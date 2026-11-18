Der Leitindex schloss zum Xetra-Schluss bei rund 25.756 Punkten, ein Minus von rund 1,1 Prozent (offizielle Angabe dpa: 25.736 Punkte, minus 1,19 Prozent). Schon am Vortag hatte der DAX gut 2 Prozent verloren, Deutsche Bank rutschte um rund 6 und SAP um rund 5,6 Prozent ab. Belastet wurde der Markt am Mittwoch laut dpa-AFX und finanzen.net von einer schwachen Wall Street, Sorgen um Künstliche Intelligenz, Zinsen und Politik. Auch die Nvidia-Zahlen beruhigten nur kurz. Vor dem Dreiergipfel von Trump, Xi und Putin und dem Anthropic-Börsengang am Donnerstag blieben viele Anleger vorsichtig.