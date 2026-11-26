Am Vormittag deutete nichts auf einen großen Tag hin, am Nachmittag ging es dann schnell: Die Yueyang Forest & Paper Aktie (Handelssymbol Shanghai: 600963) schoss um 10,09 Prozent auf 3,49 Yuan nach oben und erreichte damit das Tageslimit. Der Papierhersteller aus der Provinz Hunan ist Nummer zwei unter den SSE Composite Gewinnern des Tages, während der Index selbst mit 3.476,88 Punkten nur 0,01 Prozent zulegte.
Yueyang Forest & Paper Aktie SSE Composite Gewinner: Papierwerte drehen am Nachmittag auf – Kurssprung ans Tageslimit
Die Yueyang Forest & Paper Aktie zählt zu den SSE Composite Gewinnern des Tages: plus 10,09 Prozent auf 3,49 Yuan, das Tageslimit. Ausgelöst wurde der Kursgewinn von einer Rally der chinesischen Papierbranche, die mit dem Comeback des Branchenriesen Shanying begann. Die Analyse zeigt die Gründe und die Schwachstellen.
600963600963
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|600963
|—
|—
|—
Die Gründe
Eine ganze Branche wird wiederentdeckt
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Kursgewinn der Yueyang Forest & Paper Aktie ist ein Branchenphänomen: Am Nachmittag zogen die chinesischen Papierwerte geschlossen an. Neben Yueyang erreichte auch Fujian Qingshan Paper (Handelssymbol Shanghai: 600103) das Tageslimit. Den Anstoß gab Shanying International (Handelssymbol Shanghai: 600567). Der Verpackungspapier-Riese, dessen Kurs unter die Marke von 1 Yuan gefallen war, kehrte nach einer Handelsaussetzung wegen einer „bedeutenden Angelegenheit" an die Börse zurück und stieg sofort ans Limit.
Die Hoffnung der Anleger: Wenn selbst das größte Sorgenkind der Branche gerettet wird, könnte der Tiefpunkt im Papiergeschäft erreicht sein. Der Branchenindex legte um 1,73 Prozent zu und gehörte damit zu den stärksten Sektoren des Tages, obwohl er auf Sicht von 30 Tagen noch 16,40 Prozent im Minus liegt.
Erholung nach langer Durststrecke
Papieraktien sind in den vergangenen Wochen stark gefallen. Entsprechend heftig fällt die Gegenbewegung aus.
Niedriger Kurs lockt Kurzfrist-Anleger
Aktien mit Kursen von wenigen Yuan sind in China bei privaten Händlern besonders beliebt.
Integriertes Geschäftsmodell
Yueyang Forest & Paper deckt die Kette vom Forst über den Zellstoff bis zum Papier ab und verdient zudem an Projekten rund um CO2-Speicherung in Wäldern.
Einordnung
Die Bilanz bleibt die Schwachstelle
Fundamental ist die Lage angespannt. Auf Sicht der vergangenen zwölf Monate schreibt Yueyang Forest & Paper Verluste. Vor zwei Jahren kaufte das Unternehmen dem eigenen Großaktionär für 1,278 Milliarden Yuan den Zellstoffhersteller Juntai ab, was den Schuldenberg weiter belastete und damals mit einem Kurssturz quittiert wurde. Der heutige Kursgewinn ändert an diesen Zahlen nichts.
Häufige Fragen zur Yueyang Forest & Paper Aktie
Warum ist die Yueyang Forest & Paper Aktie heute SSE Composite Gewinner?
Die gesamte Papierbranche zog am Nachmittag an. Die Aktie stieg um 10,09 Prozent auf 3,49 Yuan und erreichte das Tageslimit.
Was stellt Yueyang Forest & Paper her?
Druck- und Schreibpapier, Verpackungs- und Industriepapier sowie Zellstoff. Hinzu kommen Landschaftsbau und Forstprojekte.
Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?
An der Shanghai Stock Exchange unter der Nummer 600963.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.