Montag – schwacher Start. Die Zalando-Aktie gab 1,55 Prozent auf 28,03 Euro nach.

Dienstag – Gegenbewegung. Am schwarzen Dienstag, an dem der DAX um 2,08 Prozent fiel, stieg Zalando um 1,11 Prozent auf 28,34 Euro.

Mittwoch – der Povlsen-Effekt. Mit einem Plus von 2,79 Prozent auf 29,13 Euro war Zalando der größte DAX Gewinner des Tages. Laut dpa-AFX hatte die Gesellschaft von Großaktionär Anders Holch Povlsen Aktien für gut 5 Millionen Euro zugekauft. Die Aktie erreichte den höchsten Stand seit Ende August.

Donnerstag und Freitag – Gewinnmitnahmen. Im breiten Ausverkauf gab die Aktie 1,06 und 2,01 Prozent ab und schloss die Woche bei 28,24 Euro.