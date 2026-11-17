Zalando Aktie DAX Gewinner: Insiderkauf aus dem Aufsichtsrat im Rücken – hält der Spitzenplatz bis zum Nvidia-Abend?

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 13:37 6 Min.

Die Zalando Aktie ist am Dienstagmittag größter DAX Gewinner: Gegen 12:40 Uhr notiert sie bei 28,34 Euro, 1,1 Prozent über dem Vortagesschluss. Rückenwind liefert eine Pflichtmitteilung über Aktienkäufe einer Gesellschaft aus dem Umfeld von Aufsichtsrat Anders Holch Povlsen – während der DAX vor den Nvidia-Zahlen nachgibt.

Bild: Zalando SE

Die Zalando Aktie (Kürzel: ZAL, ISIN: DE000ZAL1111) führt am Dienstagmittag die Liste der DAX Gewinner an. Gegen 12:40 Uhr kostet das Papier im Xetra-Handel 28,34 Euro, ein Plus von 1,11 Prozent zum Vortagesschluss von 28,03 Euro; gegen 12:10 Uhr waren es sogar 28,48 Euro und 1,61 Prozent. Während der Gesamtmarkt vor den Nvidia-Quartalszahlen Risiko abbaut, sorgt beim Berliner Onlinemodehändler eine Insidermeldung für Gesprächsstoff: Eine Gesellschaft, die Aufsichtsratsmitglied Anders Holch Povlsen nahesteht, hat Zalando-Aktien gekauft. Kurs der Zalando Aktie gegen 12:40 Uhr (Xetra) 28,34 € Veränderung zum Vortagesschluss (28,03 €) +1,11 % Tagesplus gegen 12:10 Uhr bei 28,48 € +1,61 % Kursentwicklung seit Jahresbeginn (Stand 16.11.) rund +10 % Quelle : finanzen.ch DAX-Kursliste (Xetra), finanzen.at Mittagsbericht, stock3 DAX Gewinner am Mittag Warum steigt die Zalando Aktie heute? Ein Insiderkauf macht die Runde Der DAX liegt gegen 12:40 Uhr rund 0,6 Prozent im Minus bei etwa 26.430 Punkten. Dass ausgerechnet ein Konsumwert ganz oben steht, hat mehrere Gründe – einen klaren Auslöser per Unternehmensmeldung gibt es allerdings nicht. 01 Directors' Dealings aus dem Aufsichtsrat Um 12:00 Uhr veröffentlichte Zalando mehrere Mitteilungen über Eigengeschäfte: Die Aktieselskabet af 1.2.2017, eine Gesellschaft mit enger Beziehung zu Aufsichtsrat Anders Holch Povlsen, hat am 12. November Aktien gekauft. Eine der Meldungen weist für den Xetra-Handel einen Durchschnittspreis von 28,80 Euro und ein Volumen von gut 1,5 Millionen Euro aus, eine weitere einen Kauf über die Plattform Blockmatch zu 28,29 Euro. 02 Gegenbewegung nach dem Montagsminus Am Montag hatte die Aktie noch 1,55 Prozent auf 28,03 Euro verloren. Ein Teil des heutigen Anstiegs ist damit eine Erholung dieses Rücksetzers. 03 Fern vom KI- und Chipthema Der Handelstag wird von der Nervosität vor den Nvidia-Zahlen und neuen US-Exportregeln für KI-Chips geprägt. Zalando ist davon kaum direkt betroffen – anders als SAP oder Infineon. Ob die Meldung den Kurs tatsächlich bewegt, lässt sich nicht belegen – die Aktie lag schon vor 12 Uhr im Plus. Als Signal ist sie dennoch bemerkenswert: Povlsen ist über seine Holding einer der größten Ankeraktionäre von Zalando. Ein Finanzportal summiert die gemeldeten Käufe auf rund 180.000 Aktien und gut 5 Millionen Euro; diese Gesamtzahl haben wir nicht unabhängig nachvollzogen. Wie stehen die DAX Gewinner und DAX Verlierer am Mittag? DAX Gewinner und DAX Verlierer am Dienstagmittag (17.11.2026) Rang DAX Gewinner Kurs Veränderung DAX Verlierer Kurs Veränderung 1 Zalando 28,34 € +1,11 % Deutsche Bank 31,74 € −3,58 % 2 Merck KGaA 151,15 € +0,97 % SAP 208,20 € −2,44 % 3 Deutsche Telekom 27,18 € +0,67 % Scout24 89,00 € −2,04 % 4 Henkel Vz. 88,24 € +0,55 % Rheinmetall 754,80 € −1,94 % 5 Vonovia 16,91 € +0,54 % adidas 173,60 € −1,92 % Veränderung zum Xetra-Schluss vom 16.11.2026. DAX gegen 12:42 Uhr bei rund 26.430 Punkten (−0,63 %). Quelle : finanzen.ch DAX-Kursliste (Xetra, 15 Min. verzögert), Kurszeiten 12:37–12:41 Uhr Einordnung Was steckt hinter der Erholung seit den Quartalszahlen? Der Blick auf die vergangenen Wochen zeigt eine bemerkenswerte Wende. Am 3. November hatte Zalando Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt: Der Umsatz stieg um 5,1 Prozent auf rund 3,2 Milliarden Euro, das Bruttowarenvolumen (GMV) um 7,5 Prozent auf rund 4,54 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT kletterte um 10,6 Prozent auf 107 Millionen Euro. Unter dem Strich stand jedoch ein Nettoverlust von 18 Millionen Euro nach einem Gewinn im Vorjahr, Kritik gab es zudem an der Bruttomarge. Die Aktie fiel an jenem Tag um 5,2 Prozent auf 25,29 Euro. Den Ausblick für 2026 bestätigte das Management: Für das bereinigte EBIT peilt Zalando weiterhin 680 bis 720 Millionen Euro an, beim Wachstum von GMV und Umsatz die untere Hälfte der Zielspanne. Seit dem Zahlentief hat sich die Zalando Aktie um rund 12 Prozent erholt. Hinzu kam in der Vorwoche Nachfrage von Großinvestoren: Laut einer Stimmrechtsmitteilung hat BlackRock seinen direkten Anteil über die Schwelle von 5 Prozent erhöht. Am 12. November schloss die Aktie im Xetra-Handel mit einem Plus von 2,6 Prozent bei 28,46 Euro – nur knapp unter dem heutigen Niveau. Wie sieht das Chartbild der Zalando Aktie aus? Seit Jahresbeginn liegt die Zalando Aktie laut stock3 gut 10 Prozent im Plus, im Monatsvergleich ähnlich stark. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 18,61 Euro im Mai bis 30,43 Euro Ende Juli. Damit ist das Jahreshoch vom Sommer rund 7 Prozent entfernt – die Zone um 30 Euro bleibt die Marke, an der sich zeigen wird, ob aus der Erholung ein neuer Aufwärtstrend wird. Nach unten bietet das Niveau von Anfang November um 25 Euro eine erste Orientierung. Was gegen eine schnelle Fortsetzung spricht Der Nettoverlust im dritten Quartal und die schwächere Bruttomarge zeigen, dass das Wachstum Geld kostet.

