Zalando verkauft längst mehr als Mode – und genau darin könnte die nächste große Chance für die Aktie liegen. Die Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker: ZAL) trifft nach den am 3. November 2026 veröffentlichten Quartalszahlen auf eine spannende Mischung: moderates Konzernwachstum, deutlich steigende Gewinne im Firmenkundengeschäft und eine KI-Offensive, die das Geschäftsmodell erweitern soll. Während das klassische Geschäft um die Aufmerksamkeit der Verbraucher kämpft, gewinnt Zalando als Technologie-, Logistik- und Werbepartner an Bedeutung. Entscheidend ist, wie schnell dieser Wandel im Konzernergebnis sichtbar wird.
Zalando Q3-Zahlen: KI-Offensive, höhere Margen - B2B-Gewinn mehr als verdoppelt
Zalando steigert den Gewinn und setzt auf KI – zum entscheidenden Wachstumsmotor entwickelt sich das Firmenkundengeschäft.
Kurs bei 26,99 Euro: Die Zahlen kommen erst danach
Die Zalando-Aktie beendete den Handel am 2. November um 17:35 Uhr mitteleuropäischer Zeit bei 26,99 Euro. Das entsprach einem Plus von 0,27 Euro beziehungsweise 1,01 Prozent. Anleger gingen damit bei leicht steigenden Kursen in die bevorstehende Ergebnisveröffentlichung.
Dieser Anstieg darf allerdings nicht als Reaktion auf die neuen Quartalszahlen interpretiert werden: Die Meldung wurde erst am Morgen des 3. November veröffentlicht. Der genannte Schlusskurs beschreibt somit die Ausgangslage vor der Zahlenvorlage. Eine belastbare Aussage darüber, wie der Markt die Ergebnisse anschließend bewertet, lässt sich daraus noch nicht ableiten.
Für die fundamentale Einschätzung bietet das Zahlenwerk dagegen reichlich Stoff. Zalando wächst, verbessert seine Profitabilität und baut zusätzliche Erlösquellen aus. Gleichzeitig bleibt die bestätigte Jahresprognose ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen trotz der Fortschritte noch keinen Anlass für höhere Gesamtjahresziele sieht.
Mehr Gewinn aus moderatem Umsatzwachstum
Im dritten Quartal stieg das Bruttowarenvolumen, kurz GMV, um 7,5 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Der Konzernumsatz erhöhte sich um 5,1 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern, das bereinigte EBIT, legte stärker zu: Es wuchs um 10,6 Prozent auf 107 Millionen Euro.
Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent. Das ist keine spektakuläre Konzernmarge, aber ein Fortschritt. Zalando verdient an seinem Umsatz operativ mehr als ein Jahr zuvor. Niedrigere Fulfilment-Kosten, Synergien aus der ABOUT YOU-Integration und das wachsende B2B-Geschäft tragen dazu bei.
Beim Vergleich der Wachstumsraten ist die Übernahme zu berücksichtigen. ABOUT YOU wurde bereits im Vorjahresquartal erstmals einbezogen. Der ausgewiesene Zuwachs lässt sich deshalb nicht ohne Weiteres mit Zeiträumen vergleichen, in denen der zusätzliche Umsatz des übernommenen Unternehmens noch auf eine Vergleichsbasis ohne ABOUT YOU traf.
Auch GMV und Umsatz dürfen nicht gleichgesetzt werden. Das GMV misst das über die Plattformen abgewickelte Warenvolumen. Welcher Anteil davon als Zalando-Umsatz erscheint, hängt unter anderem vom Geschäftsmodell ab. Wenn mehr Händler über die Plattform verkaufen, können Warenvolumen und ausgewiesener Umsatz unterschiedlich schnell wachsen.
B2B wird zum entscheidenden Ergebnistreiber
Die auffälligsten Zahlen liefert das Firmenkundengeschäft. Der B2B-Umsatz stieg um fast 28 Prozent auf 354 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT erhöhte sich von 20 auf 42 Millionen Euro und hat sich damit mehr als verdoppelt. Die entsprechende Marge sprang von 7,1 auf 11,9 Prozent – ein Zuwachs um 4,8 Prozentpunkte.
Damit wächst dieser Bereich nicht nur erheblich schneller als der Konzern. Er erreicht auch eine deutlich höhere bereinigte operative Marge. Wenn Zalando diese Entwicklung fortsetzen kann, könnte sich die Zusammensetzung des Geschäfts zunehmend zugunsten profitablerer Erlösquellen verschieben.
