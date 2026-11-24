Der Zcash Kurs gibt nach: Am Dienstag um 17:21 Uhr MEZ (16:21 Uhr UTC) notierte ZEC an der Börse Binance bei 717,84 US-Dollar, nach einem Tagesstart von 776,93 Dollar ein Minus von rund 7,6 Prozent. Die Cypherpunk Aktie (Nasdaq: CYPH, früher Leap Therapeutics) ist der börsennotierte Hebel auf die Privacy-Coin: Das Unternehmen hat Zcash zur Kernstrategie gemacht und legte am 16. November Quartalszahlen vor.
Zcash Kurs: ZEC fällt auf 718 Dollar, Cypherpunk Technologies hält 2 Prozent aller Coins und bucht 306 Millionen Dollar Quartalsgewinn – wie viel davon bleibt?
Der Zcash Kurs ist am Dienstag um rund 7,6 Prozent auf etwa 718 Dollar gefallen. Die Nasdaq-Firma Cypherpunk Technologies hält gut 341.000 ZEC und verbuchte im dritten Quartal 306 Millionen Dollar Gewinn, zum großen Teil nicht zahlungswirksam. Was die Cypherpunk Aktie und der Zcash Kurs verbindet.
Das Wichtigste in Kürze: Der Zcash Kurs hat seine Erholung bis knapp 904 Dollar in dieser Woche nicht gehalten, Bitcoin fiel parallel unter 60.000 Dollar. Für Cypherpunk Technologies ist das heikel, denn der Quartalsgewinn von 306 Millionen Dollar beruht vor allem auf dem Anstieg des ZEC-Kurses von 400,09 Dollar Ende Juni auf 1.414,56 Dollar Ende September.
Kurs und Chart
Warum fällt der Zcash Kurs wieder unter 800 Dollar?
Laut crypto.news lag das Tagestief auf Binance bei 708,61 Dollar. Die Wochenkerze steht rund 10,3 Prozent im Minus bei einem Wochenstart nahe 800 Dollar. Gegenüber dem Stand vom 17. November (946,61 Dollar, CoinGecko, 13:51 Uhr MEZ) hat ZEC damit nach eigener Rechnung etwa 24 Prozent verloren. Als Marken beobachten Marktteilnehmer die Zone um 700 Dollar sowie die Liquidationscluster von CoinGlass um 710 Dollar (Longs) und 750 bis 775 Dollar (Shorts).
Gestützt wurde der Kurs zuletzt durch den Netzwerk-Upgrade NU7, der am 6. November live ging und die Blockzeit von 75 auf 25 Sekunden verkürzt. Auf der Gegenseite stehen die ETFs: Der Grayscale Zcash Trust ETF verzeichnete laut Farside am 23. November Zuflüsse von 4,6 Millionen Dollar, kommt seit dem 5. November aber netto auf Abflüsse von 52,8 Millionen Dollar. Die Winklevoss-Gruppe hatte nach Angaben von CoinMarketCap am 6. Oktober einen Antrag für einen Spot-Zcash-ETF eingereicht; einen neueren Stand zur SEC-Entscheidung konnten wir nicht finden.
Krypto-Aktie
Was macht Cypherpunk Technologies mit Zcash – und was bedeutet das für die Cypherpunk Aktie?
Cypherpunk Technologies, bis vor Kurzem unter dem Namen Leap Therapeutics bekannt, hat sich auf Zcash als Treasury-Asset und auf Mining spezialisiert. Laut Pressemitteilung vom 16. November, über CryptoTicker, hält die Firma 341.858,75 ZEC, rund 2,01 Prozent des Umlaufs von etwa 17,05 Millionen Coins. Nach dem Quartal kaufte sie weitere 3.775,72 ZEC für rund 3,475 Millionen Dollar, im Schnitt zu 920,40 Dollar. Langfristig strebt das Management mindestens 5 Prozent des Angebots an; das wären nach Rechnung von CryptoTicker rund 510.000 ZEC zusätzlich.
|Kennzahl
|Wert
|ZEC-Bestand
|341.858,75 ZEC
|Nettogewinn Q3 2026
|306,0 Mio. USD (überwiegend nicht zahlungswirksam)
|ZEC-Kurs 30. Juni / 30. September
|400,09 USD / 1.414,56 USD
|Anteil am Mining-Netzwerk (Hashrate)
|rund 13,1 %
|Mining-Umsatz Q3
|9,9 Mio. USD
|Bestand zum Kurs vom 24.11. (717,84 USD)
|rund 245 Mio. USD
Stand der Unternehmensdaten: Pressemitteilung vom 16.11.2026. Wert des Bestands zum aktuellen Kurs: Rechnung der Redaktion, nur zur Einordnung.
Quelle: Cypherpunk Technologies über CryptoTicker, Binance über crypto.news
Die Zahlen zeigen die Doppelrolle: Der Gewinn im dritten Quartal ist vor allem ein Buchgewinn, weil der ZEC-Kurs bis zum 30. September gestiegen war. Gemessen am Kurs von 717,84 Dollar liegt ZEC heute rund 49 Prozent unter dem Septemberwert, nach eigener Rechnung. Würde der Kurs so bis Jahresende bleiben, drehte der Effekt im vierten Quartal ins Negative. Das Mining spielt mit 9,9 Millionen Dollar Umsatz im Quartal eine kleinere Rolle; der Anteil an der Netzwerk-Hashrate sank zugleich von etwa 18 auf 13,1 Prozent, weil das Netzwerk wuchs. Ein Letter of Intent mit Bitmain über Maschinen für bis zu 30 Millionen Dollar soll den Anteil bis Mitte 2027 auf 25 Prozent heben; 6 Millionen Dollar sind als Anzahlung geleistet.
Governance
Welche Abstimmung läuft bei Zcash bis zum 30. November?
Noch bis 30. November läuft eine nicht bindende Abstimmung der Coin-Inhaber. Zur Wahl steht unter anderem, die direkte Zuweisung von 8 Prozent der Blockbelohnung an die Zcash Community Grants (ZCG) zu beenden. Für ZEC-Halter wie Cypherpunk Technologies kann so ein Beschluss die Emissionsstruktur berühren. Ein Ergebnis steht noch aus.
Häufige Fragen zu Zcash und Cypherpunk Aktie
Wie hoch ist der Zcash Kurs aktuell? Am 24. November um 17:21 Uhr MEZ lag ZEC bei 717,84 US-Dollar (Binance), der Tagesstart bei 776,93 Dollar.
Was ist die Cypherpunk Aktie? Cypherpunk Technologies (Nasdaq: CYPH) ist die frühere Leap Therapeutics und hält als Treasury-Unternehmen 341.858,75 ZEC.
Warum macht Cypherpunk Technologies 306 Millionen Dollar Gewinn? Der Quartalsgewinn ist überwiegend ein nicht zahlungswirksamer Bewertungsgewinn aus dem Kursanstieg von Zcash im dritten Quartal.
Gibt es einen Zcash-ETF? Der Grayscale Zcash Trust ETF ist am Markt; ein Antrag der Winklevoss-Gruppe wurde laut CoinMarketCap am 6. Oktober gestellt, ein neuerer Stand liegt uns nicht vor.
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