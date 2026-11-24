Yageo Aktie: Den ganzen Tag nur ein einziger Kurs – Taiwans Nummer eins am Rekordtag der Börse

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 09:00 3 Min.

Die Yageo Aktie springt am Dienstag um 10,00 Prozent auf 341 Taiwan-Dollar und ist laut Investing.com der stärkste Wert im Taiex. Der Index schafft mit 3.310 Punkten den größten Tagesgewinn seiner Geschichte. Für Yageo ist es die Gegenbewegung nach einem Absturz um mehr als 75 Prozent.

Bild: KI-generiert (CMS-Bildgenerator, Medium 5869), auf 1200x675 skaliert

Eröffnung 341, Hoch 341, Tief 341, Schluss 341. Die Yageo Aktie kannte am Dienstag nur einen einzigen Kurs: das obere Tageslimit. Das Plus von 31 Taiwan-Dollar entspricht exakt 10,00 Prozent, mehr erlaubt die Börse in Taipeh nicht. Investing.com führt den Hersteller elektronischer Bauelemente als stärksten Wert im Leitindex Taiex, der selbst Geschichte schrieb. Schlusskurs der Yageo Aktie 341 TWD Tagesgewinn am oberen Limit +10,00 % Rekord-Tagesgewinn des Taiex +3.310 Punkte Rekordhoch vom 1. Juli 1.220 TWD Quelle : Investing.com, Schlusskurse 24.11.2026; Börse Taiwan laut CNA Der Tag Taiwans größter Punktgewinn aller Zeiten Auslöser war die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia. Der Taiex stieg um 3.310,46 Punkte oder 8,99 Prozent auf 40.122,35 Punkte. Nach Punkten ist das der größte Tagesgewinn der Börsengeschichte, nach Prozenten der zweitgrößte. 621 Aktien schlossen am oberen Limit, darunter Indexschwergewicht TSMC. Allein im Sektor der passiven Bauelemente, zu dem Yageo gehört, erreichten am Vormittag 28 Titel das Maximum. Bemerkenswert: Der Umsatz fiel auf den niedrigsten Stand des Jahres, weil kaum jemand verkaufen wollte. Die Vorgeschichte Von 1.220 auf 296 Taiwan-Dollar in weniger als fünf Monaten Der Limit-Tag relativiert sich beim Blick zurück. Am 1. Juli erreichte die Yageo Aktie ihr Rekordhoch von 1.220 Taiwan-Dollar, getrieben von Preiserhöhungen für Kondensatoren. Dann kamen Gerüchte über mögliche Aktienverkäufe eines Großaktionärs auf. Das Unternehmen dementierte, der Kurs halbierte sich trotzdem binnen eines Monats. Am vergangenen Freitag schloss das Papier bei 296 Taiwan-Dollar. Operativ läuft es besser als der Kurs vermuten lässt: Der Oktoberumsatz erreichte mit 17,6 Milliarden Taiwan-Dollar einen Rekord, 55 Prozent über dem Vorjahr. Morgan Stanley nannte Anfang November ein Kursziel von 1.050 Taiwan-Dollar mit der Einstufung Kaufen. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Yageo Aktie spricht Rekordumsatz im Oktober

Nachfrage aus KI- und Serverausrüstung

Kaufaufträge am Limit nicht vollständig bedient

Kurs weit unter dem Rekordhoch Was Anleger bedenken sollten Minus von rund 72 Prozent seit dem Hoch (eigene Rechnung)

Viele Anleger sitzen auf Verlusten

Auslandsinvestoren verkauften am Dienstag per saldo

Erholung beruht auf einer einzigen Nachricht Einordnung der Redaktion: Die Yageo Aktie ist das Sinnbild dieses Börsenjahres in Taiwan: ein operativ starkes Unternehmen, dessen Kurs von Stimmungen hin- und hergeworfen wird. Ein Limit-Tag ohne Umsatz sagt wenig über den fairen Preis. Er zeigt nur, dass es am Dienstag keine Verkäufer gab. Analysten in Taipeh weisen darauf hin, dass oberhalb des aktuellen Kurses viele Anleger auf den Ausstieg warten, sobald sie ihren Einstand wiedersehen. FAQ Häufige Fragen zur Yageo Aktie Warum stieg die Yageo Aktie um genau zehn Prozent?

Zehn Prozent sind in Taiwan das Tageslimit. Die Aktie eröffnete dort und blieb bis zum Schluss. Was stellt Yageo her?

Passive elektronische Bauelemente wie Keramikkondensatoren und Widerstände für Server, Autos und Industrie. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Yageo Aktie?

ISIN TW0002327004. Handelssymbol in Taipeh: 2327. WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

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