Zalando Aktie mit fast 3%-Kursplus: Marshall Wace legt nach - jetzt wird es für die Shortseller brenzlig

Fazit: Die Zalando-Aktie steigt um 2,99 Prozent auf 28,24 Euro, während Marshall Wace sein zuletzt gemeldetes Netto-Short-Engagement um rund 14,7 Prozent auf 1,09 Prozent erhöht hat. Die rechnerische Summe der fünf jüngeren Netto-Leerverkaufspositionen von 5,35 Prozent verdeutlicht die beträchtliche Positionierung institutioneller Investoren auf der Short-Seite. Sollte die Aktie weiter steigen und sollten größere Leerverkäufer ihre Positionen reduzieren, könnten entsprechende Rückkäufe zusätzliche Nachfrage erzeugen. Ein Short-Squeeze bleibt damit ein mögliches Szenario, ist aber keineswegs sicher. Ebenso wenig lässt sich aus dem aktuellen Kursanstieg allein eine nachhaltige Trendwende ableiten. Für Anleger bleibt Zalando deshalb besonders interessant: Hier treffen die Chancen einer großen europäischen Online-Modeplattform auf intensiven Wettbewerb, hohe Anforderungen an die Profitabilität und eine erhebliche institutionelle Short-Positionierung. Die entscheidende Frage lautet: Haben Marshall Wace und die anderen Leerverkäufer mit ihrer Skepsis recht oder könnte eine verbesserte Geschäftsentwicklung ihre Positionierung zunehmend unter Druck setzen?