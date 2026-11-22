Am 18. November hielt sich die Zalando Aktie bei rund 28 Euro, während der DAX nachgab. Dabei soll ein Unternehmen aus dem Umfeld von Großaktionär Anders Holch Povlsen Aktien für rund 5,2 Millionen Euro gekauft haben, und auch BlackRock erhöhte seinen Anteil. Solche Käufe sind kein Beleg für Kursanstiege, zeigen aber, dass große Investoren den aktuellen Kurs beachten.