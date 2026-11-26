Zelte, Schlafsäcke, Rucksäcke: Das Geschäft von Yangzhou Jinquan ist bodenständig. Der Kurs war es am Donnerstag nicht. Die Yangzhou Jinquan Aktie (Handelssymbol Shanghai: 603307) fiel um 9,48 Prozent auf 21,00 Yuan und gehört zu den SSE Composite Verlierern des Tages. Schon am Mittwoch hatte sie 5,03 Prozent verloren. In zwei Handelstagen summiert sich das Minus auf rund 14 Prozent.
Yangzhou Jinquan Aktie SSE Composite Verlierer: Der Zeltbauer verliert in zwei Tagen 14 Prozent – ohne erkennbare Nachricht
Die Yangzhou Jinquan Aktie ist SSE Composite Verlierer des Tages: minus 9,48 Prozent auf 21,00 Yuan, nach minus 5,03 Prozent am Vortag. Der Hersteller von Zelten und Schlafsäcken für internationale Outdoor-Marken wächst beim Umsatz, verdient aber weniger. Die Analyse ordnet den Kursverlust ein.
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Die Gründe
Kein Auslöser, aber schwache Vorzeichen
Eine Mitteilung des Unternehmens oder ein Bericht, der den Kursverlust erklärt, war nicht zu finden. Bekannt ist das Umfeld: An der Börse Shanghai fielen am Donnerstag mehr als 3.600 Aktien, kleine Werte traf es stärker als große. Bei Yangzhou Jinquan kommt hinzu, dass große Anleger schon am Mittwoch netto verkauften. Bei einem Börsenwert von umgerechnet rund 359 Millionen Dollar genügen vergleichsweise kleine Verkaufsaufträge für starke Ausschläge.
Mehr Umsatz, weniger Gewinn
In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 9,15 Prozent auf 735 Millionen Yuan, der Gewinn fiel um 8,15 Prozent auf 79 Millionen Yuan.
Abhängigkeit vom Export
Das Unternehmen fertigt für ausländische Outdoor-Marken. Zölle und Wechselkurse schlagen direkt durch.
Kleiner Wert
Geringe Handelsumsätze verstärken Kursbewegungen in beide Richtungen.
Einordnung
Solides Geschäft, nervöser Kurs
Anders als viele Verlierer des Tages schreibt Yangzhou Jinquan Gewinne und zahlt eine ordentliche Dividende. Das Unternehmen gilt als einer der wenigen chinesischen Auftragsfertiger für höherwertige Outdoor-Ausrüstung. Die Marge steht allerdings unter Druck, wie der Rückgang des Gewinns bei steigendem Umsatz zeigt. Auf Sicht von 30 Tagen liegt die Aktie 11,95 Prozent im Minus.
Häufige Fragen zur Yangzhou Jinquan Aktie
Warum ist die Yangzhou Jinquan Aktie heute SSE Composite Verlierer?
Sie fiel um 9,48 Prozent auf 21,00 Yuan. Eine konkrete Nachricht gab es nicht, das Marktumfeld für kleine Werte war schwach.
Was macht Yangzhou Jinquan?
Das Unternehmen entwickelt und fertigt Zelte, Schlafsäcke, Bekleidung und Rucksäcke, vor allem für internationale Outdoor-Marken.
Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?
An der Shanghai Stock Exchange unter der Nummer 603307.
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