Dahinter stehen drei Angebote: ZEOS eröffnet Marken und Händlern den Zugang zu Logistik und Dienstleistungen, Tradebyte verbindet sie mit Marktplätzen und Vertriebskanälen, SCAYLE liefert Software für den Betrieb eigener Onlineshops. Zalando verdient damit auch daran, dass andere Unternehmen ihren digitalen Handel ausbauen.
SCAYLE gewann bedeutende Abschlüsse mit Neighborhood Intelligence, zu deren Portfolio unter anderem Bed Bath & Beyond gehört, sowie mit der Rue Gilt Groupe in den USA und der N Brown Group in Großbritannien. ZEOS Fulfilment sicherte sich Kunden wie Lascana, LC Waikiki und Champion.
Solche Abschlüsse verbreitern die Geschäftsgrundlage. Sie sind allerdings noch keine Garantie für sofortige Ergebnisbeiträge in bestimmter Höhe. Neue Kunden müssen erfolgreich angebunden werden, und zusätzliche Volumina dürfen die Infrastruktur nicht überfordern. Gerade im Logistikgeschäft können steigende Auslastung und höhere Komplexität gleichzeitig auftreten.
ABOUT YOU: Synergien werden greifbar
Die Integration von ABOUT YOU ist ein weiterer Baustein der Margenverbesserung. Die im Quartal erzielten Synergien erreichten nach Unternehmensangaben einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag.
Finanzchefin Anna Dimitrova erklärt: "Nach einem Jahr macht die Integration von ABOUT YOU gute Fortschritte und wir behalten unser Tempo bei der Realisierung von Synergien bei". Gleichzeitig beschleunige Zalando seinen Wandel zu einem Plattform-Modell.
Für Anleger ist entscheidend, ob die Vorteile dauerhaft wirken. Gemeinsam genutzte Strukturen und effizientere Abläufe können die Kostenbasis verbessern. Allerdings muss Zalando zugleich die unterschiedlichen Angebote attraktiv halten und Kunden an die jeweiligen Apps binden.
Die Integration ist deshalb mehr als ein Sparprogramm. Gelingt sie, kann aus größerer Reichweite ein wirtschaftlicher Vorteil entstehen. Entstehen dagegen zusätzliche Komplexität oder unerwartete Kosten, könnte ein Teil der Einsparungen wieder aufgezehrt werden. Zudem bleibt das berichtete EBIT eine bereinigte Kennzahl und ist weder mit dem Nettogewinn noch mit dem frei verfügbaren Cashflow gleichzusetzen.
Das Plattformgeschäft verändert die Ertragslogik
Im Endkundengeschäft wuchs das GMV über alle drei Consumer-Apps hinweg. Gleichzeitig erhöhte sich der Partneranteil am B2C-GMV um 2,9 Prozentpunkte auf 33,6 Prozent. Bis 2028 strebt Zalando einen Anteil zwischen 40 und 50 Prozent an.
Der wirtschaftliche Reiz: Über ein Partnergeschäft kann das Angebot wachsen, ohne dass Zalando sämtliche Waren selbst einkaufen und auf eigene Rechnung vorhalten muss. Das eröffnet die Chance auf einen geringeren Kapitaleinsatz und weniger eigene Bestandsrisiken.
Der Ausbau erfordert allerdings eine verlässliche Qualität. Kunden unterscheiden bei Lieferproblemen, Retouren oder enttäuschenden Produkten nicht zwingend zwischen Zalando und einem angebundenen Händler. Je größer das Netzwerk wird, desto wichtiger werden klare Standards und funktionierende Prozesse.
Zusätzliche Erträge liefert Retail Media, also das Werbegeschäft auf der Plattform. Dessen Umsatz wuchs um fast 18 Prozent und erreichte 2 Prozent des B2C-GMV. Für Marken ist eine Werbeplatzierung dort interessant, wo sich Nutzer bereits mit einem Kauf beschäftigen. Für Zalando entsteht eine weitere Möglichkeit, die bestehende Reichweite wirtschaftlich zu nutzen.
63,2 Millionen Kunden: Mehr Reichweite, höhere Ausgaben
Die Zahl der aktiven Kunden stieg um 2,9 Prozent auf 63,2 Millionen. Gleichzeitig erhöhten sich die durchschnittlichen Ausgaben je Kunde ebenfalls um 2,9 Prozent auf 308 Euro. Das Wachstum beruht somit sowohl auf einer größeren Kundenbasis als auch auf höheren durchschnittlichen Ausgaben.
Das Bonusprogramm Zalando Plus zählt inzwischen mehr als 22 Millionen Mitglieder. Zusätzliche Vorteile mit Partnern wie Spotify und Duolingo sollen die Attraktivität erhöhen. Eine stärkere Kundenbindung könnte helfen, wiederkehrende Käufe zu fördern und die Abhängigkeit von teurer Neukundengewinnung zu verringern.
