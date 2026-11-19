Im dritten Quartal 2026 stieg das Bruttowarenvolumen (GMV) um 7,5 Prozent auf 4,54 Milliarden Euro, der Umsatz um 5,1 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT legte um 10,6 Prozent auf 106,5 Millionen Euro zu (Marge 3,4 Prozent); unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 18,0 Millionen Euro nach einem Gewinn von 12,5 Millionen Euro im Vorjahr. Auffällig ist der Unterschied zwischen den Segmenten: Das B2C-Geschäft erzielte ein bereinigtes EBIT von 64,4 Millionen Euro (Vorjahr 76,6 Millionen Euro, Marge 2,3 Prozent), das B2B-Geschäft 42,2 Millionen Euro (Vorjahr 19,6 Millionen Euro, Marge 11,9 Prozent). Die Bruttomarge sank um 0,9 Prozentpunkte auf 38,7 Prozent. Zalando zählte 63,2 Millionen aktive Kunden.

Die Unternehmensprognose für 2026 bleibt bestehen: Wachstum von GMV und Umsatz in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent, ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro und Investitionen von 240 bis 300 Millionen Euro. Nach 376 Millionen Euro in den ersten neun Monaten setzt das Ziel ein starkes viertes Quartal voraus (rechnerisch 304 bis 344 Millionen Euro).