Zalando Aktie: Ausverkauf - kommt jetzt die große Gegenbewegung?

Die Zalando-Aktie steht am 3. November 2026 vor einer spannenden Ausgangslage. Während der Aktienkurs auf Xetra um 5,3 % auf 25,55 Euro fällt, bestätigt Deutsche Bank Research das Rating "buy" und hält am Kursziel 35 Euro fest. Analyst Adam Cochrane hebt in seiner aktuellen Zalando-Aktienanalyse hervor, dass das Bruttowarenvolumen und das operative Ergebnis im dritten Quartal über den Erwartungen lagen. Besonders beeindruckend entwickelte sich das B2B-Geschäft, dessen operativer Gewinn sich mehr als verdoppelte und die Konsensschätzung deutlich übertraf. Gleichzeitig steigerte Zalando den Konzernumsatz um 5,1 % auf 3,175 Milliarden Euro und verbesserte das bereinigte EBIT um 10,6 % auf 106,5 Millionen Euro. Auch die Zahl der aktiven Kunden erreichte mit 63,2 Millionen einen neuen Rekordwert. Allerdings zeigt der Nettoverlust von 18 Millionen Euro, dass noch nicht sämtliche Probleme überwunden sind. Zudem sank das bereinigte operative Ergebnis im klassischen Endkundengeschäft. Für Deutsche Bank Research überwiegen dennoch die positiven Perspektiven. Gegenüber dem aktuellen Aktienkurs signalisiert das Kursziel 35 Euro ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 37 %. Die entscheidende Frage lautet nun, ob Zalando das starke B2B-Wachstum und die Fortschritte bei der operativen Effizienz in nachhaltig steigende Konzerngewinne umsetzen kann. Gelingt dies, könnte der jüngste Kursrutsch rückblickend eine interessante Einstiegsmöglichkeit gewesen sein. Bleiben dagegen die Margen im Endkundengeschäft unter Druck, dürfte der Weg zur erhofften Erholung steinig werden. Adam Cochrane und Deutsche Bank Research bleiben mit dem Rating "buy" optimistisch.

Hat Ihnen diese Zalando-Aktienanalyse gefallen? Dann teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden! Schließlich gibt es bei Zalando regelmäßig attraktive Angebote – aber ein rechnerisches Kurspotenzial von 37 % findet man nicht jeden Tag im virtuellen Warenkorb. Und falls Ihre Freunde nach dem Kursrutsch von 5,3 % bereits nervös ihre Shopping-App öffnen: Schicken Sie ihnen lieber diesen Artikel! Der kostet nichts, braucht keine Retourenetikette und könnte bei der nächsten Börsendiskussion deutlich besser passen als die berühmten Schuhe in der falschen Größe.

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 3. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.