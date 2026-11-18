Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker: ZAL) unter die Lupe.
Zalando Aktie: Bullischer Ausbruch im Blick
Zalando führt den DAX mit einem Plus von 2,09% an, und Jens Klatt sieht bei bestätigtem Aufwärtstrend 30,41 Euro als nächstes Kursziel.
In diesen Aktien-News blicke Klatt auf den gestrigen Handelstag an der Frankfurter Börse zurück: Per Xetra-Schluss am Dienstag (17.11.2026) hätten sich lediglich 8 Titel im DAX 40 mit Aufschlägen gezeigt, während 32 Werte im Minus geschlossen hätten. Angeführt worden sei die Gewinnerliste von der Zalando-Aktie, die sich um 2,09% verteuert habe. Dahinter seien Merck mit einem Plus von 1,23% sowie die Deutsche Telekom gefolgt, die um 1,02% zugelegt habe.
📌 Die 3 Key Takeaways zur Zalando Aktie
DAX-Spitzenreiter: Die Zalando-Aktie habe am Dienstag (17.11.2026) per Xetra-Schluss mit einem Plus von 2,09% den ersten Platz im deutschen Leitindex belegt.
Bullisches Chartbild: Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart notiere das Papier über wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20 und SMA200), was auf weiteres Aufwärtspotenzial hindeute.
Konkrete Kursziele: Werde das positive Momentum im heutigen Handel bestätigt, würden die nächsten Widerstandsmarken bei 30,41 EUR und perspektivisch 34,10 EUR in den Fokus rücken.
Chartcheck der Zalando Aktie: Betrachtung im Tageschart
Ein Blick auf den Tageschart verdeutliche die dynamische Entwicklung des laufenden Börsenjahres. Das Januar-Hoch hätten Anleger zunächst für Verkäufe genutzt. Zwar habe das Tief Anfang März neue Käufer in den Markt gelockt, doch der Erholungsbewegung habe die nötige Substanz gefehlt – bereits an der Marke von 24,00 EUR hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt. Auch ein zweiter Anlauf nach einem Zwischenrücksetzer sei unterhalb dieser Hürde gescheitert.
Die nachhaltige Trendwende sei erst nach Ausbildung des Jahrestiefs Mitte Mai gelungen:
Ausbruch über die SMA200: Anfang Juni habe die Zalando-Aktie die 200-Tage-Linie (SMA200, aktuell bei 23,53 EUR) überwunden und sich darüber etabliert.
Support durch die SMA20: Nachfolgende Rücksetzer seien immer wieder im Bereich der 20-Tage-Linie (SMA20, aktuell bei 27,07 EUR) aufgefangen worden.
Sommer-Korrektur & Rebound: Das Jahreshoch Ende Juli habe erneut zu Abgaben geführt, inklusive eines markanten Abwärts-Gaps, das den Kurs temporär unter die SMA200 gedrückt habe. Anfang Oktober sei jedoch die Rückeroberung dieser wichtigen Trendlinie gelungen.
Anfang November sei lediglich die Lunte einer Tageskerze kurzzeitig unter die SMA20 abgetaucht, während der Kerzenkörper darüber geschlossen habe – ein klassisches Zeichen für Kaufinteresse. Im Zuge der anschließenden Aufwärtswelle habe das Papier vor wenigen Tagen das offene Gap bei 29,05 EUR geschlossen, habe sich über diesem Niveau allerdings noch nicht dauerhaft festsetzen können.
Tagesprognose (Daily): Bullisch
Da die Zalando-Aktie aktuell oberhalb der SMA20 notiere, bleibe der übergeordnete Tageschart bullisch zu interpretieren:
Szenario 1 (Bestätigung): Werde der gestrige Tagesschluss im heutigen Handel bestätigt, dürfte eine weitere grüne Tageskerze folgen. In diesem Fall habe die Aktie das Potenzial, die Widerstände bei 30,41 EUR und anschließend 34,10 EUR anzulaufen.
Szenario 2 (Rücksetzer): Bleibe die Bestätigung aus, drohe eine rote Tageskerze in Richtung Süden. Ein Rücklauf bis an die SMA20 (27,07 EUR) würde das bullische Gesamtbild jedoch noch nicht gefährden. Spätestens an dieser Durchschnittslinie sollten Käufer allerdings wieder zugreifen, um den Aufwärtstrend intakt zu halten.
Kurzfristige Analyse: Die Zalando Aktie im 4-Stunden-Chart
Im 4h-Chart zeige sich, wie sauber die technischen Marken zuletzt respektiert worden seien. Nach dem Rutsch unter die SMA200 (aktuell bei 25,10 EUR) sei die Aktie im September zunächst seitwärts entlang der SMA20 (aktuell bei 28,21 EUR) und der SMA50 (aktuell bei 27,78 EUR) gependelt, die als verlässliche Unterstützungszone fungiert hätten.
Nach dem nachhaltigen Sprung zurück über die SMA200 hätten sich Rücksetzer stets im Dunstkreis der beiden kurzfristigen Durchschnittslinien stabilisiert. Selbst ein dynamischer Rutsch unter die SMA20 / SMA50 vor wenigen Handelstagen sei von den Marktteilnehmern rasch gekontert worden.
Kurzfrist-Prognose (4h-Chart): Bullisch
Aktuell notiere die Zalando-Aktie direkt im Bereich der SMA20 (28,21 EUR). Könne sich der Kurs belastbar und dynamisch nach Norden von dieser Linie lösen, würden die Chancen deutlich steigen, die im Tageschart genannten Kursziele anzusteuern. Sollte der Ausbruch über die SMA20 hingegen misslingen, biete die SMA50 (27,78 EUR) eine solide Auffangzone. Erst ein nachhaltiger Bruch unter die SMA50 würde das kurzfristige Chartbild eintrüben.
Übergeordnete Tagesprognose für heute: Aufwärts
Experten Kommentar zu Zalando von Jens Klatt
Mit einem Plus von 2,09% habe Zalando am Dienstag souverän die Gewinnerliste im DAX angeführt. Da das Papier aktuell über der wichtigen 20-Tage-Linie notiere, bleibe der Tageschart weiterhin klar bullisch zu interpretieren.
Wichtige Kursmarken: Widerstände und Unterstützungen im Überblick
Für aktive Trader und Anleger würden sich aus der aktuellen Charttechnik folgende relevante Preiszonen für die Zalando-Aktie ergeben:
Widerstände
34,10 EUR: Übergeordnetes Aufwärtsziel (Daily)
32,42 EUR: Zwischenwiderstand auf dem Weg nach oben
30,41 EUR: Primäres Kursziel bei Trendbestätigung
28,93 EUR: Kurzfristige Hürde (nahe Gap-Close 29,05 EUR)
28,30 EUR: Unmittelbarer Intraday-Widerstand
28,21 EUR: SMA20 im 4-Stunden-Chart
Unterstützungen
28,10 EUR: Erste kurzfristige Auffangmarke
27,78 EUR: SMA50 im 4-Stunden-Chart
27,50 EUR: Horizontale Zwischenunterstützung
27,07 EUR: SMA20 im Tageschart (zentrale Trendmarke)
25,10 EUR: SMA200 im 4-Stunden-Chart
24,50 EUR: Horizontale Unterstützungszone
23,53 EUR: SMA200 im Tageschart (langfristige Trendlinie)
22,83 EUR: Tieferer Supportbereich
20,67 EUR: Offenes Kurs-Gap auf der Unterseite (Analyse vom 18.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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