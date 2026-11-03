Was ist nur mit der Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) los? Der europäische Online-Modehändler meldet steigende Umsätze, ein besser als erwartetes operatives Ergebnis und einen regelrechten Gewinnsprung im Geschäftskundenbereich. Trotzdem schicken Anleger die Zalando-Aktie auf Xetra um 5,3 % auf 25,55 Euro nach unten. Doch ausgerechnet in dieser angespannten Situation sendet Deutsche Bank Research ein bemerkenswert optimistisches Signal. In seiner aktuellen Zalando-Aktienanalyse vom 3. November 2026 bestätigt Analyst Adam Cochrane das Rating "buy" und hält am Kursziel 35 Euro fest. Gegenüber dem aktuellen Börsenkurs ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 37 %. Besonders interessant: Adam Cochrane hebt ausdrücklich hervor, dass sowohl das operative Ergebnis als auch das Bruttowarenvolumen im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen haben. Noch stärker beeindruckt den Analysten die Entwicklung des B2B-Geschäfts. Für Anleger stellt sich damit eine spannende Frage: Ist der heftige Kursrutsch eine übertriebene Reaktion auf kurzfristige Sorgen oder erkennt Deutsche Bank Research bereits die Grundlage für die nächste große Erholung?
Zalando Aktie: Ausverkauf - kommt jetzt die große Gegenbewegung?
Warum der Kursrutsch eine Chance sein könnte!
Zalando-Aktienanalyse: Deutsche Bank Research bestätigt Rating "buy" und Kursziel 35 Euro
Die aktuelle Zalando-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research enthält eine klare Botschaft. Analyst Adam Cochrane bestätigt am 3. November 2026 das Rating "buy" und belässt das Kursziel unverändert bei 35 Euro. Seine positive Einschätzung stützt sich insbesondere auf die jüngsten Quartalszahlen. Nach Angaben von Adam Cochrane lagen sowohl das operative Ergebnis als auch das Bruttowarenvolumen über den durchschnittlichen Markterwartungen. Der Umsatz entwickelte sich dagegen weitgehend wie prognostiziert. Besonders wichtig ist für Deutsche Bank Research die zunehmende Bedeutung des Geschäftskundenbereichs. Das operative Ergebnis im B2B-Segment hat sich gegenüber dem Vorjahresquartal mehr als verdoppelt und die Konsensschätzung deutlich übertroffen. Damit zeigt Zalando, dass der Konzern zunehmend über zusätzliche Gewinnquellen außerhalb des klassischen Online-Modehandels verfügt. Für Adam Cochrane ist diese Entwicklung ein wichtiges Argument für die positive Bewertung. Das unveränderte Kursziel 35 Euro und das bestätigte Rating "buy" verdeutlichen, dass Deutsche Bank Research trotz des jüngsten Kursrückgangs weiterhin erhebliches Potenzial sieht.
Adam Cochrane begeistert: B2B-Geschäft wird zum Gewinnmotor
Besonders bemerkenswert ist die Einschätzung von Deutsche-Bank-Research-Analyst Adam Cochrane zum Geschäftskundenbereich. Der Experte hebt hervor, dass sich das operative Ergebnis im B2B-Segment gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt und die Markterwartungen deutlich übertroffen habe. Diese Entwicklung ist für Zalando von strategischer Bedeutung. Während das klassische Endkundengeschäft stark vom Konsumverhalten, von Rabattaktionen und saisonalen Modetrends abhängt, erschließt das Unternehmen mit Software- und Logistikdienstleistungen zusätzliche Einnahmequellen. Marken und Einzelhändler können die Infrastruktur von Zalando nutzen, um ihre eigenen Onlinegeschäfte effizienter zu betreiben. Für Deutsche Bank Research ist diese Verschiebung hin zu einem breiter aufgestellten Plattformgeschäft ein zentraler positiver Faktor. Allerdings bleibt entscheidend, ob das starke B2B-Wachstum langfristig anhält. Adam Cochrane bestätigt dennoch das Rating "buy" und das Kursziel 35 Euro. Seine Einschätzung zeigt, dass die Investmentbank die strukturellen Wachstumschancen höher gewichtet als die kurzfristige Schwäche des Aktienkurses.
