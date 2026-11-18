Laut den Berichten von fashiontoday.de und dem ecommerce-watchblog (3. November 2026) stieg der Umsatz im dritten Quartal um 5,1 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro, das Bruttowarenvolumen (GMV) um 7,5 Prozent auf 4,54 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT erreichte 106,5 Millionen Euro nach 96,3 Millionen im Vorjahr, die Marge stieg von 3,2 auf 3,4 Prozent. Unter dem Strich stand dagegen ein Nettoverlust von 18,0 Millionen Euro nach einem Gewinn von 12,5 Millionen Euro im Vorjahr. Die Zahl der aktiven Kunden wuchs um 2,9 Prozent auf 63,2 Millionen.

Die Prognose für 2026 bestätigte Zalando: Das Wachstum von GMV und Umsatz soll in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent liegen, das bereinigte EBIT bei 680 bis 720 Millionen Euro, die Investitionen bei 240 bis 300 Millionen Euro.