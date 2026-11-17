Die Zalando Aktie (Ticker ZAL, ISIN DE000ZAL1111) stemmt sich am Dienstag gegen den Abwärtssog. Um 12:10 Uhr notierte das Papier auf Xetra bei 28,48 Euro und damit 1,6 Prozent im Plus, an der Börse Stuttgart standen gegen 13:06 Uhr 28,40 Euro und ein Plus von 2,3 Prozent auf der Tafel. Der DAX verlor zur selben Zeit rund 0,75 Prozent auf etwa 26.400 Punkte. Einen einzelnen, harten Kurstreiber gibt es nicht – wohl aber eine Reihe von Signalen, die Anleger aufhorchen lassen: Insiderkäufe aus dem Umfeld des größten Einzelaktionärs, ein wachsender BlackRock-Anteil und ein Geschäft, das nach der About-You-Übernahme profitabler wird. Diese Zalando Aktienanalyse sortiert, was dahintersteckt.
Zalando Aktienanalyse: DAX-Spitze im Abverkauf, Insider kaufen für Millionen – wie weit trägt der Turnaround die Aktie?
Während der DAX am Dienstag unter Druck steht, klettert die Zalando Aktie an die Indexspitze. Eine Gesellschaft aus dem Umfeld von Aufsichtsrat Anders Holch Povlsen hat Aktien in Millionenhöhe gekauft, BlackRock hält inzwischen mehr als 5 Prozent. Die Zalando Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen und die Szenarien der Zalando Aktienprognose ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Zalando SE
- Ticker
- ZAL (Xetra)
- ISIN
- DE000ZAL1111
- Index
- DAX
- 52-Wochen-Spanne
- 18,62–30,43 EUR
- Dividende
- keine
Stand: 17.11.2026, Kurs Xetra 12:10 Uhr, verzögert
Insider kaufen
Eine Povlsen-nahe Gesellschaft kaufte am 12. November Zalando-Aktien – allein zwei gemeldete Tranchen summieren sich auf rund 1,86 Mio. Euro.
BlackRock baut aus
Der Vermögensverwalter meldete am 12. November einen Stimmrechtsanteil von 5,83 Prozent.
Marge steigt
Im dritten Quartal kletterte das bereinigte EBIT um 10,6 Prozent, die B2B-Sparte verdoppelte ihren Gewinn.
Analysten mehrheitlich positiv
18 von 24 Analysten raten zum Kauf, kein Haus zum Verkauf.
Der Auslöser
Warum steigt die Zalando Aktie gegen den Markt?
Der Dienstag ist kein Tag für Risikofreude. Unruhe im KI- und Techsektor vor den Nvidia-Zahlen, Renditen von über 5 Prozent bei zehnjährigen US-Staatsanleihen und Spekulationen über eine Zinserhöhung der Fed belasten die Börsen. Im DAX traf es vor allem die Deutsche Bank, Rheinmetall und SAP. Zalando gehörte dagegen zusammen mit Merck und der Deutschen Telekom zu den wenigen Gewinnern.
Ein konkreter Auslöser am Morgen war nicht erkennbar. Der Anstieg ist zunächst eine Gegenbewegung nach dem Minus vom Montag, als die Aktie 1,55 Prozent auf 28,03 Euro verloren hatte. Um 12 Uhr kamen jedoch Pflichtmitteilungen über Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) dazu. Danach hat die Aktieselskabet af 1.2.2017 – eine Gesellschaft, die eng mit Aufsichtsrat Anders Holch Povlsen verbunden ist – am 12. November Zalando-Aktien über mehrere Handelsplätze gekauft. Zwei der Meldungen haben wir geprüft: Über CBOE Europe wurden Aktien für 1,26 Millionen Euro zu durchschnittlich 28,75 Euro erworben, über einen weiteren Handelsplatz für 0,60 Millionen Euro zu durchschnittlich 28,82 Euro.
Laut einer Zusammenstellung von goldesel.de summieren sich alle Meldungen auf rund 180.000 Aktien im Wert von etwa 5,2 Millionen Euro. Povlsen, Gründer des dänischen Modekonzerns Bestseller, ist laut Stimmrechtsmitteilungen mit rund 10 Prozent der größte Einzelaktionär. Wenn der größte Einzelaktionär bei Kursen nahe 29 Euro nachkauft, werten viele Anleger das als Vertrauenssignal.
