Für die Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111, FSE: ZAL) ist die Cyber Week mehr als ein Rabattfest: Sie ist der Auftakt zu dem Quartal, das über das gesamte Geschäftsjahr entscheidet. Zalando bestätigt für 2026 ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Mio. Euro. Nach 376 Mio. Euro in den ersten neun Monaten bleiben für das vierte Quartal 304 bis 344 Mio. Euro, mehr als das Dreifache des dritten Quartals. Gleichzeitig steht die Aktie mit 28,24 Euro rund 80% der Strecke vom Jahrestief zum Jahreshoch. Was bedeutet das für die Zalando-Aktie Prognose, kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild?
Zalando Aktie Prognose: Cyber Monday als Härtetest - Povlsen kauft, doch das vierte Quartal muss über 300 Mio. Euro liefern
Die Zalando-Aktie Prognose vor dem Cyber Monday: Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, Großaktionär Povlsen kauft nach, doch die Jahresprognose verlangt ein außergewöhnlich starkes viertes Quartal.
Steckbrief
- Unternehmen
- Zalando SE
- Börse / Ticker
- Xetra: ZAL (DAX)
- ISIN / WKN
- DE000ZAL1111 / ZAL111
- Kerngeschäft
- Online-Mode (B2C), Plattform- und Logistikdienste für Händler (B2B)
- Marktkapitalisierung
- rund 6,9 Mrd. Euro
- Nächste Termine
- Cyber Monday 30.11.2026, Zahlen zum Gesamtjahr voraussichtlich März 2027
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra; Marktkapitalisierung laut Morningstar
Die aktuellen News
Povlsen kauft, Temu wird teurer: Rückenwind vor der Cyber Week
Drei Meldungen haben die Zalando-Aktie in den vergangenen Wochen bewegt: ein Großaktionär, der zukauft, eine Regulierung, die Konkurrenten aus Fernost verteuert, und Rabattaktionen, die früh begonnen haben.
Insiderkäufe von Anders Holch Povlsen
Die Gesellschaft Aktieselskabet af 1.2.2017 des Bestseller-Eigentümers und Aufsichtsrats hat zwischen dem 12. und 18. November laut Pflichtmeldungen an mehreren Handelstagen Aktien gekauft. Allein am 17. November meldete sie Käufe von gut 4 Mio. Euro an mehreren Handelsplätzen. Die Meldungen ergeben nach eigener Addition in Summe rund 6,5 Mio. Euro.
EU verteuert Kleinpakete aus Drittländern
Seit 1. Juli gilt ein Zoll von 3 Euro je Tarifposition auf Pakete bis 150 Euro. Seit 1. November kommt laut Branchenberichten eine Bearbeitungsgebühr von 2 Euro je Artikel hinzu. Das trifft Temu und Shein, die Konkurrenten im Preiseinstieg, und kann Zalando im Mittelfeld entlasten.
Aktionen laufen schon
Zalando Lounge fährt seit 15. November eine Cyber Week mit Rabatten von bis zu 75%. Auf Zalando.de läuft eine Black Friday Week mit Nachlässen von bis zu 70%.
Hinzu kommen strukturelle Neuigkeiten: ABOUT YOU ist seit November 2025 vollständig integriert, das Logistikzentrum Erfurt wurde Ende September geschlossen, und mit Zalando Extended kauft ein KI-Agent in der App Produkte von Drittanbietern ein.