Zalando steigert Quartalsumsatz auf 3,17 Milliarden Euro
Die jüngsten Geschäftszahlen liefern wichtige Argumente für die positive Einschätzung von Deutsche Bank Research. Zalando steigerte seinen Konzernumsatz im dritten Quartal 2026 um 5,1 % auf 3,175 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,021 Milliarden Euro gelegen. Noch erfreulicher entwickelte sich das Bruttowarenvolumen, das um 7,5 % auf 4,537 Milliarden Euro zunahm. Diese Kennzahl umfasst den Gesamtwert der über die Plattform verkauften Waren und gilt als wichtiger Indikator für die Geschäftsdynamik. Für die Zalando-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research ist besonders relevant, dass das Bruttowarenvolumen nach Einschätzung von Adam Cochrane über den Markterwartungen lag. Das deutet darauf hin, dass Zalando trotz eines anspruchsvollen Konsumumfelds weiterhin zusätzliche Nachfrage auf seine Plattform ziehen kann. Allerdings muss ein steigendes Bruttowarenvolumen nicht automatisch zu entsprechend höheren Gewinnen führen. Entscheidend sind auch die Margen, die Kostenstruktur und die Profitabilität der einzelnen Geschäftsbereiche.
Operativer Gewinn steigt um 10,6 %: Zalando wird profitabler
Auch bei der operativen Profitabilität erzielte Zalando Fortschritte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern, das Adjusted EBIT, stieg im dritten Quartal um 10,6 % auf 106,5 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es 96,3 Millionen Euro gewesen. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich von 3,2 auf 3,4 %. Damit wuchs der operative Gewinn schneller als der Umsatz. Besonders wichtig ist, dass diese Verbesserung durch mehrere Faktoren unterstützt wurde. Niedrigere Kosten für die Auftragsabwicklung, positive Synergieeffekte aus der Integration von ABOUT YOU und das starke B2B-Geschäft trugen zur Ergebnissteigerung bei. Für Deutsche Bank Research ist diese Entwicklung ein wichtiger Beleg für die operative Widerstandsfähigkeit des Konzerns. Analyst Adam Cochrane hebt ausdrücklich hervor, dass das operative Ergebnis die Erwartungen übertroffen habe. Allerdings bleibt die Konzernmarge mit 3,4 % vergleichsweise niedrig. Zalando muss deshalb weiter daran arbeiten, Wachstum und Profitabilität nachhaltig miteinander zu verbinden.
B2B-Umsatz explodiert um fast 28 %: Zalando entdeckt neue Gewinnquellen
Der vielleicht wichtigste Wachstumstreiber ist das B2B-Geschäft. Im dritten Quartal 2026 steigerte Zalando den Umsatz dieses Segments um nahezu 28 % auf 354,4 Millionen Euro. Noch beeindruckender entwickelte sich das bereinigte operative Ergebnis. Das Adjusted EBIT sprang von 19,6 auf 42,2 Millionen Euro. Damit hat sich der operative Gewinn mehr als verdoppelt. Gleichzeitig verbesserte sich die bereinigte EBIT-Marge von 7,1 auf 11,9 %. Diese Entwicklung zeigt, welches Potenzial im Plattformgeschäft steckt. Zalando stellt anderen Unternehmen seine Technologie, Logistik und Dienstleistungen zur Verfügung. Dadurch entstehen zusätzliche Erlösquellen, die nicht ausschließlich von den eigenen Modeverkäufen abhängig sind. Genau diese Entwicklung hebt Deutsche-Bank-Research-Analyst Adam Cochrane in seiner Zalando-Aktienanalyse hervor. Besonders bemerkenswert ist, dass das B2B-Ergebnis nicht nur kräftig gewachsen ist, sondern auch die Konsensschätzung deutlich übertroffen hat. Für Anleger könnte dieses Geschäftsfeld deshalb zu einem entscheidenden Faktor bei der zukünftigen Bewertung der Zalando-Aktie werden.
