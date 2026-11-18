Die Zalando Aktie (Xetra-Kürzel ZAL, ISIN DE000ZAL1111) ist am Mittwoch größter DAX Gewinner: Zum Xetra-Schluss notierte der Modehändler bei rund 29,1 Euro und damit rund 2,8 Prozent im Plus. Je nach Quelle und Zeitstand reichte die Spanne von rund 2,7 bis 3,6 Prozent. Hauptgrund ist laut dpa-AFX, dass Großaktionär und Aufsichtsratsmitglied Anders Holch Povlsen laut Stimmrechtsmitteilungen Aktien für gut 5 Millionen Euro gekauft hat. Die Aktie erreichte zeitweise den höchsten Stand seit Ende August.
Zalando Aktie DAX Gewinner: Einziger Lichtblick im Minus-Tag des Leitindex – trägt der Insiderkauf bis zum Black Friday?
Die Zalando Aktie ist am Mittwoch größter DAX Gewinner: Zum Xetra-Schluss rund +2,8 % auf rund 29,1 Euro, höchster Stand seit Ende August. Auslöser: Käufe der Povlsen-Gesellschaft für gut 5 Mio. Euro. Der DAX schloss 1,1 % im Minus.
Warum steigt die Zalando Aktie heute?
Der Rückenwind kommt aus dem Aktionärskreis. Nach den Stimmrechtsmitteilungen, auf die sich dpa-AFX beruft, kaufte Povlsen, dessen Familiengesellschaft seit Jahren zu den großen Zalando-Eignern zählt, Papiere im Wert von gut 5 Millionen Euro. Der Kauf folgte auf frühere Zukäufe. Zudem ist bereits aus Meldungen vom August bekannt, dass eine ihm nahestehende dänische Gesellschaft Zalando-Aktien erworben hatte. Insiderkäufe kommen bei Anlegern grundsätzlich gut an, schreibt dpa-AFX, ein Beleg für künftige Kursgewinne sind sie allerdings nicht.
Bei der Summe weichen die Quellen voneinander ab: Die Meldung von dpa-AFX über onvista und ariva spricht von gut 5 Millionen Euro, eine spätere finanzen.net-Fassung von rund einer Million Euro. Wir folgen der dpa-Angabe mit diesem Vorbehalt. Wann genau gekauft wurde, nennen die Berichte nicht.
Insiderkäufe
Povlsen kauft laut Stimmrechtsmitteilungen für gut 5 Mio. Euro Aktien nach.
Charttechnik
Mit rund 29 Euro liegt der Kurs auf dem höchsten Stand seit Ende August.
Defensive Rolle
Während der DAX erstmals seit Ende Oktober unter seine 21-Tage-Linie und unter 26.000 Punkte fiel, hielt sich Zalando klar im Plus.
Tagesbilanz
Wie schlug sich der DAX zum Xetra-Schluss?
Der Leitindex schloss zum Xetra-Schluss bei rund 25.756 Punkten, ein Minus von rund 1,1 Prozent (offizielle Angabe dpa: 25.736 Punkte, minus 1,19 Prozent). Schon am Vortag hatte der DAX gut 2 Prozent verloren, Deutsche Bank rutschte um rund 6 und SAP um rund 5,6 Prozent ab. Belastet wurde der Markt am Mittwoch laut dpa-AFX und finanzen.net von einer schwachen Wall Street, Sorgen um Künstliche Intelligenz, Zinsen und Politik. Auch die Nvidia-Zahlen beruhigten nur kurz. Vor dem Dreiergipfel von Trump, Xi und Putin und dem Anthropic-Börsengang am Donnerstag blieben viele Anleger vorsichtig.
|Aktie
|Veränderung
|Kurs in Euro
|Zalando
|+2,7 bis +3,6 %
|rund 29,1
|Vonovia
|+2,0 bis +2,5 %
|rund 17,2
|Siemens Healthineers
|+1,3 bis +1,6 %
|rund 43,8
|SAP
|-3,5 bis -3,9 %
|rund 194
|Commerzbank
|-3,1 bis -3,5 %
|rund 37,7
|Deutsche Telekom
|-2,7 bis -2,9 %
|rund 26,4
Kurse und Prozentwerte schwanken je Quelle und Zeitstand; es lag keine als Xetra-Schluss gekennzeichnete vollständige Rangliste vor. Angaben als Spannen.
Quelle: finanzen.net, wallstreet-online, dpa-AFX (18.11.2026)
Wie steht die Zalando Aktie im Chartbild da?
Die Aktie war nach den Q3-Zahlen am 3. November um gut 5 Prozent auf 25,29 Euro gefallen; seither hat sie rund 15 Prozent zugelegt. Seit Jahresbeginn liegt sie nach dieser Rechnung rund 15 Prozent im Plus. Nach einer Chartmarken-Übersicht von Mitte Oktober lag ein Widerstand bei rund 29,2 Euro, das 52-Wochen-Hoch bei 30,43 Euro von Ende Juli. Ob der Kurs diese Zone überspringt, ist offen.
Was ist der Hintergrund der Zalando Zahlen?
Im dritten Quartal stieg der Umsatz laut Goldesel um 5,1 Prozent auf rund 3,2 Milliarden Euro, das Bruttowarenvolumen um 7,5 Prozent auf rund 4,54 Milliarden Euro und das bereinigte EBIT um 10,6 Prozent auf 107 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Verlust von 18 Millionen Euro. Den Ausblick für 2026 bestätigte Zalando: Umsatz- und GMV-Wachstum in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent, bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro. Bei den Analysten, die finanzen.net am 18. November listet (Einstufungen vom 3. und 4. November), überwiegen positive Voten, JPMorgan ist neutral.
Worauf achten Anleger bei der Zalando Aktie jetzt?
Der Black Friday am 27. November gilt als Test für das Weihnachtsgeschäft. Am 18. und 19. November tritt Zalando laut Terminübersicht auf Investorenkonferenzen auf (BofA, Morgan Stanley), die Jahreszahlen sind für den 11. März 2027 angesetzt. Hinzu kommen weitere Stimmrechtsmitteilungen sowie die Marktlage vor dem Anthropic-Börsengang.
Alle Angaben zu Terminen und Kennzahlen sind Stand 18.11.2026.
FAQ zur Zalando Aktie
Warum steigt die Zalando Aktie heute? Nach dpa-AFX kaufte Großaktionär Anders Holch Povlsen laut Stimmrechtsmitteilungen Aktien für gut 5 Millionen Euro. Die Aktie stieg zum Xetra-Schluss rund 2,8 Prozent auf rund 29,1 Euro.
Wie lautet die ISIN der Zalando Aktie? DE000ZAL1111, Xetra-Kürzel ZAL.
Ist Zalando heute DAX Gewinner oder DAX Verlierer? Zalando ist am 18.11.2026 größter DAX Gewinner, bei einem DAX-Minus von rund 1,1 Prozent.
Wann sind die nächsten Termine? Black Friday am 27.11.2026 und die Jahreszahlen am 11.3.2027 (Stand: Terminübersicht).
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