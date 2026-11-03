Zalando Q3-Zahlen: KI-Offensive, höhere Margen - B2B-Gewinn mehr als verdoppelt

Zalando verkauft längst mehr als Mode – und genau darin könnte die nächste große Chance für die Aktie liegen. Die Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker: ZAL) trifft nach den am 3. November 2026 veröffentlichten Quartalszahlen auf eine spannende Mischung: moderates Konzernwachstum, deutlich steigende Gewinne im Firmenkundengeschäft und eine KI-Offensive, die das Geschäftsmodell erweitern soll. Während das klassische Geschäft um die Aufmerksamkeit der Verbraucher kämpft, gewinnt Zalando als Technologie-, Logistik- und Werbepartner an Bedeutung. Entscheidend ist, wie schnell dieser Wandel im Konzernergebnis sichtbar wird.