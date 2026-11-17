Die US-Fondsgesellschaft BlackRock ihre Beteiligung an dem deutschen Online-Modehändler Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) durch den Erwerb weiterer Papiere ausgebaut, so Jens Klatt, Finanzexperte bei XTB.
Zalando Aktie: BlackRock stockt massiv auf!
Folgt jetzt die nächste Rally?
Wenn der weltgrößte Vermögensverwalter seine Anteile an einem DAX-Konzern erhöhe, sei das ein starkes Signal für den Markt. Für Privatanleger, die derzeit überlegen, im E-Commerce-Sektor Aktien kaufen zu wollen, rücke die Zalando Aktie damit unweigerlich in den absoluten Fokus.
Die 3 Key Takeaways zur Zalando Aktie
1. BlackRock baue die Stimmrechte zügig aus
Die neuen Zahlen: Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Finanzmitteilung halte der Vermögensverwalter BlackRock inzwischen mehr als 250,25 Millionen Aktien des Berliner Onlinehändlers.
Zügige Aufstockung: Dies entspreche nun 5,83% der Stimmrechte. Bemerkenswert sei das Tempo: In der vorherigen Mitteilung, die erst am vergangenen Montag veröffentlicht worden sei, habe der Anteil noch bei 5,64% gelegen.
Die Struktur: Im Detail würden dabei 5,12% der Stimmrechte direkt auf BlackRock und weitere 0,71% auf Finanzinstrumente entfallen.
2. Die Aktionärsstruktur: Wer bei Zalando das Sagen habe
Der größte Ankeraktionär: Zum 31. Dezember 2025 sei der dänische Milliardär Anders Holch Povlsen mit einem Anteil von 10,1% am Kapital weiterhin der größte Aktionär von Zalando geblieben.
Kopf-an-Kopf-Rennen: BlackRock sei unmittelbar dahinter mit einer Beteiligung von 5,1% gefolgt. Diese Position habe exakt dem Anteil der beiden Mitgründer Robert Gentz und David Schneider entsprochen, die zusammen ebenfalls 5,1% des Kapitals kontrollieren würden. Durch die jüngsten Zukäufe baue BlackRock seine Machtposition nun weiter aus.
3. Outperformance: Zalando schlage den DAX
Tagesaktueller Kurssprung: Die Nachricht habe am Markt direkt eingeschlagen. An der Frankfurter Börse habe die Zalando-Aktie am Donnerstag gegen 14:15 Uhr um 2,8% zugelegt. Damit habe das Papier den stärksten Anstieg im gesamten DAX verzeichnet, der seinerseits lediglich um 0,3% zugelegt habe.
Starkes Jahres-Momentum: Auch auf längere Sicht zeige sich relative Stärke. Seit Jahresbeginn sei der Kurs um 12,8% gestiegen und habe sich damit spürbar besser entwickelt als der deutsche Leitindex, der im selben Zeitraum nur 9,4% zugelegt habe.
Experten-Check von Jens Klatt: Dem Smart Money folgen?
Wenn Giganten wie BlackRock innerhalb weniger Tage ihre Stimmrechte ausbauen würden, sende das ein fundamentales Vertrauensvotum in die strategische Ausrichtung des Berliner Modehändlers. Die Zalando Aktie beweise mit einem Plus von 12,8% seit Jahresbeginn zudem eine klare relative Stärke gegenüber dem ohnehin schon gut laufenden Gesamtmarkt.
Wer jetzt plane, diese Aktien kaufen zu wollen, positioniere sich auf der gleichen Seite wie das institutionelle "Smart Money" und die Gründer selbst. Die Aufstockung durch BlackRock dürfte den Titel nach unten hin zunehmend stützen und das Aufwärtsmomentum im E-Commerce-Sektor weiter anfachen. Man sollte den Chart in den kommenden Tagen genau beobachten - Rücksetzer könnten sich hier als hochattraktive Einstiegsgelegenheiten entpuppen. (Analyse vom 17.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
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