Die Zalando-Aktienanalyse der DZ BANK vom 24. November 2026 liefert eine überzeugende Perspektive auf das langfristige Entwicklungspotenzial des Berliner Modekonzerns. Analyst Thomas Maul bestätigt das Rating "kaufen" und belässt den fairen Wert bei 38 Euro. Gemessen am aktuellen Xetra-Kurs von 28,61 Euro (+0,5%) ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 32,82 Prozent. Die Kombination aus technologischer Kompetenz, Kundendaten, Logistikinfrastruktur und starken Markenpartnerschaften bildet die Grundlage der optimistischen Einschätzung. Besonders der Einsatz künstlicher Intelligenz könnte erhebliche Möglichkeiten zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit eröffnen. Entscheidend bleibt jedoch, ob Zalando seine strukturellen Vorteile gegen den wachsenden Wettbewerbsdruck verteidigen und in steigende Gewinne verwandeln kann. Die kommenden Quartale dürften zeigen, ob die DZ BANK mit ihrem fairen Wert von 38 Euro eine nachhaltige Neubewertung der Zalando-Aktie vorwegnimmt. Sollte die technologische Transformation gelingen, könnte der Online-Modehändler zu den bislang unterschätzten europäischen Profiteuren der künstlichen Intelligenz gehören.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 26. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.