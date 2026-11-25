Die Zalando Aktie sendet widersprüchliche Signale. Im dritten Quartal steigerte der Onlinemodehändler den Umsatz um 5,1 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro, die bereinigte operative Marge kletterte auf 3,4 Prozent. Unter dem Strich stand jedoch ein Verlust – und die Zalando Aktie fiel am Tag der Zahlen um gut 5 Prozent auf 25,29 Euro.
Zalando Aktie: Umsatz rauf, Marge rauf, Kurs runter – kann Black Friday die Wende bringen?
Zalando wächst, verdient operativ mehr und spart dank About You Kosten. Trotzdem fiel die Zalando Aktie nach den Zahlen deutlich. Jetzt richtet sich der Blick auf das wichtigste Shopping-Wochenende des Jahres.
Die Integration
About You zahlt sich aus
Die Übernahme des Hamburger Konkurrenten About You zeigt erste Wirkung: Allein bei der Logistik sparte Zalando im Quartal rund 15 Millionen Euro. Zudem wächst das Geschäft mit anderen Händlern, denen Zalando seine Logistik und Technik zur Verfügung stellt. Mit dem KI-Assistenten „Extended“ will der Konzern das Einkaufen persönlicher machen. Finanziell ist Zalando mit 1,2 Milliarden Euro liquiden Mitteln gut ausgestattet.
Der Test
Alles blickt auf das Weihnachtsgeschäft
Die Jahresprognose bestätigte Zalando, allerdings mit einem Wachstum am unteren Ende der Spanne von 12 bis 17 Prozent. Umso wichtiger wird das Schlussquartal: Mit dem Black Friday an diesem Freitag beginnt die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Die vollständigen Jahreszahlen folgen am 11. März 2027.
Die Zalando Aktie hat ein Vertrauensproblem trotz besserer Margen. Ein starkes Weihnachtsgeschäft könnte zeigen, dass die Fusion mit About You mehr ist als nur Größe.
Häufige Fragen zur Zalando Aktie
Wie lief das dritte Quartal?
Der Umsatz stieg um 5,1 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro, unter dem Strich stand ein Verlust.
Was bringt die Übernahme von About You?
Zalando spart bereits Kosten, etwa rund 15 Millionen Euro bei der Logistik im Quartal.
Wann kommen die Jahreszahlen?
Am 11. März 2027.
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