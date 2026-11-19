Die Zalando Aktie stieg am 18. November bei fallendem DAX um rund 3 Prozent auf knapp 29,2 Euro und lag damit an der Indexspitze. Seit dem Tief nach den Quartalszahlen (25,29 Euro am 3. November) sind es gut 15 Prozent.
Zalando Aktie Prognose: Povlsen kauft nach, Analysten sehen im Schnitt rund 35,50 Euro - Reicht die Gewinnwende bis zum Black Friday?
Die Zalando Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt bei rund 35,50 Euro Kursziel, der Kurs bei knapp 29 Euro. Warum der Einstieg des Großaktionärs und die Zahlen zum dritten Quartal die Debatte prägen, was die Unternehmensprognose 2026 sagt und wie weit die Kursziele auseinanderliegen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Zalando SE, Berlin
- Ticker / ISIN
- ZAL / DE000ZAL1111
- Index
- DAX
- Börsenwert
- rund 6,9 Mrd. €
- 52-Wochen-Spanne
- 18,61 € bis 30,43 € (je Quelle leicht abweichend)
- Dividende
- keine (Rendite 0,00 %)
Stand: 18.11.2026, Xetra-Schlusskurs 18.11.2026; Börsenwert Snapshot 19.11.2026
Höchster Stand seit Ende August
Großaktionär kauft zu
Anders Holch Povlsen, Großaktionär und Aufsichtsrat, hat laut Stimmrechtsmeldungen Aktien für rund 5 Millionen Euro gekauft (dpa-AFX); ein Bericht nennt nur etwa 1 Million Euro.
Unternehmensprognose 2026
Zalando erwartet ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro; Wachstum bei GMV und Umsatz in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent.
Kursziele klaffen auseinander
Der Durchschnitt von 35,50 Euro liegt rechnerisch rund 22 Prozent über dem Kurs; die Ziele reichen von 25 bis 53 Euro.
Die Zalando Aktie (ISIN: DE000ZAL1111, FSE: ZAL) war am 18. November der Lichtblick im DAX: Während der Leitindex rund 1,1 Prozent nachgab, schloss der Titel bei etwa 29,1 Euro, ein Plus von rund 2,8 Prozent. Die Zalando Aktienprognose der Analysten ist weiterhin deutlich optimistischer: Im Durchschnitt liegt das Kursziel bei 35,50 Euro. Dieser Beitrag ordnet Zahlen und Meinungen ein – ohne eigene Kursprognose, nur mit belegten Angaben, Schätzungen und Zielen Dritter. Ein Vorbörsenkurs für heute früh lag zum Redaktionsschluss nicht belegt vor; finanzen.net zeigt für den 19. November einen Stand von 29,19 Euro.
Was ist passiert?
Warum steht die Zalando Aktie jetzt im Fokus?
Zwei Meldungen treffen aufeinander. Zum einen hat die Gesellschaft von Anders Holch Povlsen, dem Großaktionär und Aufsichtsratsmitglied, laut dpa-AFX Aktien für etwas über 5 Millionen Euro zugekauft; ein späterer Bericht auf finanzen.net spricht dagegen von nur rund 1 Million Euro, der Zeitpunkt der Käufe ist unklar. Insiderkäufe gelten am Markt häufig als Signal, sind aber keine Garantie für die weitere Kursentwicklung. Zum anderen hat Zalando am 3. November die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt, auf die die Aktie zunächst mit einem Rückgang auf 25,29 Euro reagierte, obwohl Umsatz und bereinigtes EBIT über dem Vorjahr lagen. Seither hat sich der Kurs deutlich erholt. Der Black Friday am 27. November gilt Beobachtern als nächster Stimmungstest für den Modehändler; ein belegter Zusammenhang mit dem Kurssprung vom 18. November besteht nicht.
Geschäftsmodell
Was macht Zalando – und wo liegen die Hebel?
Zalando ist Europas größte Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Kerngeschäft für Endkunden (B2C) verkauft das Unternehmen eigene und fremde Ware; Partner machten im dritten Quartal 33,6 Prozent des B2C-GMV aus. Dazu kommt das schnell wachsende B2B-Geschäft mit Logistik- und Technologiediensten für andere Händler. Bis 2028 will Zalando den Partneranteil auf 40 bis 50 Prozent steigern. Das Modell ist margenarm, aber kapitalschonend: Das Nettoumlaufvermögen war im dritten Quartal mit minus 424 Millionen Euro negativ, die Liquidität lag bei rund 1,2 Milliarden Euro.
Zahlen und Guidance
Wie sehen die Zalando Zahlen und die Unternehmensprognose aus?