Hinzu kommt BlackRock. Der weltgrößte Vermögensverwalter hat seinen Stimmrechtsanteil laut Mitteilung vom 12. November von 5,64 auf 5,83 Prozent erhöht, davon 5,12 Prozent direkt und 0,71 Prozent über Instrumente. Die Schwelle wurde am 6. November berührt.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Zalando sein Geld?
Zalando ist Europas größte Online-Modeplattform. Das Geschäft besteht aus zwei Säulen. Im B2C-Bereich betreibt der Berliner Konzern die Shops von Zalando und About You, verkauft teils auf eigene Rechnung, teils als Plattform für Partnermarken, und verdient zusätzlich mit Werbung auf der eigenen Seite (Retail Media). Im B2B-Bereich bietet Zalando anderen Händlern und Marken Logistik und Software an, gebündelt unter anderem im Angebot ZEOS.
Die About-You-Übernahme wurde im Juli 2025 abgeschlossen. Laut Zalando läuft die Integration gut; im dritten Quartal lagen die Synergien im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Bis 2028 sollen sie eine jährliche Größenordnung von 100 Millionen Euro erreichen. Mittelfristig peilt das Management eine bereinigte EBIT-Marge von 6 bis 8 Prozent an.
Zahlen und Bewertung
Wie teuer ist die Zalando Aktie nach dem Lauf?
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Bruttowarenvolumen (GMV)
|4,54 Mrd. EUR
|+7,5 %
|Umsatz
|3,17 Mrd. EUR
|+5,1 %
|Bereinigtes EBIT
|106,5 Mio. EUR
|+10,6 %
|Bereinigte EBIT-Marge
|3,4 %
|Vorjahr 3,2 %
|B2B-Umsatz
|354,4 Mio. EUR
|+28 %
|B2B bereinigtes EBIT
|42,2 Mio. EUR
|+115 %
|Nettoergebnis
|−18,0 Mio. EUR
|Vorjahr +12,5 Mio. EUR
Quelle: Zalando SE, Q3-Mitteilung vom 03.11.2026
Das dritte Quartal zeigt ein gemischtes, aber klar verbessertes Bild. Das Bruttowarenvolumen stieg um 7,5 Prozent auf 4,54 Milliarden Euro, der Umsatz um 5,1 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro. Pro forma, also so gerechnet, als hätte About You schon im Vorjahr dazugehört, lagen die Zuwächse bei 6,1 und 3,3 Prozent. Das bereinigte EBIT legte um 10,6 Prozent auf 106,5 Millionen Euro zu. Der Star des Quartals war das B2B-Geschäft: Der Gewinn verdoppelte sich mehr als, die Marge erreichte 11,9 Prozent. Im Endkundengeschäft dagegen sank das bereinigte EBIT um 16 Prozent, die Bruttomarge gab um 0,9 Prozentpunkte auf 38,7 Prozent nach. Unter dem Strich stand ein kleiner Verlust von 18 Millionen Euro. Ende September zählte Zalando 63,2 Millionen aktive Kunden.
Für 2026 erwartet der Vorstand ein Wachstum von GMV und Umsatz in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent und ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro. Die Spanne wurde zuletzt von 660 bis 740 Millionen Euro eingeengt. Zum Vergleich: 2025 erzielte Zalando bei 12,35 Milliarden Euro Umsatz ein bereinigtes EBIT von 590,7 Millionen Euro.
|Unternehmen
|Forward-KGV
|EV/Umsatz
|EV/EBITDA
|Zalando
|19,0 (2026e) / 14,9 (2027e)
|0,47
|7,8
|Inditex
|26,3
|4,4
|15,8
|H&M
|21,2
|1,49
|8,9
|Amazon
|27,0
|3,85
|16,7
Forward-KGV je nach Datenanbieter unterschiedlich; Werte nicht vollständig vergleichbar.
Quelle: finanzen.net (17.11.2026), stockanalysis.com (Stand 19.10.–15.11.2026)
Im Vergleich mit den großen Modehändlern wirkt die Zalando Aktie günstig, vor allem auf Basis des Umsatzes: Der Unternehmenswert beträgt weniger als die Hälfte eines Jahresumsatzes, bei Inditex ist es das Vierfache. Der Grund liegt in den deutlich niedrigeren Margen des Plattformmodells. Auf Basis der für 2027 erwarteten Gewinne liegt das KGV bei knapp 15. Eine Dividende zahlt Zalando nicht; stattdessen hat der Konzern im Frühjahr 2026 Aktien für 300 Millionen Euro zurückgekauft. Ende September verfügte Zalando über rund 1,2 Milliarden Euro an liquiden Mitteln.
