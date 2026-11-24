Yitai Coal Aktie: Minus 6 Prozent – Chinas Dollar-Kohleaktie gerät unter Druck

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 08:51 2 Min.

Die B-Aktie von Inner Mongolia Yitai Coal verliert am Dienstag in Shanghai 6,15 Prozent auf 2,655 US-Dollar. Kohle zählt am chinesischen Markt zu den schwächsten Sektoren des Tages. Ein unternehmensspezifischer Auslöser ist nicht bekannt.

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Unter den Verlierern an der Börse Shanghai findet sich am Dienstag eine Besonderheit: eine chinesische Aktie, die in US-Dollar notiert. Die Yitai Coal Aktie fiel um 0,174 auf 2,655 US-Dollar, ein Minus von 6,15 Prozent. Der Kohleförderer aus der Inneren Mongolei gehört zu den wenigen verbliebenen B-Aktien, einem Segment, das China einst für ausländische Anleger geschaffen hat. Kurs der Yitai Coal Aktie 2,655 USD Tagesverlust −6,15 % Schlusskurs vom Montag 2,829 USD Shanghai Composite +0,27 % Quelle : Investing.com, Stand 24.11.2026, 14:56 Uhr Ortszeit; Cailian Der Sektor Kohle, Öl und Gold auf der Verliererseite Chinesische Marktberichte nennen Kohle am Dienstag neben Edelmetallen sowie Öl und Gas als schwächste Sektoren. Das Muster kennt man aus den vergangenen Tagen: Anleger schichten aus dividendenstarken Rohstoff- und Energiewerten in Technologie- und Robotikaktien um. Am Montag hatten chinesische Analysten beschrieben, dass sich die Dividendenwerte in der Schwächephase zuvor als Zuflucht überfüllt hätten. Eine Meldung, die den Rückgang bei Yitai Coal im Besonderen erklärt, haben wir nicht gefunden. Die Besonderheit Was eine B-Aktie von anderen unterscheidet B-Aktien werden an der Börse Shanghai in US-Dollar gehandelt und abgerechnet. Das Segment ist klein, die Umsätze sind niedrig, und neue Notierungen gibt es seit vielen Jahren nicht mehr. Für Anleger bedeutet das: Kurse können sich stärker bewegen als bei vergleichbaren A-Aktien, weil schon wenige Aufträge ausreichen. Ein Tagesverlust von sechs Prozent ist deshalb mit Vorsicht zu deuten. Was zu beachten ist Kohlesektor insgesamt schwach

Umschichtung aus Dividendenwerten

Kein unternehmensspezifischer Auslöser bekannt

Geringe Umsätze im B-Segment Was Anleger bedenken sollten Abhängigkeit vom Kohlepreis

Illiquides Marktsegment

Währungsrisiko durch Dollar-Notiz

Aktuelle Geschäftszahlen lagen nicht vor Einordnung der Redaktion: Die Yitai Coal Aktie steht für die Kehrseite der Technologierally. Wenn Anleger wieder Risiko suchen, verkaufen sie, was ihnen zuvor Sicherheit gab. Für den Kohleförderer selbst ändert sich dadurch nichts. Entscheidend für das Geschäft bleibt der Kohlepreis, und zu dem gab es am Dienstag keine Nachricht, die einen Verlust dieser Größe erklären würde. FAQ Häufige Fragen zur Yitai Coal Aktie Warum fällt die Yitai Coal Aktie?

Kohle zählt am Dienstag zu den schwächsten Sektoren in China. Ein Auslöser speziell für das Unternehmen ist nicht bekannt. Warum notiert die Aktie in US-Dollar?

Es handelt sich um eine B-Aktie. Dieses Segment der Börse Shanghai wird in US-Dollar gehandelt. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Yitai Coal Aktie?

Handelssymbol in Shanghai: 900948. Ein deutsches Handelssymbol ist uns nicht bekannt. ISIN und WKN werden nachgetragen.

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