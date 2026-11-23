Das Umfeld ist freundlich: Der Handelsverband Deutschland erwartet nach dem ersten Rückgang im Vorjahr wieder einen Rekord. Für Zalando ist die Aktionswoche vor allem ein Margentest. Hohe Rabatte lassen das Volumen steigen, belasten aber die Bruttomarge im Endkundengeschäft, die ohnehin unter Druck steht. Abfedern sollen das der wachsende Partneranteil am Endkunden-Geschäftsvolumen von zuletzt 33,6% und das margenstarke B2B-Geschäft. Konkrete Black-Friday-Zahlen veröffentlicht Zalando nicht, harte Daten kommen erst mit den Jahreszahlen im März 2027. Auch ein stabiles Saisonmuster der Aktie gibt es nicht: 2025 legte sie zwischen dem 21. und 28. November um 4,8% zu, allerdings bei dünnen Umsätzen.