Allerdings beweist eine steigende Kundenzahl allein noch keine höhere Loyalität. Dafür wären etwa Wiederkaufraten oder die Entwicklung der Abwanderung aussagekräftig. Ebenso muss sich zeigen, ob zusätzliche Vorteile und Marketingmaßnahmen mehr Ergebnis schaffen, als sie kosten.
Zalando Extended: KI soll den Einkauf über die Plattform hinaus erweitern
Mit Zalando Extended öffnet der Konzern seine Plattform für Produkte anderer Onlineshops, die er selbst nicht im Sortiment führt. Westwing startet als erster Pilotpartner. Ab 2027 soll Zalandos eigener KI-Agent Home-&-Living-Produkte von Westwing im Auftrag der Kunden direkt innerhalb der Zalando-App kaufen können.
Die Chance liegt darin, dass Zalando die Kundenbeziehung auch bei Käufen behält, die sonst außerhalb der eigenen Plattform stattfinden würden. Ein breiteres Sortiment könnte zusätzliche Nutzung schaffen und neue Werbeerlöse ermöglichen. Partnershops sollen dabei ohne komplexe technische Integrationen oder Veränderungen ihrer Logistik erreichbar werden.
Dass bereits mehr als 22 Millionen Nutzer den Zalando Assistant in diesem Jahr besucht haben, zeigt Interesse an KI-gestützter Produktsuche. Daraus lässt sich jedoch noch nicht ableiten, wie viele zusätzliche Käufe entstanden sind oder welchen Gewinnbeitrag das Angebot erzielt.
Für Zalando Extended fehlen in der vorliegenden Meldung konkrete Umsatz- und Ergebnisziele. Der neue Ansatz ist daher zunächst eine Wachstumsoption. Seine Bedeutung hängt davon ab, ob Nutzer dem Agenten vertrauen, Bestellungen zuverlässig funktionieren und genügend Händler teilnehmen. Auch die Abwicklung von Rückgaben und Kundenanfragen muss überzeugen.
Jahresprognose: Zuversicht mit klaren Grenzen
Zalando bestätigt für 2026 ein GMV- und Umsatzwachstum in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent. Das bereinigte EBIT soll zwischen 680 und 720 Millionen Euro liegen. Geplant sind zudem Investitionen von 240 bis 300 Millionen Euro sowie ein negatives Nettoumlaufvermögen.
Die Bestätigung spricht dafür, dass das Management den bisherigen Kurs als tragfähig betrachtet. Sie ist allerdings keine Prognoseanhebung. Trotz der starken B2B-Entwicklung bleiben die Erwartungen an das Gesamtjahr unverändert.
Für die Aktie kommt es nun darauf an, ob Zalando im wichtigen Jahresendgeschäft Wachstum und Profitabilität zusammenbringen kann. Hohe Rabatte könnten den Absatz fördern, aber die Marge belasten. Eine schwächere Konsumnachfrage, intensiver Wettbewerb oder steigende Abwicklungskosten bleiben mögliche Gegenkräfte.
Die Geschäftsjahreszahlen sollen am 11. März 2027 veröffentlicht werden. Dann wird sich genauer beurteilen lassen, wie viel von der operativen Verbesserung tatsächlich im Jahresergebnis angekommen ist.
Fazit: Mehr als eine Wette auf den nächsten Modekauf
Zalandos Investmentgeschichte gewinnt an Substanz. B2B, Partnergeschäft und Retail Media schaffen zusätzliche Ertragsquellen, während die ABOUT YOU-Integration bereits messbare Vorteile liefert. Die stärkste Chance liegt darin, dass diese Aktivitäten auf Dauer einen größeren Teil des Ergebnisses tragen.
Dennoch lässt sich aus einem Aktienkurs von 26,99 Euro allein keine günstige Bewertung ableiten. Dafür wären unter anderem nachhaltige Gewinn- und Cashflow-Erwartungen erforderlich. Auch das zweistellige Wachstum einzelner Bereiche darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die bereinigte Konzernmarge mit 3,4 Prozent begrenzten Spielraum für Rückschläge bietet.
Operativ überwiegen die positiven Signale. Für eine dauerhafte Neubewertung muss Zalando beweisen, dass die höhere B2B-Profitabilität Bestand hat und die neuen Plattformangebote wirtschaftlich überzeugen. Die Voraussetzungen verbessern sich – die Umsetzung bleibt der entscheidende Maßstab.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 3. November 2026
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