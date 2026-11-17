Die Zalando Aktie (Kürzel: ZAL, ISIN: DE000ZAL1111) ist der größte DAX Gewinner des Dienstags. Zum Xetra-Schluss kostet das Papier 28,34 Euro, ein Plus von 1,11 Prozent zum Vortagesschluss von 28,03 Euro. Bemerkenswert ist weniger die Höhe des Anstiegs als die Kulisse: Der DAX verliert am selben Tag 2,08 Prozent auf 26.045,37 Punkte, nur fünf der 40 Indexwerte schließen überhaupt im Plus. Eine kursbewegende Unternehmensmeldung gibt es nicht – Zalando profitiert vor allem davon, dass der Berliner Onlinemodehändler mit den großen Sorgenthemen des Tages wenig zu tun hat.
Zalando Aktie DAX Gewinner: Spitzenplatz am Tag des Abverkaufs – ist der Modehändler jetzt der sichere Hafen im DAX?
Die Zalando Aktie schließt am Dienstag als größter DAX Gewinner: Zum Xetra-Schluss notiert sie bei 28,34 Euro, 1,11 Prozent über dem Vortag – während der DAX um 2,08 Prozent einbricht. Eine Kursnachricht gibt es nicht; im Rücken hat das Papier Insiderkäufe aus dem Aufsichtsrat und Abstand zum KI-Thema.
DAX Gewinner am Abend
Warum steigt die Zalando Aktie heute? Weit weg vom KI-Beben
Den ganzen Tag über führte Zalando die Gewinnerliste an – am Morgen, am Mittag und zum Schluss. Der Vorsprung schwankte, der Platz blieb.
Insiderkauf aus dem Aufsichtsrat
Um 12 Uhr meldete Zalando Aktienkäufe der Aktieselskabet af 1.2.2017, einer Gesellschaft mit enger Beziehung zu Aufsichtsrat Anders Holch Povlsen. Gekauft wurde am 12. November, unter anderem im Xetra-Handel zu durchschnittlich 28,80 Euro und einem Volumen von gut 1,5 Millionen Euro.
Kein Teil des KI-Handels
Belastet wurde der Markt von der Nervosität vor den Nvidia-Zahlen, neuen US-Exportregeln für KI-Chips und einem Ausverkauf bei Softwarewerten. Als Konsumwert ist Zalando davon kaum direkt betroffen.
Gegenbewegung nach dem Montag
Am Montag hatte die Aktie 1,55 Prozent verloren. Ein Teil des heutigen Plus ist die Erholung dieses Rücksetzers.
Auch die US-Einzelhandelsumsätze für Oktober, die am Nachmittag über den Erwartungen lagen, passen ins Bild: Ein robuster Konsum ist für einen Modehändler grundsätzlich eine gute Nachricht. Für den Gesamtmarkt überwog allerdings die Kehrseite – starke Daten nähren die Sorge vor weiter steigenden US-Zinsen. Welchen Anteil die Daten am Zalando-Plus hatten, lässt sich nicht belegen; es ist eine Einordnung.
Wie stehen die DAX Gewinner und DAX Verlierer zum Schluss?
|Rang
|DAX Gewinner
|Kurs
|Veränderung
|DAX Verlierer
|Kurs
|Veränderung
|1
|Zalando
|28,34 €
|+1,11 %
|Deutsche Bank
|30,94 €
|−6,00 %
|2
|Merck KGaA
|150,75 €
|+0,70 %
|SAP
|201,50 €
|−5,58 %
|3
|Henkel Vz.
|88,30 €
|+0,62 %
|Siemens Energy
|125,00 €
|−3,09 %
|4
|Deutsche Telekom
|27,12 €
|+0,44 %
|BASF
|52,24 €
|−2,79 %
|5
|Heidelberg Materials
|177,45 €
|+0,17 %
|RWE
|57,70 €
|−2,63 %
Veränderung zum Xetra-Schluss vom 16.11.2026. DAX-Schluss 26.045,37 Punkte (−2,08 %). Nur fünf DAX-Werte schlossen im Plus.
Quelle: finanzen.at DAX-Kursliste (15 Min. verzögert), Kurszeiten 17:35–17:39 Uhr; DAX-Schluss laut dpa-AFX
Einordnung
Was spricht fundamental für die Zalando Aktie?
Der Insiderkauf ist nicht das einzige Signal von Großinvestoren. In der Vorwoche hatte BlackRock laut Stimmrechtsmitteilung seinen direkten Anteil über die Schwelle von 5 Prozent erhöht. Povlsen wiederum gehört über seine Holding zu den Ankeraktionären des Konzerns. Ein Portal summiert die gemeldeten Käufe auf rund 180.000 Aktien; diese Gesamtzahl haben wir nicht unabhängig nachvollzogen.
Operativ lieferte Zalando am 3. November gemischte Zahlen zum dritten Quartal. Der Umsatz stieg um 5,1 Prozent auf rund 3,2 Milliarden Euro, das Bruttowarenvolumen um 7,5 Prozent auf rund 4,54 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT um 10,6 Prozent auf 107 Millionen Euro. Unter dem Strich stand jedoch ein Nettoverlust von 18 Millionen Euro. Die Prognose für das bereinigte EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro bestätigte das Management. Die Aktie fiel am Zahlentag auf 25,29 Euro und hat sich seitdem um gut 12 Prozent erholt.
Wie sieht das Chartbild der Zalando Aktie aus?
Seit Jahresbeginn lag die Zalando Aktie laut stock3 bis zum Montag gut 10 Prozent im Plus, im Monatsvergleich rund 11 Prozent. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 18,61 Euro im Mai bis 30,43 Euro im Juli. Bis zum Jahreshoch fehlen damit noch gut 7 Prozent; die Zone um 30 Euro ist die Hürde, an der sich zeigt, ob aus der Erholung ein neuer Aufwärtstrend wird. Nach unten markiert das Niveau vom Zahlentag um 25 Euro die erste Orientierung.
Was sollten Anleger bei der Zalando Aktie jetzt beachten?
Kurzfristig gibt der Gesamtmarkt den Ton an: Nvidia legt am Abend nach US-Börsenschluss Zahlen vor, am Donnerstag folgt der Börsengang von Anthropic. Für Zalando selbst rückt das Weihnachtsgeschäft näher; Black Friday fällt in diesem Jahr auf den 27. November. Eine Dividende zahlt Zalando nicht. Die Zahlen für das Gesamtjahr 2026 sind für den 11. März 2027 angekündigt.
FAQ zur Zalando Aktie
Warum steigt die Zalando Aktie heute?
Ohne konkrete Unternehmensnachricht: Gestützt haben der um 12 Uhr gemeldete Insiderkauf einer Gesellschaft aus dem Umfeld von Aufsichtsrat Anders Holch Povlsen, die Erholung vom Montagsminus und der Abstand zum KI-Thema, das den Gesamtmarkt belastete.
Wie hat die Zalando Aktie geschlossen?
Zum Xetra-Schluss bei 28,34 Euro, plus 1,11 Prozent – größter DAX Gewinner des Tages.
Welches Kürzel und welche ISIN hat die Zalando Aktie?
Das Handelskürzel lautet ZAL, die ISIN DE000ZAL1111.
Wann legt Zalando die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen für das Gesamtjahr 2026 sind für den 11. März 2027 angekündigt.
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