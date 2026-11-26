Steht die Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) vor einer nachhaltigen Neubewertung an der Börse? Während viele Anleger angesichts des intensiven Wettbewerbs im Onlinehandel und der unsicheren Konsumkonjunktur noch zögern, erkennt die DZ BANK beim Berliner Online-Modehändler erhebliches Aufwärtspotenzial. In seiner aktuellen Zalando-Aktienanalyse vom 24. November 2026 bestätigt Analyst Thomas Maul das Rating "kaufen" und belässt den fairen Wert bei 38 Euro. Ausgehend vom aktuellen Xetra-Kurs von 28,61 Euro (+0,5%) ergibt sich damit ein attraktives rechnerisches Aufwärtspotenzial von 32,82 Prozent. Besonders spannend: Die DZ BANK betrachtet Zalando nicht einfach als klassischen Online-Modehändler, sondern sieht in der technologischen Kompetenz des Unternehmens einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Ausgerechnet künstliche Intelligenz könnte zum Schlüssel für höhere Umsätze, sinkende Kosten und eine nachhaltig verbesserte Profitabilität werden. Unterschätzt die Börse das wirtschaftliche Potenzial dieser Transformation?
Zalando Aktie vor dem großen Comeback?
DZ BANK hält an klarer Kaufempfehlung fest
Zalando-Aktienanalyse: Thomas Maul bestätigt Rating "kaufen" und fairen Wert von 38 Euro
Die aktuelle Zalando-Aktienanalyse der DZ BANK liefert mehrere überzeugende Argumente für eine optimistische Einschätzung des europäischen Modekonzerns. Analyst Thomas Maul verweist laut einer von dpa-AFX veröffentlichten Zusammenfassung seiner Studie auf die umfangreiche Datenbasis aus Milliarden von Kundeninteraktionen, die grenzüberschreitende Logistikinfrastruktur, die technologische Stärke sowie die engen Geschäftsbeziehungen zu zahlreichen Modemarken. Diese Faktoren würden Zalando gegenüber Wettbewerbern Vorteile verschaffen. Zudem könne künstliche Intelligenz dazu beitragen, die Zahl der Retouren zu reduzieren und den durchschnittlichen Warenkorb zu vergrößern. Die DZ BANK bestätigt vor diesem Hintergrund das Rating "kaufen". Der faire Wert von 38 Euro bleibt unverändert. Damit signalisiert Thomas Maul weiterhin Vertrauen in die langfristigen Perspektiven des Geschäftsmodells. Entscheidend dürfte sein, wie erfolgreich Zalando seine technologischen Möglichkeiten künftig in steigende Gewinne ummünzen kann.
Fairer Wert 38 Euro: Zalando-Aktie bietet laut DZ BANK fast 33 Prozent Aufwärtspotenzial
Die Differenz zwischen dem aktuellen Börsenkurs und der fundamentalen Bewertung der DZ BANK ist bemerkenswert. Bei einem Xetra-Kurs von 28,61 Euro und einem fairen Wert von 38 Euro ergibt sich ein rechnerisches Kurspotenzial von 9,39 Euro je Aktie beziehungsweise 32,82 Prozent. Damit traut Analyst Thomas Maul dem DAX-Konzern eine erhebliche Kurserholung zu. Besonders interessant ist, dass die DZ BANK trotz der weiterhin anspruchsvollen Rahmenbedingungen im europäischen Einzelhandel an ihrer positiven Bewertung festhält. Der unveränderte faire Wert von 38 Euro deutet darauf hin, dass Thomas Maul die bisherigen langfristigen Bewertungsannahmen weiterhin für tragfähig hält. Für Anleger stellt sich nun die entscheidende Frage, welche operativen Fortschritte notwendig sind, damit die Börse diese optimistischere Bewertung nachvollzieht. Denn ein fairer Wert ist zunächst eine analytische Einschätzung und keine Garantie für die zukünftige Kursentwicklung.
Künstliche Intelligenz: Wird Zalando zum unterschätzten KI-Profiteur?
Während sich die Aufmerksamkeit vieler Börsianer auf die großen amerikanischen Technologiekonzerne und Halbleiterhersteller konzentriert, könnte sich auch im europäischen Onlinehandel eine wirtschaftlich bedeutende KI-Revolution vollziehen. Die Zalando-Aktienanalyse von Thomas Maul lenkt den Blick auf einen besonders interessanten Aspekt dieser Entwicklung: den konkreten Einsatz künstlicher Intelligenz zur Verbesserung des Einkaufserlebnisses und der operativen Effizienz. Intelligente Empfehlungssysteme, personalisierte Produktauswahl, digitale Modeberatung und präzisere Größenempfehlungen könnten das Einkaufsverhalten der Kunden erheblich beeinflussen. Je besser Zalando versteht, welche Produkte den individuellen Bedürfnissen eines Kunden entsprechen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Kaufabschlusses. Gleichzeitig könnten Fehlkäufe vermieden werden. Aus redaktioneller Sicht liegt genau darin eine attraktive Kombination aus Umsatzwachstum und Kostensenkung, die mittelfristig erhebliche Auswirkungen auf die Profitabilität haben könnte.
