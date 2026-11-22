Im Endkundengeschäft sank das bereinigte EBIT im dritten Quartal auf 64,4 Millionen Euro, die Marge lag bei nur 2,3 Prozent. Das Geschäft mit Logistik- und Technologiediensten für andere Händler verdoppelte sein Ergebnis dagegen auf 42,2 Millionen Euro bei einer Marge von 11,9 Prozent. Genau dieser Teil ist die Wachstumshoffnung der Anleger. Unter dem Strich stand im dritten Quartal ein Nettoverlust von 18 Millionen Euro. Vom 52-Wochen-Hoch bei rund 30,43 Euro trennen die Zalando Aktie noch etwa 7 Prozent.