht rund 10,3 Prozent im Minus bei einem Wochenstart nahe 800 Dollar. Gegenüber dem Stand vom 17. November (946,61 Dollar, CoinGecko, 13:51 Uhr MEZ) hat ZEC damit nach eigener Rechnung etwa 24 Prozent verloren. Als Marken beobachten Marktteilnehmer die Zone um 700 Dollar sowie die Liquidationscluster von CoinGlass um 710 Dollar (Longs) und 750 bis 775 Dollar (Shorts).

Gestützt wurde der Kurs zuletzt durch den Netzwerk-Upgrade NU7, der am 6. November live ging und die Blockzeit von 75 auf 25 Sekunden verkürzt. Auf der Gegenseite stehen die ETFs: Der Grayscale Zcash Trust ETF verzeichnete laut Farside am 23. November Zuflüsse von 4,6 Millionen Dollar, kommt seit dem 5. November aber netto auf Abflüsse von 52,8 Millionen Dollar. Die Winklevoss-Gruppe hatte nach Angaben von CoinMarketCap am 6. Oktober einen Antrag für einen Spot-Zcash-ETF eingereicht; einen neueren Stand zur SEC-Entscheidung konnten wir nicht finden.