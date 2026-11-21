In einer Woche, in der an der Börse Frankfurt fast alles nach unten ging, hielt sich ein Wert erstaunlich gut: Die Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Xetra-Kürzel: ZAL, US-Handelssymbol: ZLNDY) verlor nur 0,81 Prozent auf 28,24 Euro, während der DAX um 7,28 Prozent abstürzte. Damit gehört der Berliner Online-Modehändler zu den DAX Gewinnern der Woche und belegt Platz drei unter den Wochengewinnern. Zur Wochenmitte kletterte die Aktie sogar auf den höchsten Stand seit Ende August. Unsere Wochenanalyse zeigt, was hinter der Stärke steckt.
Zalando-Aktie DAX Gewinner: Povlsen kauft, Black Friday lockt – der Modehändler trotzt dem Ausverkauf
Die Zalando-Aktie ist einer der DAX Gewinner der Woche: Während der DAX um 7,28 Prozent einbrach, verlor der Online-Modehändler nur 0,81 Prozent und belegt Platz drei der Wochengewinner. Aktienkäufe von Großaktionär Anders Holch Povlsen, die Vorfreude auf den Black Friday und der Abstand zum KI-Handel stützten. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe, die Zahlen und die Risiken.
Wochenanalyse
Vom Rückschlag zur DAX-Spitze: so lief die Woche der Zalando-Aktie
Die Woche der Zalando-Aktie verlief nicht geradlinig. Doch an dem Tag, an dem Großaktionär Povlsen ein Signal setzte, stand der Modehändler an der Spitze des DAX.
Montag – schwacher Start. Die Zalando-Aktie gab 1,55 Prozent auf 28,03 Euro nach.
Dienstag – Gegenbewegung. Am schwarzen Dienstag, an dem der DAX um 2,08 Prozent fiel, stieg Zalando um 1,11 Prozent auf 28,34 Euro.
Mittwoch – der Povlsen-Effekt. Mit einem Plus von 2,79 Prozent auf 29,13 Euro war Zalando der größte DAX Gewinner des Tages. Laut dpa-AFX hatte die Gesellschaft von Großaktionär Anders Holch Povlsen Aktien für gut 5 Millionen Euro zugekauft. Die Aktie erreichte den höchsten Stand seit Ende August.
Donnerstag und Freitag – Gewinnmitnahmen. Im breiten Ausverkauf gab die Aktie 1,06 und 2,01 Prozent ab und schloss die Woche bei 28,24 Euro.
Die Gründe
Großaktionär, Black Friday, Gewinnwende: was den Wochengewinner antreibt
Der wichtigste Impuls kam vom Großaktionär selbst. Anders Holch Povlsen, Gründer des Modekonzerns Bestseller und Mitglied im Zalando-Aufsichtsrat, hat seinen Anteil laut Stimmrechtsmeldungen aufgestockt. Käufe eines Großaktionärs gelten am Markt als Vertrauenssignal – vor allem nach der schwachen Reaktion auf die Quartalszahlen Anfang November, als die Aktie bis auf 25,29 Euro gefallen war. Seither hat sich der Kurs um mehr als 10 Prozent erholt.
Vertrauenssignal des Großaktionärs
Die Zukäufe von Anders Holch Povlsen zeigen, dass ein langjähriger Investor die Aktie auf dem aktuellen Niveau für attraktiv hält.
Black Friday vor der Tür
Am 27. November beginnt mit dem Black Friday das wichtigste Verkaufswochenende des Jahres. Das Weihnachtsquartal entscheidet darüber, ob Zalando seine Jahresziele erreicht.
Ergebnis wächst
Im dritten Quartal stieg das Bruttowarenvolumen um 7,5 Prozent auf 4,54 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT um 10,6 Prozent auf 106,5 Millionen Euro.
Prognose bestätigt
Für 2026 erwartet Zalando ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro. Das setzt ein starkes viertes Quartal voraus.
Kein KI-Risiko
Anders als SAP oder Scout24 gilt Zalando nicht als mögliches Opfer von KI-Agenten – die Aktie blieb vom Ausverkauf im Technologiesektor weitgehend verschont.
Einordnung
Zwei Geschäfte, zwei Geschwindigkeiten
Hinter der Zalando-Aktie stehen zwei sehr unterschiedliche Geschäfte. Im klassischen Endkundengeschäft (B2C) sank das bereinigte EBIT im dritten Quartal auf 64,4 Millionen Euro, die Marge lag bei nur 2,3 Prozent. Das Geschäft mit Logistik- und Technologiediensten für andere Händler (B2B) verdoppelte sein Ergebnis dagegen auf 42,2 Millionen Euro bei einer Marge von 11,9 Prozent. Genau dieser zweite Teil ist die Wachstumshoffnung der Anleger. Unter dem Strich stand im dritten Quartal allerdings ein Nettoverlust von 18 Millionen Euro, und die Bruttomarge sank auf 38,7 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei rund 30,43 Euro trennen den Wochengewinner noch etwa 7 Prozent.
Häufige Fragen zur Zalando-Aktie
Warum ist die Zalando-Aktie einer der DAX Gewinner der Woche?
Die Zalando-Aktie verlor in der Woche vom 16. bis 20. November 2026 nur 0,81 Prozent, während der DAX um 7,28 Prozent fiel. Aktienkäufe von Großaktionär Anders Holch Povlsen und die Vorfreude auf den Black Friday stützten.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Zalando-Aktie?
Die ISIN lautet DE000ZAL1111, die WKN ZAL111. Auf Xetra wird die Aktie unter ZAL gehandelt, in den USA außerbörslich als ADR unter ZLNDY.
Was erwartet Zalando für 2026?
Ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro und ein Wachstum von Bruttowarenvolumen und Umsatz in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent.
Zahlt Zalando eine Dividende?
Nein, derzeit zahlt Zalando keine Dividende.
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