Milliarden Kundendaten: Zalando verfügt über einen wertvollen Datenschatz
Ein zentraler Bestandteil der Zalando-Aktienanalyse der DZ BANK ist der Informationsvorsprung des Unternehmens. Über Jahre hinweg hat Zalando umfangreiche Erkenntnisse über das Einkaufsverhalten, die Produktvorlieben und die Bedürfnisse seiner Kunden gesammelt. Im Zeitalter künstlicher Intelligenz könnte sich diese Datenbasis als besonders wertvoll erweisen. Denn leistungsfähige KI-Systeme benötigen nicht nur Rechenkapazitäten und intelligente Algorithmen, sondern vor allem hochwertige, anwendungsspezifische Informationen. Zalando kann seine digitalen Angebote auf Grundlage realer Interaktionen kontinuierlich verbessern. Ein neuer Wettbewerber müsste einen vergleichbaren Erfahrungsschatz zunächst aufbauen. Daraus könnte ein sich selbst verstärkender Wettbewerbsvorteil entstehen: Mehr Kundeninteraktionen ermöglichen bessere Empfehlungen, bessere Empfehlungen erhöhen die Kundenzufriedenheit und eine höhere Kundenzufriedenheit kann wiederum zusätzliche Bestellungen auslösen. Die DZ BANK sieht in dieser Datenkompetenz einen wichtigen Pluspunkt für den Online-Modehändler.
Weniger Retouren, größere Warenkörbe: Hier könnte der Gewinnhebel liegen
Die Retourenproblematik gehört seit Jahren zu den größten wirtschaftlichen Herausforderungen des Online-Modehandels. Jede Rücksendung verursacht zusätzliche Transport-, Bearbeitungs- und Lagerkosten. Im ungünstigsten Fall können zurückgeschickte Produkte nur noch mit Preisnachlässen verkauft werden. Gelingt es Zalando mithilfe künstlicher Intelligenz, die Passform von Kleidungsstücken besser vorherzusagen und Kunden gezielter zu beraten, könnte dies die Retourenkosten nachhaltig reduzieren. Gleichzeitig eröffnen personalisierte Kaufempfehlungen die Möglichkeit, zusätzliche Produkte zu verkaufen und den Bestellwert zu erhöhen. Genau diese beiden wirtschaftlichen Effekte machen die aktuelle Zalando-Aktienanalyse von Thomas Maul besonders interessant. Bereits vergleichsweise kleine Verbesserungen bei Retourenquoten und durchschnittlichen Bestellwerten könnten angesichts des hohen Geschäftsvolumens erhebliche finanzielle Auswirkungen entfalten. Allerdings muss Zalando erst durch entsprechende operative Kennzahlen belegen, dass sich die technologischen Investitionen tatsächlich in höheren Margen niederschlagen.
Europas Logistiknetzwerk: Ein Burggraben gegen neue Konkurrenten?
Neben der künstlichen Intelligenz spielt die bestehende Logistikinfrastruktur eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Zalando-Aktie. Ein leistungsfähiges europäisches Netzwerk aus Logistikzentren und Versanddienstleistungen lässt sich nicht innerhalb weniger Monate aufbauen. Es erfordert erhebliche Investitionen, operative Erfahrung und eine präzise Abstimmung zahlreicher Prozesse. Kurze Lieferzeiten, zuverlässige Zustellungen und eine effiziente Retourenabwicklung sind entscheidende Faktoren im Wettbewerb um die Gunst der Kunden. Zalando besitzt hier die Möglichkeit, seine bestehende Infrastruktur nicht nur für das eigene Endkundengeschäft, sondern auch für Dienstleistungen zugunsten anderer Modeunternehmen zu nutzen. Aus redaktioneller Sicht könnte sich dadurch ein zusätzlicher Skaleneffekt ergeben. Je mehr Bestellungen über das bestehende Netzwerk abgewickelt werden, desto besser könnten sich die Infrastrukturkosten auf das gesamte Geschäftsvolumen verteilen. Eine schwache Nachfrage oder steigende Logistikkosten könnten diesen Vorteil allerdings begrenzen.
