Zwei Signale, ein Rätsel: Ein Unternehmen um Großaktionär Anders Holch Povlsen kauft Zalando Aktien im Wert von rund 5,2 Millionen Euro nach, BlackRock stockt auf. Zugleich schreibt der Online-Modehändler im dritten Quartal einen Nettoverlust. Diese Zalando Aktienanalyse klärt, was hinter dem Widerspruch steckt.
Zalando Aktienanalyse: Povlsen kauft nach, BlackRock stockt auf – doch warum steht unter dem Strich ein Verlust?
Zalando wächst, verdient operativ mehr und bestätigt die Jahresziele, schreibt aber im dritten Quartal rote Zahlen. Die Zalando Aktie liegt auf zwölf Monate rund 25 Prozent im Plus. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Großaktionären und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Zalando SE
- ISIN
- DE000ZAL1111
- WKN
- ZAL111
- Handelssymbol
- ZAL (Xetra)
- US-Handelssymbol
- ZLNDY (ADR, OTC)
- Branche
- Online-Handel, Mode und Lifestyle
- Sitz
- Berlin
- Aktien im Umlauf
- rund 244,2 Mio.
- Tagesspanne 20.11.2026
- 28,17 € bis 28,92 €
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die Zahlen
Zalando Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg im dritten Quartal 2026 um 7,5 Prozent auf 4.536,7 Millionen Euro, pro forma um 6,1 Prozent. Der Umsatz legte um 5,1 Prozent auf 3.174,7 Millionen Euro zu. Das bereinigte EBIT stieg um 10,6 Prozent auf 106,5 Millionen Euro, die Marge verbesserte sich auf 3,4 Prozent nach 3,2 Prozent. Unter dem Strich stand ein Verlust von 18,0 Millionen Euro, nach reportedem EBIT von 13,1 Millionen Euro (Vorjahr: 49,1 Millionen Euro).
B2B als Wachstumsmotor
Das Geschäft mit Geschäftskunden wuchs um 27,8 Prozent auf 354,4 Millionen Euro. Das B2C-Geschäft legte um 2,8 Prozent auf 2,829 Milliarden Euro zu.
Operatives Ergebnis besser
Niedrigere Fulfilment-Kosten, Synergien aus der Integration und B2B stützten die bereinigte Marge.
Bruttomarge unter Druck
Die Bruttomarge sank um 0,9 Prozentpunkte auf 38,7 Prozent.
Neun Monate
Das bereinigte EBIT stieg in den ersten neun Monaten auf 376,2 Millionen Euro, der Nettoverlust betrug 31,8 Millionen Euro.
Bereinigtes EBIT im Vorjahresvergleich
Mio. €
- 2025
- 2026
Neun Monate: Januar bis September.
Quelle: Zalando, Quartalsmitteilungen
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|2025
|2026
|Drittes Quartal
|96,3
|106,5
|Neun Monate
|328,6
|376,2
Die Jahresprognose bleibt: Das GMV soll auf 19,7 bis 20,6 Milliarden Euro, der Umsatz auf 13,8 bis 14,4 Milliarden Euro wachsen, jeweils in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent. Das bereinigte EBIT soll bei 680 bis 720 Millionen Euro liegen. Zum Ziel stützt das Management das Weihnachtsgeschäft.
Großaktionäre
Povlsen und BlackRock: Vertrauensvotum oder Zufall?
Am 18. November hielt sich die Zalando Aktie bei rund 28 Euro, während der DAX nachgab. Dabei soll ein Unternehmen aus dem Umfeld von Großaktionär Anders Holch Povlsen Aktien für rund 5,2 Millionen Euro gekauft haben, und auch BlackRock erhöhte seinen Anteil. Solche Käufe sind kein Beleg für Kursanstiege, zeigen aber, dass große Investoren den aktuellen Kurs beachten.
Bewertung
Was der Kurs von 28,24 Euro einpreist
Das KGV von 122,78 wirkt hoch, weil der Gewinn durch Integrations- und Einmalkosten gedrückt ist. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 6,9 Milliarden Euro, es sind rund 244,2 Millionen Aktien im Umlauf, eine Dividende zahlt Zalando nicht. Auf einen Monat steht ein Plus von 8,6 Prozent, auf zwölf Monate von 24,9 Prozent.
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