Im dritten Quartal 2026 stieg das Bruttowarenvolumen (GMV) um 7,5 Prozent auf 4,54 Milliarden Euro, der Umsatz um 5,1 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT legte um 10,6 Prozent auf 106,5 Millionen Euro zu (Marge 3,4 Prozent); unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 18,0 Millionen Euro nach einem Gewinn von 12,5 Millionen Euro im Vorjahr. Auffällig ist der Unterschied zwischen den Segmenten: Das B2C-Geschäft erzielte ein bereinigtes EBIT von 64,4 Millionen Euro (Vorjahr 76,6 Millionen Euro, Marge 2,3 Prozent), das B2B-Geschäft 42,2 Millionen Euro (Vorjahr 19,6 Millionen Euro, Marge 11,9 Prozent). Die Bruttomarge sank um 0,9 Prozentpunkte auf 38,7 Prozent. Zalando zählte 63,2 Millionen aktive Kunden.
Die Unternehmensprognose für 2026 bleibt bestehen: Wachstum von GMV und Umsatz in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent, ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro und Investitionen von 240 bis 300 Millionen Euro. Nach 376 Millionen Euro in den ersten neun Monaten setzt das Ziel ein starkes viertes Quartal voraus (rechnerisch 304 bis 344 Millionen Euro).
|Kennzahl
|Q3 2026
|Prognose / Ziel 2026
|GMV
|4.536,7 Mio. € (+7,5%)
|Wachstum untere Hälfte von 12-17%
|Umsatz
|3.174,7 Mio. € (+5,1%)
|Wachstum untere Hälfte von 12-17%
|Bereinigtes EBIT
|106,5 Mio. € (+10,6%)
|680-720 Mio. €
|Marge (bereinigtes EBIT)
|3,4%
|–
|Nettoergebnis
|-18,0 Mio. €
|–
|Investitionen
|–
|240-300 Mio. €
Q3 2026 (veröffentlicht 03.11.2026), Veränderung zum Vorjahresquartal. Das implizite Q4-EBIT ist rechnerisch aus der Prognose und den Neunmonatszahlen abgeleitet (ftd.de). Konsensschätzungen für 2026–2028 lagen nicht belegt vor.
Quelle: Zalando SE (Q3-2026-Ergebnisse), investing.com, ftd.de
Analysten
Wie lautet die Zalando Aktienprognose der Analysten?
Laut finanzen.net (Snapshot 19. November) beobachten zehn Analysten die Aktie: 8 empfehlen den Kauf, 2 das Halten, keiner den Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 35,50 Euro; das höchste Ziel nennt Berenberg mit 53 Euro, das niedrigste Bernstein mit 25 Euro. Andere Datenanbieter kommen zu leicht abweichenden Werten: Börse Express (11. November) zählt 8 Analysten mit einem Durchschnitt von 34,25 Euro und einer Spanne von 28,50 bis 39 Euro, StockAnalysis 24 Analysten mit 35,23 Euro und 25 bis 53 Euro. Ein einzelnes Haus, mwb research, erwartet laut ftd.de für 2027 ein Ergebnis je Aktie von 1,70 Euro und damit ein KGV von rund 17; dies ist kein Konsens. Einen belastbaren Konsens für Umsatz und Ergebnis konnten wir nicht belegen.
Kursziele
Welches Kursziel trauen Analysten der Zalando Aktie zu?
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Berenberg
|Buy
|53,00 €
|05.08.2026
|finanzen.net
|Goldman Sachs
|Buy
|44,00 €
|26.06.2026
|finanzen.net
|Deutsche Bank
|Buy
|35,00 €
|04.11.2026
|finanzen.at
|Jefferies
|Buy
|35,00 €
|04.11.2026
|finanzen.at
|UBS
|Buy
|33,50 €
|03.11.2026
|finanzen.net
|J.P. Morgan
|Neutral
|32,00 €
|03.11.2026
|finanzen.net
|Bernstein
|Market Perform
|25,00 €
|10.07.2026
|finanzen.net
Ratings und Kursziele Dritter, Weitergabe ohne Gewähr; Auswahl, keine vollständige Liste. Keine Empfehlung von aktiencheck.de. Mehrere Ziele stammen aus dem Sommer, also von vor den Q3-Zahlen.
Quelle: finanzen.net (Snapshot 19.11.2026), finanzen.at (Analysenliste)
Das Bild ist gemischt: Die Mehrzahl der Häuser bleibt bei Kaufempfehlungen, doch die Ziele reichen vom Eineinhalbfachen bis zum fast Doppelten des Kurses – und Bernsteins Ziel von 25 Euro liegt rund 14 Prozent darunter. Die Ziele von Berenberg, Goldman Sachs und Bernstein stammen aus dem Sommer. Wie Analysten nach den Quartalszahlen vom 3. November die Schätzungen angepasst haben, ist aus den Quellen nur teilweise ersichtlich: Deutsche Bank und Jefferies bestätigten am 4. November Buy mit je 35 Euro.
