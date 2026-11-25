Wie lief das dritte Quartal?

Der Umsatz stieg um 5,1 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro, unter dem Strich stand ein Verlust.

Was bringt die Übernahme von About You?

Zalando spart bereits Kosten, etwa rund 15 Millionen Euro bei der Logistik im Quartal.

Wann kommen die Jahreszahlen?

Am 11. März 2027.