Starke Markenbeziehungen: Warum Zalando mehr als ein Online-Modehändler ist
Die langfristige Investmentstory von Zalando beruht zunehmend auf dem Aufbau eines umfassenden Mode- und Lifestyle-Ökosystems. Für zahlreiche Marken bietet die Plattform Zugang zu europäischen Kunden, digitale Vertriebsmöglichkeiten und ergänzende Dienstleistungen. Gleichzeitig profitieren Verbraucher von einer großen Produktauswahl und einem einheitlichen Einkaufserlebnis. Je attraktiver die Plattform für Markenpartner wird, desto interessanter kann sie auch für Kunden werden. Daraus ergeben sich potenzielle Netzwerkeffekte, die das Geschäftsmodell langfristig stärken könnten. Insbesondere das Geschäft mit Dienstleistungen für andere Unternehmen bietet zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten. Statt ausschließlich mit dem Verkauf von Bekleidung und Schuhen Geld zu verdienen, kann Zalando seine technologische und logistische Infrastruktur auch Geschäftspartnern zur Verfügung stellen. Diese strategische Erweiterung könnte langfristig die Erlösstruktur verbessern und zusätzliche Wachstumsquellen erschließen.
About You: Zusätzliche Wachstumschancen durch Europas Modeplattformen
Ein weiterer wichtiger Faktor für die Zukunft von Zalando ist die Integration von About You. Die Zusammenführung der beiden Unternehmen eröffnet grundsätzlich Möglichkeiten für gemeinsame Technologieentwicklung, effizientere Prozesse und eine stärkere Marktposition. Gleichzeitig können unterschiedliche Markenidentitäten und Zielgruppen dazu beitragen, zusätzliche Kunden zu erreichen. Besonders interessant sind mögliche Synergien bei Technologie, Einkauf, Marketing und Logistik. Allerdings darf das wirtschaftliche Potenzial einer solchen Übernahme nicht mit bereits realisierten Ergebnisverbesserungen verwechselt werden. Die Integration komplexer Geschäftsmodelle bindet Managementkapazitäten, verursacht Kosten und kann operative Risiken mit sich bringen. Aus redaktioneller Sicht wird die erfolgreiche Integration von About You deshalb ein wichtiger Prüfstein dafür sein, ob Zalando seine langfristigen Wachstums- und Profitabilitätsambitionen verwirklichen kann.
Shein, Temu und Amazon: Der Wettbewerb bleibt eine ernsthafte Bedrohung
Trotz der positiven Zalando-Aktienanalyse der DZ BANK sollten Anleger die erheblichen Risiken des Onlinehandels nicht unterschätzen. Anbieter wie Shein und Temu setzen traditionelle Modeplattformen mit aggressiven Preisen und umfangreichen Sortimenten unter Druck. Gleichzeitig verfügt Amazon über enorme finanzielle Ressourcen, eine leistungsfähige Infrastruktur und eine breite internationale Kundenbasis. Zalando muss seine Marktposition daher kontinuierlich verteidigen und sein Angebot gegenüber preisorientierten Wettbewerbern differenzieren. Eine schwache europäische Konsumkonjunktur könnte die Nachfrage nach höherpreisigen Modeartikeln zusätzlich belasten. Auch steigende Personalkosten, höhere Marketingausgaben und notwendige Technologieinvestitionen könnten die Margen unter Druck setzen. Hinzu kommen regulatorische Anforderungen beim Umgang mit Kundendaten und beim Einsatz künstlicher Intelligenz. Die entscheidende Herausforderung besteht darin, technologische Wettbewerbsvorteile in nachhaltige Ertragssteigerungen zu übersetzen.
Fazit: DZ BANK sieht Zalando-Aktie als attraktive Kaufgelegenheit
Die Zalando-Aktienanalyse der DZ BANK vom 24. November 2026 liefert eine überzeugende Perspektive auf das langfristige Entwicklungspotenzial des Berliner Modekonzerns. Analyst Thomas Maul bestätigt das Rating "kaufen" und belässt den fairen Wert bei 38 Euro. Gemessen am aktuellen Xetra-Kurs von 28,61 Euro (+0,5%) ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 32,82 Prozent. Die Kombination aus technologischer Kompetenz, Kundendaten, Logistikinfrastruktur und starken Markenpartnerschaften bildet die Grundlage der optimistischen Einschätzung. Besonders der Einsatz künstlicher Intelligenz könnte erhebliche Möglichkeiten zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit eröffnen. Entscheidend bleibt jedoch, ob Zalando seine strukturellen Vorteile gegen den wachsenden Wettbewerbsdruck verteidigen und in steigende Gewinne verwandeln kann. Die kommenden Quartale dürften zeigen, ob die DZ BANK mit ihrem fairen Wert von 38 Euro eine nachhaltige Neubewertung der Zalando-Aktie vorwegnimmt. Sollte die technologische Transformation gelingen, könnte der Online-Modehändler zu den bislang unterschätzten europäischen Profiteuren der künstlichen Intelligenz gehören.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 26. November 2026
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