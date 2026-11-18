Warum stieg die Zalando Aktie am 17. November 2026?

Eine Unternehmensnachricht gab es nicht. Beachtet wurden ein Aktienkauf aus dem Umfeld von Großaktionär Anders Holch Povlsen und eine höhere BlackRock-Beteiligung; zudem galt Zalando im Tech-Ausverkauf als defensiver Wert.

Wie lautet die Zalando Aktienprognose der Analysten?

Das durchschnittliche Kursziel liegt laut finanzen.net bei 35,50 Euro, rund 25 Prozent über dem Schlusskurs von 28,34 Euro.

Welche Prognose gibt Zalando selbst ab?

Für 2026 erwartet Zalando ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro, bis 2028 eine bereinigte EBIT-Marge von 6 bis 8 Prozent.

Welche Kursmarken sind für die Zalando Aktie wichtig?

Investtech nennt eine Unterstützung bei 26,40 Euro und einen Widerstand bei rund 30,20 Euro; das 52-Wochen-Hoch liegt bei 30,43 Euro.