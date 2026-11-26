Am Vormittag deutete nichts auf einen großen Tag hin, am Nachmittag ging es dann schnell: Die Yueyang Forest & Paper Aktie (Handelssymbol Shanghai: 600963) schoss um 10,09 Prozent auf 3,49 Yuan nach oben und erreichte damit das Tageslimit. Der Papierhersteller aus der Provinz Hunan ist Nummer zwei unter den SSE Composite Gewinnern des Tages, während der Index selbst mit 3.476,88 Punkten nur 0,01 Prozent zulegte.