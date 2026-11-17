Der Insiderkauf ist nicht das einzige Signal von Großinvestoren. In der Vorwoche hatte BlackRock laut Stimmrechtsmitteilung seinen direkten Anteil über die Schwelle von 5 Prozent erhöht. Povlsen wiederum gehört über seine Holding zu den Ankeraktionären des Konzerns. Ein Portal summiert die gemeldeten Käufe auf rund 180.000 Aktien; diese Gesamtzahl haben wir nicht unabhängig nachvollzogen.

Operativ lieferte Zalando am 3. November gemischte Zahlen zum dritten Quartal. Der Umsatz stieg um 5,1 Prozent auf rund 3,2 Milliarden Euro, das Bruttowarenvolumen um 7,5 Prozent auf rund 4,54 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT um 10,6 Prozent auf 107 Millionen Euro. Unter dem Strich stand jedoch ein Nettoverlust von 18 Millionen Euro. Die Prognose für das bereinigte EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro bestätigte das Management. Die Aktie fiel am Zahlentag auf 25,29 Euro und hat sich seitdem um gut 12 Prozent erholt.