In diesen Aktien-News blicke Klatt auf den gestrigen Handelstag an der Frankfurter Börse zurück: Per Xetra-Schluss am Dienstag (17.11.2026) hätten sich lediglich 8 Titel im DAX 40 mit Aufschlägen gezeigt, während 32 Werte im Minus geschlossen hätten. Angeführt worden sei die Gewinnerliste von der Zalando-Aktie, die sich um 2,09% verteuert habe. Dahinter seien Merck mit einem Plus von 1,23% sowie die Deutsche Telekom gefolgt, die um 1,02% zugelegt habe.