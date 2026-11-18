Rot, so weit das Auge reicht – nur nicht bei der Zalando Aktie (ISIN DE000ZAL1111, Ticker ZAL). Während der DAX am Dienstag um 2,08 Prozent auf 26.045 Punkte abrutschte und Deutsche Bank sowie SAP um rund 6 Prozent einbrachen, schloss Zalando auf Xetra mit einem Plus von 1,11 Prozent bei 28,34 Euro an der Spitze des Leitindex. Analysten trauen dem Onlinemodehändler im Schnitt deutlich mehr zu: Das durchschnittliche Kursziel liegt laut finanzen.net bei 35,50 Euro – rund 25 Prozent über dem Schlusskurs. Was steckt hinter der Zalando Aktienprognose?
Zalando Aktie Prognose: DAX-Spitzenreiter am Tag des Ausverkaufs, Analysten sehen im Schnitt 35,50 Euro – wird der Modehändler zum sicheren Hafen?
Der DAX verliert mehr als 2 Prozent, die Zalando Aktie steigt – als einziger Wert an der Indexspitze. Dahinter stehen ein Aktienkauf aus dem Umfeld des Großaktionärs Anders Holch Povlsen, eine größere BlackRock-Beteiligung und Analystenziele weit über dem Kurs. Die große Zalando Aktienprognose: Unternehmensziele, Konsens, Kursziele und Szenarien.
Steckbrief
- Unternehmen
- Zalando SE
- ISIN
- DE000ZAL1111
- Ticker
- ZAL (Xetra)
- Index
- DAX
- Börsenwert
- rund 6,95 Mrd. €
- 52-Wochen-Spanne
- 18,62 € bis 30,43 €
- Nächste Zahlen
- 11.03.2027 (Geschäftsjahr 2026)
Stand: 17.11.2026, Xetra-Schluss 17:35 Uhr
Defensiv im Ausverkauf
Zalando war am 17. November der einzige nennenswerte DAX-Gewinner, während Tech- und Bankwerte unter Druck standen.
Rückenwind von Großaktionären
Eine Gesellschaft aus dem Umfeld von Aufsichtsrat Anders Holch Povlsen kaufte Aktien, BlackRock baute seinen Anteil auf 5,83 Prozent aus.
Ziele bestätigt
Zalando bestätigte nach dem dritten Quartal die Prognose für 2026: bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro.
Analysten mehrheitlich positiv
Acht Kauf- und zwei Halten-Empfehlungen, keine Verkaufsempfehlung laut finanzen.net.
Der Auslöser
Warum steigt die Zalando Aktie gegen den Markt?
Eine einzelne Unternehmensnachricht gab es am Dienstag nicht. Zwei Meldungen dürften aber Aufmerksamkeit erzeugt haben: Zur Mittagszeit veröffentlichte Zalando eine Directors'-Dealings-Mitteilung, wonach eine Gesellschaft, die Aufsichtsratsmitglied Anders Holch Povlsen nahesteht, am 12. November Aktien zu 28,29 Euro gekauft hat. Bereits zuvor war bekannt geworden, dass der Vermögensverwalter BlackRock seinen Gesamtanteil von 5,64 auf 5,83 Prozent erhöht hat. Börsennews betont allerdings, dass ein direkter Zusammenhang mit der Kursbewegung nicht belegt ist. Hinzu kommt die Marktlage: Anleger schichteten vor den Nvidia-Zahlen aus KI- und Techwerten in Titel um, die wenig mit dem Rechenzentrumsboom zu tun haben.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Zalando sein Geld?
Zalando ist Europas größte Onlineplattform für Mode und Lifestyle. Das Geschäft besteht aus zwei Säulen: dem Endkundengeschäft (B2C) über die Plattformen Zalando und About You sowie dem Geschäft mit Unternehmenskunden (B2B), in dem Zalando Logistik, Software und Marktplatzdienste für andere Händler und Marken anbietet. Seit Juli 2025 ist About You voll konsolidiert. Neu ist „Zalando Extended“, mit dem Kunden auch in anderen Onlineshops über Zalando einkaufen können.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt Zalando für 2026 und 2028 selbst ab?
Im dritten Quartal steigerte Zalando das Bruttowarenvolumen (GMV) um 7,5 Prozent auf 4,54 Milliarden Euro, der Umsatz wuchs um 5,1 Prozent auf 3,18 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT legte um 10,6 Prozent auf 106,5 Millionen Euro zu, die Marge auf 3,4 Prozent. Treiber war das B2B-Geschäft: Umsatz plus 27,9 Prozent, bereinigtes EBIT 42,2 Millionen Euro nach 19,6 Millionen im Vorjahr. Im B2C-Geschäft sank das bereinigte EBIT dagegen um 15,9 Prozent, unter dem Strich stand ein kleiner Nettoverlust von 18 Millionen Euro.
Die Unternehmensprognose für 2026 wurde bestätigt: GMV- und Umsatzwachstum in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent und ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro. Bis 2028 strebt Zalando ein jährliches Wachstum von 8 bis 13 Prozent (Basis 2023) und eine bereinigte EBIT-Marge von 6 bis 8 Prozent an. Die Synergien aus der About-You-Übernahme von 100 Millionen Euro sollen bereits 2028 und damit ein Jahr früher als geplant erreicht werden.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Umsatz
|13,86 Mrd. €
|14,61 Mrd. €
|EBIT (berichtet)
|375 Mio. €
|637 Mio. €
|Gewinn je Aktie
|1,46 €
|1,85 €
|KGV
|19,4
|15,3
Schätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. EBIT berichtet, nicht bereinigt. KGV auf Basis 28,34 € gerechnet.
