Wer jetzt plane, diese Aktien kaufen zu wollen, positioniere sich auf der gleichen Seite wie das institutionelle "Smart Money" und die Gründer selbst. Die Aufstockung durch BlackRock dürfte den Titel nach unten hin zunehmend stützen und das Aufwärtsmomentum im E-Commerce-Sektor weiter anfachen. Man sollte den Chart in den kommenden Tagen genau beobachten - Rücksetzer könnten sich hier als hochattraktive Einstiegsgelegenheiten entpuppen. (Analyse vom 17.11.2026)