Die Quartalszahlen
B2B glänzt, B2C schwächelt: was die Q3-Zahlen verraten
Zalando hat am 3. November die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Das Geschäftsvolumen (GMV) stieg um 7,5% auf 4,54 Mrd. Euro, der Umsatz um 5,1% auf 3,17 Mrd. Euro, bereinigt um die Übernahme von ABOUT YOU liegen die Zuwächse bei 6,1% und 3,3%. Das bereinigte EBIT legte um 10,6% auf 106,5 Mio. Euro zu. Unter dem Strich steht jedoch ein Verlust von 18 Mio. Euro, belastet durch Sonderposten von 93 Mio. Euro, darunter Restrukturierungskosten.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Veränderung
|GMV (Mio. €)
|4.536,7
|4.218,6
|+7,5%
|Umsatz (Mio. €)
|3.174,7
|rund 3.020
|+5,1%
|Bereinigtes EBIT (Mio. €)
|106,5
|96,3
|+10,6%
|davon B2C (Mio. €)
|64,4
|76,6
|-16%
|davon B2B (Mio. €)
|42,2
|19,6
|+115%
|Bruttomarge
|38,7%
|39,6%
|-0,9 Punkte
|Periodenergebnis (Mio. €)
|-18,0
|12,5
|-
B2C = Endkundengeschäft, B2B = Dienstleistungen für Marken und Händler. Q3 2025 für Umsatz gerundet.
Quelle: Zalando, Q3-Bericht vom 03.11.2026
Das Bild ist zweigeteilt. Im B2B-Geschäft, in dem Zalando Händlern Plattform und Logistik verkauft, hat sich das bereinigte EBIT mehr als verdoppelt. Im Endkundengeschäft sank es dagegen um 16%, getrieben von einer geringeren Bruttomarge und höheren Marketingkosten durch die früher gestartete Herbstkampagne. Der operative Cashflow lag bei minus 57 Mio. Euro, die liquiden Mittel bei 1,22 Mrd. Euro. Das Management nennt die niedrigere Marge vorübergehend und erwartet im Schlussquartal eine Besserung.
Das Chartbild
Kurz unter dem Jahreshoch: die 30-Euro-Marke als Prüfstein
Die Zalando-Aktie hat sich seit dem Jahrestief von 18,61 Euro im Mai um rund 50% erholt. Nach dem Zahlentag fiel sie am 3. November auf 25,29 Euro und stieg danach um rund 15%. Am 18. November erreichte sie das höchste Niveau seit Ende August und war größter Gewinner im DAX. Bis zum Schlusskurs von 28,24 Euro am 20. November gab sie leicht nach, am 23. November notierte sie zeitweise bei 28,45 Euro. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von rund 12%.
Die 20-Tage-Linie verläuft bei rund 27,2 Euro, die 200-Tage-Linie bei rund 23,6 Euro. Zwischen 29,05 und 29,20 Euro liegt eine Lücke aus dem November, darüber folgen die runde 30-Euro-Marke und das Jahreshoch von 30,43 Euro vom Juli. Unterstützungen sehen Chartanalysten bei rund 27,9 bis 28,2 Euro und bei rund 26,4 Euro. Wichtig: Am 20. November hat der MACD-Indikator ein Verkaufssignal gegeben. Ein nachhaltiger Ausbruch über 30,43 Euro wäre dagegen ein bullisches charttechnisches Signal.
Cyber Monday
Der Markt wächst, der Margenkampf bleibt
Das Umfeld ist freundlich: Der Handelsverband Deutschland erwartet nach dem ersten Rückgang im Vorjahr wieder einen Rekord. Für Zalando ist die Aktionswoche vor allem ein Margentest. Hohe Rabatte lassen das Volumen steigen, belasten aber die Bruttomarge im Endkundengeschäft, die ohnehin unter Druck steht. Abfedern sollen das der wachsende Partneranteil am Endkunden-Geschäftsvolumen von zuletzt 33,6% und das margenstarke B2B-Geschäft. Konkrete Black-Friday-Zahlen veröffentlicht Zalando nicht, harte Daten kommen erst mit den Jahreszahlen im März 2027. Auch ein stabiles Saisonmuster der Aktie gibt es nicht: 2025 legte sie zwischen dem 21. und 28. November um 4,8% zu, allerdings bei dünnen Umsätzen.