Bewertung
Ist die Zalando Aktie im Branchenvergleich teuer?
Belastbare KGV-Werte für Wettbewerber wie Inditex, H&M, Adidas oder Amazon lagen nicht vor. Börse Express nennt für 2026 ein erwartetes KGV von 26,9 und eine Branchenspanne von 11 bis 23, die Quelle ist allerdings in sich nicht konsistent und KI-gestützt; finanzen.net weist ein KGV von 30,7 aus, ohne Angabe der Ergebnisbasis. Der Wert hängt stark davon ab, ob bereinigte oder berichtete Ergebnisse zugrunde liegen: Das berichtete EBIT betrug im dritten Quartal nur 13,1 Millionen Euro (bereinigt 106,5 Millionen Euro). Befürworter argumentieren mit dem Wachstum im B2B-Geschäft, Skeptiker mit dem sinkenden Ergebnis im B2C-Geschäft und der gesunkenen Bruttomarge.
Chart
Was zeigt die Charttechnik der Zalando Aktie?
Der Kurs liegt mit knapp 29,2 Euro auf dem höchsten Stand seit Ende August und knapp unter dem 52-Wochen-Hoch von 30,43 Euro (andere Quellen nennen 30,44 Euro). Das Tief der vergangenen zwölf Monate lag bei 18,61 Euro. Als Widerstand nennen Marktbeobachter die Zone um 29,2 Euro; aktuelle Werte der 50- und 200-Tage-Linie lagen nicht vor – im Oktober verliefen sie bei rund 23,1 und 23,2 Euro, der Kurs liegt inzwischen deutlich darüber.
Szenarien
Bull-Case und Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Zalando Aktie 2026/2027?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand zu 29,13 €
|Einordnung
|Bull
|bis 53 € (Berenberg)
|rechnerisch rund +82%
|Höchstziel, stammt aus dem August
|Base
|35,50 € (Durchschnitt)
|rechnerisch rund +22%
|Konsens, 10 Analysten
|Bear
|25 € (Bernstein)
|rechnerisch rund -14%
|Tiefstziel, Market Perform
Spannen aus Kurszielen Dritter; Zuordnung der Szenarien rein illustrativ nach Höchst-, Durchschnitts- und Tiefstziel. Abstand zum Xetra-Schluss von rund 29,13 €, rechnerisch.
Quelle: finanzen.net (Snapshot 19.11.2026)
Ausblick
Welche Termine sind für die Zalando Aktie wichtig?
Als Nächstes stehen laut Unternehmens- und Marktangaben der Black Friday am 27. November 2026, die DAX-Überprüfung am 3. Dezember 2026 sowie die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026 am 11. März 2027 an. Ein Termin für einen Kapitalmarkttag lag nicht belegt vor. Bis dahin dürften Berichte zum Weihnachtsgeschäft, mögliche Kurszielanpassungen und weitere Meldungen zu Aktienkäufen die Richtung vorgeben.
FAQ
Häufige Fragen zur Zalando Aktienprognose
Wie lautet die Zalando Aktienprognose der Analysten? Laut finanzen.net (Stand 19. November 2026) empfehlen 8 von 10 Analysten die Zalando Aktie zum Kauf, 2 zum Halten und keiner zum Verkauf; das durchschnittliche Kursziel beträgt 35,50 Euro. Andere Anbieter nennen 34,25 bis 35,70 Euro.
Welches Kursziel hat die Zalando Aktie? Die Ziele reichen von 25 Euro (Bernstein) bis 53 Euro (Berenberg); Deutsche Bank und Jefferies nennen je 35 Euro, UBS 33,50 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Zusage und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Was sagt die Unternehmensprognose von Zalando für 2026? Zalando erwartet ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro und ein Wachstum von GMV und Umsatz in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent (bestätigt am 3. November 2026).
Zahlt die Zalando Aktie eine Dividende? Laut finanzen.net beträgt die Dividendenrendite 0,00 Prozent; eine Dividende ist nicht ausgewiesen.
Wann legt Zalando die nächsten Zahlen vor? Laut Zalando-Investor-Relations am 11. März 2027 (Gesamtjahr 2026).
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen von Berenberg, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Jefferies, UBS, J.P. Morgan und Bernstein wieder (Stand 26. Juni bis 4. November 2026; Quellen siehe Tabelle). Offenlegungen der Häuser: Berenberg, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Jefferies, UBS, J.P. Morgan, Bernstein.
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