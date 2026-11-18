Der Leitzins der Bank of Japan liegt laut Trading Economics bei 1,25 Prozent. Dem Ticker vom 17. November zufolge rechnen Märkte mit einer Erhöhung „as early as next month“, also frühestens im Dezember. Die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen liegt bei 2,875 Prozent, nahe einem Vier-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: US-Staatsanleihen rentieren zehnjährig bei rund 5,09 Prozent, die Differenz stützt den Dollar gegenüber dem Yen.

Die japanische Wirtschaft sendet gemischte Signale: Das BIP schrumpfte im dritten Quartal überraschend (annualisiert); zugleich meldete Japan im Oktober Rekordexporte von 11.768,8 Milliarden Yen (+20,5 % zum Vorjahr), getrieben von Halbleiterausrüstung (+49,7 %) und Kfz-Exporten (+19,9 %).