Die Prognose für 2026 zielt nur auf die untere Hälfte der Wachstumsspanne.

Insiderkäufe sind kein Beleg für steigende Kurse – sie spiegeln die Sicht eines Großaktionärs wider.

Ein schwacher US-Einzelhandelsbericht am Nachmittag oder enttäuschende Nvidia-Zahlen könnten den Gesamtmarkt weiter belasten. Was sollten Anleger jetzt beachten? Kurzfristig hängt viel am Gesamtmarkt: Um 14:30 Uhr folgen die US-Einzelhandelsumsätze für Oktober – für einen Modehändler ein relevanter Stimmungsindikator für den Konsum. Am späten Abend legt Nvidia Zahlen vor, die über die Richtung der Tech-Werte entscheiden dürften. Eine Dividende zahlt Zalando nicht. Der nächste große Unternehmenstermin ist die Vorlage der Zahlen für das Gesamtjahr 2026 am 11. März 2027, dann mit dem Ausblick auf 2027. Fazit: Zalando Aktie als DAX Gewinner Die Zalando Aktie ist am Dienstagmittag größter DAX Gewinner, auch wenn das Plus bis 12:40 Uhr von 1,6 auf 1,1 Prozent geschrumpft ist. Eine Unternehmensmeldung mit Kurswirkung gibt es nicht; Gesprächsstoff liefert der gemeldete Insiderkauf aus dem Umfeld von Aufsichtsrat Povlsen. Ob die Erholung seit den Quartalszahlen trägt, entscheidet sich an der Zone um 30 Euro – und am Nachmittag zunächst am Gesamtmarkt. FAQ zur Zalando Aktie Warum steigt die Zalando Aktie heute? Ohne konkrete Unternehmensnachricht: Die Aktie erholt sich vom Montagsminus, profitiert als Konsumwert von der Distanz zum Chipthema, und um 12 Uhr meldete Zalando Aktienkäufe einer Gesellschaft aus dem Umfeld von Aufsichtsrat Anders Holch Povlsen.

Wie steht die Zalando Aktie am Mittag? Gegen 12:40 Uhr bei 28,34 Euro im Xetra-Handel, plus 1,11 Prozent. Damit ist sie größter DAX Gewinner.

Welches Kürzel und welche ISIN hat die Zalando Aktie? Das Handelskürzel lautet ZAL, die ISIN DE000ZAL1111.

Wann legt Zalando die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen für das Gesamtjahr 2026 sind für den 11. März 2027 angekündigt.

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