SCAYLE und ZEOS: Zalando expandiert international
Mit seiner B2B-Strategie versucht Zalando, sich vom klassischen Online-Modehändler zu einem umfassenden Technologieanbieter zu entwickeln. Besonders wichtig sind dabei die Softwareplattform SCAYLE und die Logistiklösung ZEOS. SCAYLE unterstützt Unternehmen beim Betrieb eigener Onlinegeschäfte. ZEOS ermöglicht Marken und Einzelhändlern die Nutzung der Logistikinfrastruktur von Zalando. Im dritten Quartal gewann SCAYLE neue Großkunden in den USA und Großbritannien. Dazu gehören Neighborhood Intelligence, Rue Gilt Groupe und N Brown Group. Auch ZEOS konnte neue Partner gewinnen, darunter Lascana, LC Waikiki und Champion. Diese Entwicklung eröffnet zusätzliche internationale Wachstumsmöglichkeiten. Besonders attraktiv ist, dass Zalando seine bestehende Infrastruktur für weitere Kunden einsetzen kann. Dadurch können Skaleneffekte entstehen und die Profitabilität steigen. Allerdings bleibt der Wettbewerb im Markt für E-Commerce-Software und Logistikdienstleistungen intensiv. Für die Zalando-Aktie wird deshalb entscheidend sein, ob die neuen Kundenbeziehungen langfristig profitable Umsätze generieren. Deutsche Bank Research sieht in der wachsenden Bedeutung des B2B-Geschäfts einen wichtigen positiven Faktor.
63,2 Millionen aktive Kunden: Zalando baut seine Marktstellung aus
Auch im klassischen Endkundengeschäft entwickelt sich Zalando weiter. Die Zahl der aktiven Kunden erreichte im dritten Quartal einen neuen Rekordwert von 63,2 Millionen. Das entspricht einem Anstieg um 2,9 % gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der Bestellungen von 68,5 auf 73,8 Millionen. Der durchschnittliche Warenkorbwert stieg von 61,60 auf 63,30 Euro. Diese Zahlen verdeutlichen, dass Zalando seine Reichweite weiter ausbaut. Besonders wichtig ist dabei die Integration von ABOUT YOU, durch die der Konzern zusätzliche Kundengruppen erschließen kann. Allerdings ist eine größere Kundenbasis allein noch keine Garantie für steigende Gewinne. Entscheidend bleibt, wie häufig die Kunden einkaufen, welche Produkte sie bestellen und wie profitabel die Bestellungen abgewickelt werden. Für die Zalando-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research sind deshalb sowohl die Entwicklung des Bruttowarenvolumens als auch die operative Profitabilität entscheidend. Adam Cochrane sieht bei beiden Kennzahlen positive Überraschungen.
Partnergeschäft wächst: Zalando verändert sein Geschäftsmodell
Ein weiterer wichtiger Faktor ist der zunehmende Anteil des Partnergeschäfts. Im dritten Quartal stieg der Partneranteil am Bruttowarenvolumen des B2C-Segments um 2,9 Prozentpunkte auf 33,6 %. Bis 2028 strebt Zalando einen Anteil zwischen 40 und 50 % an. Das Partnergeschäft ermöglicht es Marken und Händlern, ihre Produkte über die Zalando-Plattform zu verkaufen. Für Zalando kann dieses Modell attraktiv sein, weil das Unternehmen nicht sämtliche Waren selbst einkaufen und finanzieren muss. Dadurch sinkt potenziell der Kapitalbedarf, während zusätzliche Provisionen und Dienstleistungen neue Erlöse ermöglichen. Gleichzeitig entwickelte sich das margenstarke Retail-Media-Geschäft positiv. Die entsprechenden Umsätze stiegen um nahezu 18 %. Diese Entwicklung könnte langfristig zu einer höheren Profitabilität beitragen. Allerdings hängt der wirtschaftliche Erfolg davon ab, wie attraktiv die Plattform für Händler und Kunden bleibt. Deutsche Bank Research und Analyst Adam Cochrane sehen in der zunehmenden Bedeutung des Plattformgeschäfts eine wichtige Grundlage für weiteres Wachstum.
ABOUT YOU: Integration liefert Millionen-Synergien
Die Übernahme von ABOUT YOU spielt für die zukünftige Entwicklung eine zentrale Rolle. Zalando arbeitet daran, die unterschiedlichen Plattformen und Geschäftsbereiche stärker miteinander zu verbinden. Im dritten Quartal erzielte der Konzern Synergieeffekte im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Diese Einsparungen unterstützten die Verbesserung des bereinigten operativen Ergebnisses. Für Anleger ist das ein positives Signal, weil es zeigt, dass die Integration wirtschaftliche Vorteile bringt. Allerdings verursacht die Zusammenführung großer Unternehmen auch Kosten und organisatorische Herausforderungen. Unterschiedliche IT-Systeme, Logistikprozesse und Markenstrategien müssen aufeinander abgestimmt werden. Entscheidend wird sein, ob Zalando die erwarteten Synergien vollständig realisieren kann. Sollte dies gelingen, könnte die Integration von ABOUT YOU die Profitabilität langfristig stärken. Die positive Entwicklung im dritten Quartal unterstützt die optimistische Einschätzung von Deutsche Bank Research, auch wenn Adam Cochrane in seiner veröffentlichten Analyse vor allem das überdurchschnittliche B2B-Ergebnis hervorhebt.
