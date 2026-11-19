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Zalando Aktie: 30-Euro-Marke im Visier

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 12:57 4 Min. XTB

Zalando führt mit einem Plus von 3,50% erneut den DAX an, und Jens Klatt sieht bei 30,41 Euro den nächsten Widerstand.

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Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker: ZAL) unter die Lupe. Im deutschen Leitindex DAX hätten zur Wochenmitte die Verkäufer überwogen: Per Xetra-Schluss am Mittwoch (18.11.2026) hätten lediglich 16 Einzelwerte im Plus notiert, während 24 Aktien mit Abschlägen aus dem Handel gegangen seien. Unangefochtener Spitzenreiter auf der Gewinnerliste sei erneut die Zalando-Aktie gewesen, die sich um 3,50% verteuert habe – Rückenwind hätten dabei unter anderem bekannt gewordene Insiderkäufe des Großaktionärs Anders Holch Povlsen geliefert. Auf den weiteren Plätzen seien Continental mit einem Plus von 2,42% sowie Vonovia mit einem Zuwachs von 2,23% gefolgt. Bereits am Dienstag habe das Zalando-Papier das DAX-Tableau angeführt. Zalando-Aktie Chartcheck: Analyse im Tageschart Ein Blick auf den Tageschart zeige die dynamische Trendwende des E-Commerce-Konzerns im Jahresverlauf: Nachdem das Januar-Hoch von Anlegern für Verkäufe genutzt worden sei, habe erst das Tief Anfang März neue Käufer in den Markt gebracht. Dieser ersten Erholung habe jedoch die Substanz gefehlt, sodass an der Marke von 24,00 EUR prompt Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten. Nach einem erneuten Rücksetzer bis zum Jahrestief Mitte Mai sei schließlich eine nachhaltige Aufwärtsbewegung gestartet. Anfang Juni sei der Zalando-Aktie der Sprung über die viel beachtete 200-Tage-Linie (SMA200, aktuell bei 23,57 EUR) gelungen, über der sich der Kurs in der Folge habe etablieren können. Rücksetzer seien regelmäßig an der 20-Tage-Linie (SMA20, aktuell bei 27,24 EUR) aufgefangen worden. Zwar habe ein deutliches Abwärts-Gap nach dem Jahreshoch Ende Juli kurzzeitig für Druck und einen Rückfall unter die SMA200 gesorgt, doch Anfang Oktober hätten die Bullen diese Schlüsselmarke zurückerobert. Anfang November habe der Kurs die SMA20 erneut getestet: Die Lunte der Tageskerze sei zwar kurz darunter abgetaucht, der Kerzenkörper habe jedoch oberhalb der Durchschnittslinie geschlossen – ein klassisches technisches Stärkesignal. Im Zuge der anschließenden Rally habe vor wenigen Tagen auch die offene Kurslücke (Gap) bei 29,05 EUR erfolgreich geschlossen werden können. Bullisches Szenario: Da die Aktie über der SMA20 notiere, sei das Tageschart klar bullisch zu werten. Werde der gestrige Tagesschluss im heutigen Handel (19.11.2026) mit einer weiteren grünen Tageskerze bestätigt, würden die nächsten Widerstände bei 30,41 EUR und perspektivisch 34,10 EUR in den Fokus rücken.

Bärisches Szenario: Bleibe die Bestätigung aus und bilde sich eine rote Tageskerze, wäre ein Rücklauf bis an die SMA20 (27,24 EUR) möglich, ohne das bullische Gesamtbild zu gefährden. Spätestens an dieser Unterstützung müsse jedoch wieder Kaufinteresse aufkommen, um den Aufwärtstrend nicht zu beschädigen. Übergeordnete Einschätzung (Daily): Bullisch Kurzfristige Perspektive: Zalando im 4-Stunden-Chart Auch im kurzfristigen 4-Stunden-Chart präsentiere sich die Zalando-Aktie in starker Verfassung. Nach einer Seitwärtsphase im September entlang der SMA20 (aktuell 28,28 EUR) und der SMA50 (aktuell 28,01 EUR) sei der Ausbruch über die SMA200 (aktuell 25,25 EUR) gelungen. Beide kurzfristigen Durchschnittslinien hätten sich seither als verlässliche Support-Zone erwiesen: Selbst ein kurzer, dynamischer Rutsch unter diese Marken vor wenigen Handelstagen sei von den Marktteilnehmern umgehend für Wiedereinstiege genutzt worden. Im gestrigen Handel habe sich der Titel dynamisch von der SMA20 nach oben gelöst. Solange sich das Papier über dieser Linie behaupte, bleibe der Weg des geringsten Widerstands aufwärts gerichtet. Komme es zu Gewinnmitnahmen, würden zunächst die SMA20 (28,28 EUR) und darunter die SMA50 (28,01 EUR) solide Auffangnetze bieten. Eine spürbare Eintrübung des Chartbildes drohe erst, wenn die Aktie nachhaltig unter die SMA50 falle und den Kontakt zu dieser Linie verliere. Übergeordnete Einschätzung (4h-Chart): Bullisch Tagesprognose für heute (19.11.2026): Aufwärts Wichtige Kursmarken für die Zalando-Aktie im Überblick Widerstandszonen (Kursziele oben) 30,41 EUR (Nächstes Etappenziel)

32,42 EUR

34,10 EUR (Übergeordnetes Ziel) Unterstützungszonen (Support unten) 28,40 EUR / 28,32 EUR

28,28 EUR (SMA20 im 4h-Chart)

28,01 EUR (SMA50 im 4h-Chart)

27,63 EUR / 27,24 EUR (SMA20 im Tageschart)

25,25 EUR (SMA200 im 4h-Chart)

24,63 EUR / 23,57 EUR (SMA200 im Tageschart)

20,67 EUR (Offenes Gap) (Analyse vom 19.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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