Warum ist die Yangzhou Jinquan Aktie heute SSE Composite Verlierer?

Sie fiel um 9,48 Prozent auf 21,00 Yuan. Eine konkrete Nachricht gab es nicht, das Marktumfeld für kleine Werte war schwach.

Was macht Yangzhou Jinquan?

Das Unternehmen entwickelt und fertigt Zelte, Schlafsäcke, Bekleidung und Rucksäcke, vor allem für internationale Outdoor-Marken.

Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?

An der Shanghai Stock Exchange unter der Nummer 603307.