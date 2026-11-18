Während der DAX am 17. November um rund 2,1 Prozent auf 26.045 Punkte einbrach, ging die Zalando-Aktie (Xetra: ZAL, ISIN DE000ZAL1111) mit einem Plus von 1,11 Prozent auf 28,34 Euro aus dem Handel. Nur fünf der 40 DAX-Werte schlossen im Plus, 35 verloren (aktiencheck.de). Doch wie belastbar ist der Lauf des Online-Modehändlers? Ein Blick in die Q3-Zahlen vom 3. November zeigt ein Bild mit zwei Gesichtern.
Zalando-Aktie: B2B glänzt, B2C schwächelt – wie belastbar ist die Rally?
Zalando schloss im DAX-Ausverkauf im Plus. Hinter dem Q3-Gewinn von 106,5 Mio. Euro steckt ein gespaltenes Bild: B2B boomt, B2C verdient weniger. Was die Zalando-Aktie jetzt trägt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Zalando SE
- ISIN
- DE000ZAL1111
- Handelssymbol
- ZAL (Xetra)
- Schlusskurs
- 28,34 EUR (+1,11 %)
- 52-Wochen-Hoch
- 30,43 EUR
- Jahreszahlen 2026
- 11.03.2027
Stand: 17.11.2026, Xetra-Schlusskurs vom 17.11.2026 (aktiencheck.de)
Wie gut waren die Zalando-Quartalszahlen?
Laut den Berichten von fashiontoday.de und dem ecommerce-watchblog (3. November 2026) stieg der Umsatz im dritten Quartal um 5,1 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro, das Bruttowarenvolumen (GMV) um 7,5 Prozent auf 4,54 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT erreichte 106,5 Millionen Euro nach 96,3 Millionen im Vorjahr, die Marge stieg von 3,2 auf 3,4 Prozent. Unter dem Strich stand dagegen ein Nettoverlust von 18,0 Millionen Euro nach einem Gewinn von 12,5 Millionen Euro im Vorjahr. Die Zahl der aktiven Kunden wuchs um 2,9 Prozent auf 63,2 Millionen.
Die Prognose für 2026 bestätigte Zalando: Das Wachstum von GMV und Umsatz soll in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent liegen, das bereinigte EBIT bei 680 bis 720 Millionen Euro, die Investitionen bei 240 bis 300 Millionen Euro.
Was steckt hinter dem Zalando-Aktie Aufschwung: B2B oder B2C?
Der Blick in die Segmente zeigt, wo die Dynamik herkommt. Das Geschäft mit Geschäftskunden (B2B) wuchs um rund 28 Prozent auf 354 Millionen Euro Umsatz, das bereinigte EBIT verdoppelte sich von 20 auf 42 Millionen Euro, die Marge stieg von 7,1 auf 11,9 Prozent. Das Privatkundengeschäft (B2C) setzte 2,83 Milliarden Euro um, verdiente aber weniger: Das bereinigte EBIT sank von 76,6 auf 64,4 Millionen Euro, ein Minus von 15,9 Prozent.
Bereinigtes EBIT nach Segment, Q3 2026 gegenüber Vorjahr
Mio. EUR
- Q3 2025
- Q3 2026
Quelle: fashiontoday.de, ecommerce-watchblog.de (03.11.2026)
Daten als Tabelle
|Segment
|Q3 2025
|Q3 2026
|B2B
|20
|42
|B2C
|76,6
|64,4
Zur About-You-Integration sagt Finanzchefin Anna Dimitrova laut fashiontoday.de, sie laufe nach einem Jahr gut; die Synergien erreichten im dritten Quartal einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag. Ein konkretes Synergieziel ist in den geprüften Quellen nicht belegt.
Was sagen Analysten zum Zalando-Aktie Kursziel?
Laut aktiencheck.de (18.11.2026) auf Basis von finanzen.net raten 8 Analysten zum Kauf, 2 zum Halten, keiner zum Verkauf; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35,50 Euro. Metzler führt die Aktie mit Buy und einem Ziel von 39 Euro (zuvor 38), die Deutsche Bank mit Buy und 35 Euro (3. November). JPMorgan sieht die Aktie neutral mit einem Ziel von 32 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Zur Bewertung nennt aktiencheck.de ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2027 von 15,3, gegenüber 19,7 bei H&M und 25,2 bei Inditex; die Konsensbasis dieser Zahlen ist nicht ausgewiesen.
Dazu kommt Rückenwind aus dem Aktionärskreis: Laut aktiencheck.de stockte BlackRock zuletzt auf 5,83 Prozent der Stimmrechte auf (zuvor 5,64 Prozent), das genaue Meldedatum ist nicht belegt. Am 12. November hatte die Aktie bereits 2,94 Prozent auf 28,39 Euro zugelegt, auf Monatssicht steht sie rund 18,7 Prozent im Plus, seit Jahresbeginn rund 12,8 Prozent; das 52-Wochen-Hoch liegt bei 30,43 Euro.
Was kommt als Nächstes für die Zalando-Aktie?
Der nächste Härtetest ist das Weihnachtsgeschäft: Der Black Friday fällt auf den 27. November 2026 (aktiencheck.de), im Dezember zeigt sich, wie robust die Nachfrage der Privatkunden ist. Die Jahreszahlen und das vierte Quartal veröffentlicht Zalando laut ecommerce-watchblog am 11. März 2027.
FAQ: Zalando-Aktie
Warum stieg die Zalando-Aktie am 17. November? Sie schloss mit plus 1,11 Prozent auf 28,34 Euro, obwohl der DAX 2,1 Prozent verlor; einen belegten Einzelgrund nennen die Quellen nicht.
Wie hoch ist das Zalando-Aktie Kursziel der Analysten? Im Durchschnitt 35,50 Euro; Metzler nennt 39 Euro, die Deutsche Bank 35 Euro, JPMorgan 32 Euro (aktiencheck.de, 18.11.2026).
Wie liefen die Zalando-Quartalszahlen? Umsatz 3,17 Milliarden Euro (+5,1 Prozent), bereinigtes EBIT 106,5 Millionen Euro (+10,6 Prozent), Nettoverlust 18,0 Millionen Euro.
Wann kommen die nächsten Zalando-Zahlen? Die Jahreszahlen sind für den 11. März 2027 angekündigt.
Zahlt Zalando eine Dividende? Dazu liegen in den geprüften Quellen keine belegten Angaben vor.
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