Quelle: FactSet via finanzen.net (abgerufen 17.11.2026)
Die Analysten
Wie lautet die Zalando Aktienprognose der Analysten?
Die Analysten sind für die Zalando Aktie klar positiv gestimmt. Laut finanzen.net empfehlen acht Häuser den Kauf, zwei raten zum Halten, Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35,50 Euro, MarketScreener kommt bei 24 Analysten auf 35,35 Euro. Die Spanne ist allerdings breit: Berenberg sah im August 53 Euro, Bernstein im Juli nur 25 Euro.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Metzler
|Buy
|39,00 € (zuvor 38,00 €)
|04.11.2026
|goldesel.de
|Deutsche Bank (A. Cochrane)
|Buy
|35,00 €
|03.11.2026
|finanzen.at (dpa-AFX)
|Jefferies (F. Wild)
|Buy
|35,00 €
|03.11.2026
|finanznachrichten.de
|UBS (Y. Rajani)
|Buy
|33,50 € (zuvor 35,00 €)
|13.10.2026
|finanznachrichten.de
|JPMorgan (G. Johanan)
|Neutral
|32,00 €
|03.11.2026
|finanzen.at
|RBC (R. Chamberlain)
|Buy
|30,00 €
|09.11.2026
|ad-hoc-news.de
Kursziele und Einstufungen Dritter. RBC-Vorziel nicht bestätigt.
Quelle: finanznachrichten.de/finanzen.at (dpa-AFX), goldesel.de, ad-hoc-news.de, finanzen.net
Bewertung
Ist die Zalando Aktie günstig bewertet?
|Unternehmen
|KGV laufendes Jahr
|KGV Folgejahr
|Zalando
|19,4
|15,3
|H&M
|21,0
|19,7
|Inditex
|27,5
|25,2
Inditex mit abweichendem Geschäftsjahr (GJ 2027/2028). Zalando-KGV auf Basis 28,34 € gerechnet.
Quelle: finanzen.net (Zalando, H&M, 17.11.2026); MarketScreener (Inditex, 17.11.2026)
Gemessen am erwarteten Gewinn 2027 ist die Zalando Aktie mit einem KGV von gut 15 günstiger bewertet als H&M und Inditex. Der Abschlag spiegelt die geringere Marge und die Unsicherheit im Endkundengeschäft wider, eröffnet aber zugleich Spielraum, falls das B2B-Geschäft und die About-You-Synergien wie geplant liefern.
Charttechnik
Welche Marken zählen für die Zalando Aktie?
Charttechnisch bewegt sich die Zalando Aktie laut Investtech in einem horizontalen Trendkanal mit einer Unterstützung bei 26,40 Euro und einem Widerstand bei rund 30,20 Euro. Knapp darüber liegt das 52-Wochen-Hoch von 30,43 Euro vom 30. Juli. Ein Ausbruch über diese Zone wäre aus Sicht der Charttechniker ein deutliches Signal. Investtech weist allerdings auch auf eine negative Divergenz beim RSI hin – ein Hinweis darauf, dass der Aufwärtsschwung zuletzt nachgelassen hat.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der Zalando Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel
|Abstand
|Begründung laut Analysten
|Bull (Berenberg)
|53,00 €
|rund +87 %
|Plattform- und B2B-Potenzial, Synergien
|Base (Konsens finanzen.net)
|35,50 €
|rund +25 %
|Ziele 2026 bestätigt, B2B-Wachstum, Kostendisziplin
|Bear (Bernstein)
|25,00 €
|rund −12 %
|Margendruck im B2C-Geschäft, Wettbewerb
Keine eigene Prognose von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 28,34 € (Xetra-Schluss 17.11.2026). Hoch und Tief sind ältere Einzelziele (Juli/August 2026).
Quelle: finanzen.net (Hoch/Tief, Konsens)
Termine
Was Anleger jetzt beobachten sollten
27. November 2026: Black Friday – der wichtigste Test für das Weihnachtsgeschäft
Dezember 2026: Cyber Week und Weihnachtsquartal, entscheidend für das Erreichen der EBIT-Prognose
11. März 2027: Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 und Ausblick 2027
Häufige Fragen zur Zalando Aktie Prognose
Warum stieg die Zalando Aktie am 17. November 2026?
Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Beachtet wurden ein Aktienkauf aus dem Umfeld von Großaktionär Anders Holch Povlsen und eine höhere BlackRock-Beteiligung; zudem galt Zalando im Tech-Ausverkauf als defensiver Wert.
Wie lautet die Zalando Aktienprognose der Analysten?
Das durchschnittliche Kursziel liegt laut finanzen.net bei 35,50 Euro, rund 25 Prozent über dem Schlusskurs von 28,34 Euro.
Welche Prognose gibt Zalando selbst ab?
Für 2026 erwartet Zalando ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro, bis 2028 eine bereinigte EBIT-Marge von 6 bis 8 Prozent.
Welche Kursmarken sind für die Zalando Aktie wichtig?
Investtech nennt eine Unterstützung bei 26,40 Euro und einen Widerstand bei rund 30,20 Euro; das 52-Wochen-Hoch liegt bei 30,43 Euro.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 35 Euro der Deutschen Bank (Analyst Adam Cochrane, 03.11.2026) wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen der Deutschen Bank: Deutsche Bank Research – Disclosures.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Zalando SE (ZAL): Kaufen, Kursziel 35,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Deutsche Bank Research (Adam Cochrane) vom 03.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 05:31 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 05:31 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Deutsche Bank Research (Adam Cochrane).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.