In einer Woche, in der an der Börse Frankfurt fast alles nach unten ging, hielt sich ein Wert erstaunlich gut: Die Zalando Aktie verlor nur 0,81 Prozent auf 28,24 Euro, während der DAX um 7,28 Prozent abstürzte. Damit belegt der Berliner Online-Modehändler Platz drei unter den Wochengewinnern. Zur Wochenmitte kletterte die Zalando Aktie sogar auf den höchsten Stand seit Ende August. Was steckt dahinter?
Zalando Aktie: Der Milliardär kauft nach – wie die Zalando Aktie dem 7-Prozent-Crash des DAX trotzt
Während der DAX in einer Woche um 7,28 Prozent abstürzte, verlor die Zalando Aktie nur 0,81 Prozent und gehört zu den Wochengewinnern. Großaktionär Anders Holch Povlsen stockte auf, der Black Friday steht vor der Tür. Die große Analyse: Was die Zalando Aktie stützt, wo die Risiken liegen und warum das Weihnachtsquartal entscheidet.
Die Stammdaten der Zalando Aktie: ISIN DE000ZAL1111, WKN ZAL111, Handelssymbol ZAL. In den USA werden Hinterlegungsscheine außerbörslich unter dem Kürzel ZLNDY gehandelt.
Die Woche
Vom Rückschlag an die DAX-Spitze: der Povlsen-Effekt
Montag: minus 1,55 Prozent auf 28,03 Euro. Dienstag: Während der DAX um 2,08 Prozent einbrach, stieg die Zalando Aktie um 1,11 Prozent. Mittwoch: Mit plus 2,79 Prozent auf 29,13 Euro war Zalando der größte Gewinner im DAX. Laut dpa-AFX hatte die Gesellschaft von Großaktionär Anders Holch Povlsen Aktien zugekauft. Donnerstag und Freitag: Gewinnmitnahmen im breiten Ausverkauf, Wochenschluss bei 28,24 Euro.
Zalando Aktie: Schlusskurse der Woche
Euro
Xetra-Schlusskurse vom 13. bis 20. November 2026.
Quelle: Xetra; onvista
Daten als Tabelle
|Tag
|Euro
|13. November
|28,47
|Montag
|28,03
|Dienstag
|28,34
|Mittwoch
|29,13
|Donnerstag
|28,82
|Freitag
|28,24
Die Gründe
Vertrauenssignal, Black Friday, kein KI-Risiko
Vertrauenssignal des Großaktionärs
Käufe von Anders Holch Povlsen, Gründer des Modekonzerns Bestseller und Mitglied im Zalando-Aufsichtsrat, gelten am Markt als Zeichen des Vertrauens in die Zalando Aktie.
Black Friday vor der Tür
Am 27. November beginnt das wichtigste Verkaufswochenende des Jahres. Das Weihnachtsquartal entscheidet, ob Zalando seine Jahresziele erreicht.
Ergebnis wächst
Im dritten Quartal stieg das Bruttowarenvolumen um 7,5 Prozent auf 4,54 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT um 10,6 Prozent auf 106,5 Millionen Euro.
Kein KI-Risiko
Anders als Softwarewerte gilt Zalando nicht als Opfer von KI-Agenten. Die Aktie blieb vom Ausverkauf im Technologiesektor weitgehend verschont.
Die Einordnung
Zwei Geschäfte, zwei Geschwindigkeiten
Im Endkundengeschäft sank das bereinigte EBIT im dritten Quartal auf 64,4 Millionen Euro, die Marge lag bei nur 2,3 Prozent. Das Geschäft mit Logistik- und Technologiediensten für andere Händler verdoppelte sein Ergebnis dagegen auf 42,2 Millionen Euro bei einer Marge von 11,9 Prozent. Genau dieser Teil ist die Wachstumshoffnung der Anleger. Unter dem Strich stand im dritten Quartal ein Nettoverlust von 18 Millionen Euro. Vom 52-Wochen-Hoch bei rund 30,43 Euro trennen die Zalando Aktie noch etwa 7 Prozent.
Häufige Fragen zur Zalando Aktie
Warum ist die Zalando Aktie ein DAX-Gewinner der Woche?
Sie verlor in der 47. Kalenderwoche nur 0,81 Prozent, während der DAX um 7,28 Prozent fiel. Zukäufe von Großaktionär Povlsen und der Black Friday stützten.
Was erwartet Zalando für 2026?
Ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro.
Zahlt Zalando eine Dividende?
Nein, derzeit nicht.
Welche ISIN und WKN hat die Zalando Aktie?
ISIN DE000ZAL1111, WKN ZAL111, Handelssymbol ZAL.
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