Künstliche Intelligenz: Zalando plant die nächste Shopping-Revolution
Auch technologisch setzt Zalando auf neue Wachstumsmöglichkeiten. Mit dem Konzept "Zalando Extended" will das Unternehmen künftig Produkte anderer Onlinegeschäfte in seine Plattform integrieren. Kunden sollen dadurch ein deutlich größeres Sortiment nutzen können, ohne die Zalando-App verlassen zu müssen. Ab 2027 soll ein eigener KI-Agent den Bestell- und Bezahlvorgang im Auftrag der Kunden übernehmen können. Als erster Pilotpartner wurde Westwing gewonnen. Diese Strategie könnte die Attraktivität der Plattform erhöhen und zusätzliche Transaktionen ermöglichen. Gleichzeitig könnten KI-gestützte Empfehlungen die Produktsuche vereinfachen und die Kundenbindung verbessern. Allerdings ist noch offen, wie schnell solche Funktionen wirtschaftlich erfolgreich werden. Neue Technologien verursachen Entwicklungskosten und müssen von den Nutzern angenommen werden. Für die Zalando-Aktie entstehen dadurch zusätzliche langfristige Chancen, deren finanzieller Beitrag derzeit schwer vorherzusagen ist. Das Kursziel 35 Euro von Deutsche Bank Research sollte deshalb nicht als Garantie für den Erfolg sämtlicher technologischer Initiativen verstanden werden.
Jahresprognose bestätigt: Zalando erwartet bis zu 720 Millionen Euro EBIT
Nach den jüngsten Quartalszahlen bestätigt Zalando seine Jahresprognose für 2026. Der Konzern erwartet weiterhin ein Wachstum von Bruttowarenvolumen und Umsatz in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 %. Das bereinigte EBIT soll zwischen 680 und 720 Millionen Euro erreichen. Gleichzeitig plant Zalando Investitionsausgaben zwischen 240 und 300 Millionen Euro. Die Bestätigung der Prognose ist ein wichtiges Signal, weil sie zeigt, dass das Management trotz des anspruchsvollen Marktumfelds an seinen finanziellen Zielen festhält. Allerdings könnte die Tatsache, dass keine Anhebung erfolgte, bei besonders optimistischen Anlegern für Enttäuschung gesorgt haben. Die aktuelle Zalando-Aktienanalyse von Deutsche Bank Research konzentriert sich dagegen auf die positiven Überraschungen bei Bruttowarenvolumen und operativem Ergebnis sowie auf die starke B2B-Entwicklung. Adam Cochrane bestätigt deshalb das Rating "buy" und das Kursziel 35 Euro.
Warum fällt die Zalando-Aktie trotz guter Zahlen?
Der Kursrückgang um 5,3 % erscheint angesichts der positiven operativen Entwicklung zunächst überraschend. Allerdings reagieren Aktienkurse nicht ausschließlich auf die veröffentlichten Geschäftszahlen. Entscheidend sind auch die Erwartungen der Anleger, die Bewertung und die Perspektiven für die kommenden Quartale. Besonders wichtig ist, dass Zalando im dritten Quartal trotz eines steigenden bereinigten operativen Ergebnisses einen Nettoverlust von 18 Millionen Euro auswies. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch einen Nettogewinn von 12,5 Millionen Euro erzielt. Auch das bereinigte operative Ergebnis im klassischen B2C-Geschäft sank von 76,6 auf 64,4 Millionen Euro. Damit zeigt sich, dass nicht alle Unternehmensbereiche gleichermaßen profitieren. Während das B2B-Geschäft kräftig wächst, bleibt die Profitabilität im Endkundengeschäft eine Herausforderung. Zudem wurde die Jahresprognose lediglich bestätigt und nicht angehoben. Diese Faktoren könnten zur zurückhaltenden Börsenreaktion beigetragen haben. Eine eindeutige Ursache für den Kursrückgang lässt sich daraus jedoch nicht ableiten.