Bewertung und Analysten
Gewinn-KGV um 17 für 2027: Analysten bleiben überwiegend positiv
Die Bewertung hängt stark an der Gewinnschätzung. Auf Basis des Konsenses von MarketScreener (Gewinn je Aktie 1,03 Euro für 2026 und 1,70 Euro für 2027) ergibt sich nach eigener Rechnung ein KGV von rund 27 für 2026 und rund 17 für 2027. Das Verhältnis aus Unternehmenswert und EBITDA liegt für 2026 bei rund 5,4, das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei rund 0,5. Zalando hat eine Nettoliquidität, die Wandelanleihe über 500 Mio. Euro läuft im August 2027 aus. Dividende zahlt das Unternehmen nicht.
Die Analysten sind überwiegend positiv: Nach finanzen.net stehen 8 Kaufempfehlungen 2 neutralen und keiner Verkaufsempfehlung gegenüber, das durchschnittliche Ziel liegt rund ein Viertel über dem Kurs. Jüngste Urteile: RBC bleibt bei Outperform (22. November), Metzler hob am 4. November sein Kaufvotum mit höherem Ziel an, Deutsche Bank, Jefferies und UBS bleiben bei Kaufen. JPMorgan ist neutral, Bernstein mit Market Perform der größte Skeptiker.
Das große Bild
Von der Modeplattform zum Handelsbetriebssystem
Prognose
Zalando-Aktie Prognose: drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine Punktprognose ist bei einem Wert, dessen Jahresergebnis an einem Quartal hängt, nicht seriös. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien mit beobachtbaren Auslösern. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Ausbruch oder Rücksetzer
Ein starker Cyber Monday und weitere Käufe von Povlsen könnten die Zalando-Aktie über die Marke von 30,43 Euro tragen. Enttäuschen die Aktionstage oder dreht der Markt, rücken die Unterstützungen bei rund 27 bis 28 Euro und 26,4 Euro in den Blick.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Margen entscheiden
Zalando muss im Endkundengeschäft die Marge stabilisieren und das Q4-Ziel erreichen. Liefert das Unternehmen im März 2027 die Mitte der Spanne von 680 bis 720 Mio. Euro, spricht das für den eingeschlagenen Kurs. Verfehlt es sie, drohen Gewinnrevisionen.
Langfristig (ab 2028): Plattform statt Eigenhandel
Das Ziel, den Partneranteil am Endkunden-Geschäftsvolumen bis 2028 auf 40 bis 50% zu erhöhen, und das B2B-Geschäft sollen die Abhängigkeit von Rabatten senken. Konkurrenz durch Amazon, Inditex, H&M sowie Shein und Temu bleibt ein Risiko.
Termine
Was Anleger der Zalando-Aktie jetzt beobachten
27.11.2026: Black Friday.
30.11.2026: Cyber Monday.
Laufend: weitere Pflichtmeldungen zu Käufen der Povlsen-Gesellschaft.
August 2027: Fälligkeit der Wandelanleihe über 500 Mio. Euro.
Voraussichtlich März 2027: Zahlen zum vierten Quartal und Gesamtjahr (Termin noch nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur Zalando-Aktie
Warum ist das vierte Quartal für die Zalando-Aktie so wichtig? Die bestätigte Jahresprognose verlangt ein bereinigtes EBIT von 304 bis 344 Mio. Euro allein im vierten Quartal, also fast die Hälfte des Jahresergebnisses.
Wer kauft Zalando-Aktien nach? Laut Pflichtmeldungen hat die Gesellschaft des Großaktionärs und Aufsichtsrats Anders Holch Povlsen zwischen dem 12. und 18. November mehrfach Aktien gekauft.
Wie viel Umsatz erwartet der Handel an Black Friday und Cyber Monday? Der Handelsverband Deutschland rechnet in Deutschland mit 6,2 Mrd. Euro Online-Umsatz, knapp 6% mehr als im Vorjahr.
Wie hoch ist die Bewertung der Zalando-Aktie? Nach eigener Rechnung auf Basis des MarketScreener-Konsenses liegt das KGV bei rund 27 für 2026 und rund 17 für 2027. Die Gewinnschätzungen unterscheiden sich je nach Anbieter stark.
Ist die Zalando-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab. Aktien unterliegen Kursschwankungen bis hin zum Totalverlust.
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