Die Sicht der Analysten
Was sagen Analysten zur Zalando Aktie?
|Kennzahl
|Wert
|Analysten gesamt
|24
|Kaufen (inkl. „Strong Buy“)
|18
|Halten
|6
|Verkaufen
|0
|Ø Kursziel
|rund 34–35,50 EUR
|Spanne
|25–53 EUR
Quelle: depot-navigator.de (17.11.2026), MarketScreener (20.10.2026), finanzen.net
Die Analysten sind überwiegend optimistisch. Laut depot-navigator raten von 24 Analysten 18 zum Kauf und sechs zum Halten, kein Haus empfiehlt den Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenanbieter zwischen rund 34 und 35,50 Euro und damit gut 20 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die Spanne ist ungewöhnlich weit: Das niedrigste Ziel liegt bei 25 Euro, das höchste bei 53 Euro. Nach den Q3-Zahlen haben mehrere Häuser ihre positiven Einschätzungen bestätigt, eines hob sein Ziel leicht an. Neue Einstufungen vom 16. oder 17. November lagen bei Redaktionsschluss nicht vor.
Charttechnik
Wie steht die Zalando Aktie im Chart?
Charttechnisch hat sich das Bild seit dem Frühjahr gedreht. Vom 52-Wochen-Tief bei 18,62 Euro im Mai hat sich die Aktie um mehr als 50 Prozent erholt. Laut boerse.de notiert sie deutlich über der 20-Tage-Linie (rund 26,90 Euro), der 50-Tage-Linie (rund 24,40 Euro) und der 200-Tage-Linie (rund 23,50 Euro). Am 5. November wurde eine Kurslücke aus dem August geschlossen. Als nächste Widerstände sieht die Redaktion das Hoch vom 12. November bei 28,88 Euro und darüber das 52-Wochen-Hoch bei 30,10 bis 30,43 Euro je nach Handelsplatz. Unterstützung bietet die 20-Tage-Linie. Ein aktueller RSI-Wert lag uns nicht vor; Ende Oktober signalisierte er mit rund 72 einen überkauften Zustand.
Szenarien
Wie sieht die Zalando Aktienprognose am Markt aus?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Am Markt werden im Kern drei Szenarien diskutiert. Im positiven Szenario gelingt im Weihnachtsquartal ein starker Abschluss, Zalando erreicht das obere Ende der EBIT-Spanne und bestätigt bei den Jahreszahlen im März den Weg zur Mittelfristmarge von 6 bis 8 Prozent. Dann rücken die durchschnittlichen Analystenziele von rund 34 bis 35 Euro in den Fokus, die optimistischsten Häuser sehen deutlich mehr.
Im Basisszenario bleibt das Wachstum solide, aber unspektakulär. Die Aktie pendelt dann zwischen der 200-Tage-Linie und dem Jahreshoch, getragen von der vergleichsweise niedrigen Bewertung. Im negativen Szenario schwächelt die Konsumlaune in Europa, der Rabattdruck im Modehandel steigt, und die Margenziele geraten unter Druck. Das niedrigste Analystenziel von 25 Euro zeigt, wo skeptische Beobachter den fairen Wert sehen. Für die Zalando Aktienprognose ist deshalb das Weihnachtsgeschäft der wichtigste Test.
Termine
Was sollten Anleger bei Zalando jetzt beobachten?
Neben den Terminen lohnt der Blick auf weitere Directors' Dealings und Stimmrechtsmitteilungen, auf den Black Friday als Gradmesser für das Weihnachtsgeschäft und auf die Entwicklung der Margen im Endkundengeschäft.
FAQ zur Zalando Aktie
Warum steigt die Zalando Aktie heute? Ein einzelner Auslöser ist nicht belegt. Die Aktie erholt sich vom Minus des Vortags; dazu kamen Meldungen über Insiderkäufe einer Gesellschaft aus dem Umfeld von Aufsichtsrat Anders Holch Povlsen.
Was sagt die Zalando Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt sehen 24 Analysten das Kursziel bei rund 34 bis 35,50 Euro, die Spanne reicht von 25 bis 53 Euro.
Ist die Zalando Aktie teuer? Mit einem KGV von 19 für 2026 und knapp 15 für 2027 ist sie günstiger bewertet als Inditex oder H&M, verdient aber auch deutlich niedrigere Margen.
Zahlt Zalando eine Dividende? Nein. Zalando hat 2026 stattdessen eigene Aktien für 300 Millionen Euro zurückgekauft.
Wann legt Zalando die nächsten Zahlen vor? Die Jahreszahlen 2026 kommen am 11. März 2027.
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