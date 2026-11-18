Der Yen bleibt schwach: Zum Börsenstart in New York kostete ein US-Dollar laut Dow Jones Newswires um 16:21 Uhr MEZ rund 159,34 Yen. Damit liegt das Währungspaar nur wenig unter der psychologisch wichtigen Marke von 160, die am Donnerstag der Vorwoche (12. November) mit 159,94 fast erreicht wurde. Japan hat im Sommer bereits gegengehalten – mit Interventionen von zusammen rund 15,4 Billionen Yen. Für den Nikkei, Exportwerte und Anleihenanleger stellt sich die Frage, ob Tokio erneut eingreift oder die Bank of Japan im Dezember die Zinsen anhebt.
Yen: 159,34 je Dollar, 15,4 Billionen Yen Interventionen im Sommer – wie lange hält die 160er-Marke?
Der Dollar kostet am Mittwoch rund 159,34 Yen, nur knapp unter der psychologischen Marke von 160. Japan hat im Sommer 15,4 Billionen Yen zur Stützung der Währung eingesetzt, Märkte rechnen mit einer Zinserhöhung der Bank of Japan im Dezember. Was das für den Nikkei, Exportwerte und Anleger bedeutet.
Steckbrief
- Währungspaar
- USD/JPY
- Höchststand der Woche
- 159,94 (12.11.)
- Leitzins BoJ
- 1,25 %
- Rendite 10-jährige JGB
- 2,875 %
- Index
- Nikkei 225 (^N225)
Stand: 18.11.2026, Kurse Mittwoch 18.11.2026; Interventionszahlen laut Sekundärquelle, siehe Notiz
Devisen
Wie nah ist der Yen an der 160er-Marke – und wer warnt vor Intervention?
Am 12. November stieg der Dollar laut einer KuCoin-Meldung auf 159,94 Yen, den höchsten Stand seit über zwei Monaten. Am Dienstag lag der Kurs bei rund 159,5, am Mittwoch laut Trading Economics bei 159,28 bis 159,30. Die Dow-Jones-Daten zeigen zum Handelsstart 159,34. Währungsdiplomat Atsushi Mimura soll die Bewegungen als „zu schnell“ bezeichnet haben; laut Trading Economics betonte Finanzminister Katayama die enge Abstimmung mit den USA und Maßnahmen „wenn nötig“. Verbale Warnungen seien am 16. und 17. November verschärft worden. Eine Überschrift von FXStreet vom 13. November berichtet zudem, Premierministerin Takaichi warne vor einer Intervention.
Die Zahlen zu den Sommer-Interventionen stammen aus einer Sekundärquelle und beziehen sich auf Angaben des japanischen Finanzministeriums vom 9. November.
|Datum
|Volumen
|30.07.2026
|rund 7,98 Bio. Yen
|31.07.2026
|5,55 Bio. Yen
|03.08.2026
|1,87 Bio. Yen
Angaben des Finanzministeriums laut KuCoin/Coinpaper; Summe 15,3993 Billionen Yen.
Quelle: KuCoin (Coinpaper), 12.11.2026
Laut derselben Quelle fiel der Yen damals zeitweise auf etwa 164 je Dollar; die Maßnahmen drückten den Kurs nur vorübergehend auf rund 155, danach ging ein großer Teil der Erholung wieder verloren. Es soll sich um eine gemeinsame Aktion mit den USA gehandelt haben.
Zinsen
Hebt die Bank of Japan im Dezember an – und was heißt das für Staatsanleihen?
Der Leitzins der Bank of Japan liegt laut Trading Economics bei 1,25 Prozent. Dem Ticker vom 17. November zufolge rechnen Märkte mit einer Erhöhung „as early as next month“, also frühestens im Dezember. Die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen liegt bei 2,875 Prozent, nahe einem Vier-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: US-Staatsanleihen rentieren zehnjährig bei rund 5,09 Prozent, die Differenz stützt den Dollar gegenüber dem Yen.
Die japanische Wirtschaft sendet gemischte Signale: Das BIP schrumpfte im dritten Quartal überraschend (annualisiert); zugleich meldete Japan im Oktober Rekordexporte von 11.768,8 Milliarden Yen (+20,5 % zum Vorjahr), getrieben von Halbleiterausrüstung (+49,7 %) und Kfz-Exporten (+19,9 %).
Aktien
Wer profitiert vom schwachen Yen – und wer leidet?
Ein schwacher Yen verbessert grundsätzlich die Auslandsgewinne japanischer Exporteure in Yen gerechnet. Die Rekordexporte bei Halbleiterausrüstung und Autos sprechen dafür. Gleichzeitig verteuert er Importe, vor allem Energie und Rohstoffe. Zu einzelnen Unternehmen wie der Toyota Aktie oder Sony nennen die ausgewerteten Quellen keine aktuellen Zahlen.
Einschätzung der Redaktion: Sollte Tokio erneut intervenieren, könnte ein plötzlich stärkerer Yen Exportwerte belasten und Carry-Trades zurückdrehen – belegt ist das für die aktuelle Lage nicht. Ein Index-Stand des Nikkei wurde in diesem Lauf nicht verlässlich ermittelt.
FAQ
Häufige Fragen zum Yen
Wie steht der Yen zum Dollar? Rund 159,34 Yen je Dollar (Dow Jones Newswires, 16:21 MEZ).
Warum ist die 160 wichtig? Sie gilt als psychologische Marke; Tokio hat sich nicht auf eine feste Interventionsgrenze festgelegt.
Wie viel gab Japan im Sommer aus? Laut Sekundärquelle rund 15,4 Billionen Yen zwischen 30. Juli und 3. August.
Wann könnte die Bank of Japan die Zinsen erhöhen? Märkte erwarten frühestens im Dezember eine Erhöhung vom Niveau 1,25 Prozent.
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