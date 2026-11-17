Der Dienstag ist kein Tag für Risikofreude. Unruhe im KI- und Techsektor vor den Nvidia-Zahlen, Renditen von über 5 Prozent bei zehnjährigen US-Staatsanleihen und Spekulationen über eine Zinserhöhung der Fed belasten die Börsen. Im DAX traf es vor allem die Deutsche Bank, Rheinmetall und SAP. Zalando gehörte dagegen zusammen mit Merck und der Deutschen Telekom zu den wenigen Gewinnern.

Ein konkreter Auslöser am Morgen war nicht erkennbar. Der Anstieg ist zunächst eine Gegenbewegung nach dem Minus vom Montag, als die Aktie 1,55 Prozent auf 28,03 Euro verloren hatte. Um 12 Uhr kamen jedoch Pflichtmitteilungen über Eigengeschäfte von Führungskräften (Directors' Dealings) dazu. Danach hat die Aktieselskabet af 1.2.2017 – eine Gesellschaft, die eng mit Aufsichtsrat Anders Holch Povlsen verbunden ist – am 12. November Zalando-Aktien über mehrere Handelsplätze gekauft. Zwei der Meldungen haben wir geprüft: Über CBOE Europe wurden Aktien für 1,26 Millionen Euro zu durchschnittlich 28,75 Euro erworben, über einen weiteren Handelsplatz für 0,60 Millionen Euro zu durchschnittlich 28,82 Euro.