Zalando-Aktie: Die wichtigsten Chancen und Risiken
Für die Zalando-Aktie sprechen mehrere fundamentale Argumente. Erstens wächst das Bruttowarenvolumen schneller als der Umsatz und übertrifft die Erwartungen. Zweitens verbessert sich das bereinigte operative Konzernergebnis. Drittens entwickelt sich das B2B-Geschäft mit einem Umsatzplus von nahezu 28 % und mehr als einer Verdoppelung des operativen Ergebnisses außergewöhnlich stark. Viertens eröffnet die Integration von ABOUT YOU zusätzliche Synergiepotenziale. Fünftens könnten SCAYLE, ZEOS und neue KI-Anwendungen langfristig attraktive Wachstumschancen schaffen. Dem stehen allerdings erhebliche Risiken gegenüber. Der Wettbewerb im europäischen Online-Modehandel bleibt intensiv. Hohe Rabatte, steigende Logistikkosten und eine schwächere Konsumnachfrage können die Margen belasten. Zudem ging das bereinigte operative Ergebnis im B2C-Geschäft zurück, während der Konzern einen Nettoverlust verbuchte. Auch die erfolgreiche Integration von ABOUT YOU und die internationale Expansion des B2B-Geschäfts sind nicht garantiert. Deutsche Bank Research und Adam Cochrane gewichten die positiven Entwicklungen dennoch hoch und bestätigen das Rating "buy".
Zalando-Aktie bei 25,55 Euro: Wie realistisch sind 35 Euro?
Beim aktuellen Xetra-Kurs von 25,55 Euro liegt das Kursziel 35 Euro aus der Deutsche-Bank-Research-Aktienanalyse um 9,45 Euro höher. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 37 %. Diese Differenz ist erheblich und macht die positive Einschätzung von Adam Cochrane besonders interessant. Allerdings handelt es sich bei einem Analystenkursziel nicht um eine sichere Prognose. Sollte Zalando seine Profitabilität weiter steigern, das B2B-Geschäft erfolgreich ausbauen und zusätzliche Synergien aus der ABOUT-YOU-Integration realisieren, könnte die Aktie erhebliches Erholungspotenzial besitzen. Sollten dagegen die Margen im Endkundengeschäft weiter sinken oder das Umsatzwachstum nachlassen, wären zusätzliche Kursverluste möglich. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob Zalando die positive operative Entwicklung nachhaltig fortsetzen kann. Deutsche Bank Research bestätigt das Rating "buy" und das Kursziel 35 Euro, weil Adam Cochrane insbesondere die überraschend starke B2B-Entwicklung positiv bewertet.
Fazit: Zalando-Aktie – Deutsche Bank Research sieht 37 % Kurspotenzial trotz Kursrutsch
Die Zalando-Aktie steht am 3. November 2026 vor einer spannenden Ausgangslage. Während der Aktienkurs auf Xetra um 5,3 % auf 25,55 Euro fällt, bestätigt Deutsche Bank Research das Rating "buy" und hält am Kursziel 35 Euro fest. Analyst Adam Cochrane hebt in seiner aktuellen Zalando-Aktienanalyse hervor, dass das Bruttowarenvolumen und das operative Ergebnis im dritten Quartal über den Erwartungen lagen. Besonders beeindruckend entwickelte sich das B2B-Geschäft, dessen operativer Gewinn sich mehr als verdoppelte und die Konsensschätzung deutlich übertraf. Gleichzeitig steigerte Zalando den Konzernumsatz um 5,1 % auf 3,175 Milliarden Euro und verbesserte das bereinigte EBIT um 10,6 % auf 106,5 Millionen Euro. Auch die Zahl der aktiven Kunden erreichte mit 63,2 Millionen einen neuen Rekordwert. Allerdings zeigt der Nettoverlust von 18 Millionen Euro, dass noch nicht sämtliche Probleme überwunden sind. Zudem sank das bereinigte operative Ergebnis im klassischen Endkundengeschäft. Für Deutsche Bank Research überwiegen dennoch die positiven Perspektiven. Gegenüber dem aktuellen Aktienkurs signalisiert das Kursziel 35 Euro ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 37 %. Die entscheidende Frage lautet nun, ob Zalando das starke B2B-Wachstum und die Fortschritte bei der operativen Effizienz in nachhaltig steigende Konzerngewinne umsetzen kann. Gelingt dies, könnte der jüngste Kursrutsch rückblickend eine interessante Einstiegsmöglichkeit gewesen sein. Bleiben dagegen die Margen im Endkundengeschäft unter Druck, dürfte der Weg zur erhofften Erholung steinig werden. Adam Cochrane und Deutsche Bank Research bleiben mit dem Rating "buy" optimistisch.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 3. November 2026
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