XRP: Unter einem Dollar und auf Rekordkurs zum schlechtesten November – was muss jetzt passieren?

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 07:31 6 Min.

Der XRP Kurs notiert am Dienstagmorgen bei rund 0,95 Dollar, nachdem er am Freitag auf 0,89 Dollar gefallen war – den tiefsten Stand seit November 2024. Mit einem Monatsminus von rund 24 Prozent bewegt sich XRP auf dem Niveau des historischen Rekord-Novembers 2019. Was hinter dem Absturz steckt, was Anleger jetzt beobachten – und warum die Statistik für den Dezember wenig Trost spendet.

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XRP Kurs am Dienstagmorgen (ca. 06:15 Uhr MEZ) rund 0,95 $ Veränderung über 7 Tage −13,6 % November-Bilanz bisher rund −24 % Abstand zum Rekordhoch von 3,65 Dollar −74 % Quelle : CoinGecko (Abruf 17.11.2026 gegen 06:15 Uhr MEZ); CoinDesk (14./15.11.2026); TheCryptoBasic/CoinMarketCap (16.11.2026) Der XRP Kurs hat eine Marke gerissen, die für viele Anleger mehr als nur eine Zahl war: einen Dollar. Am Dienstagmorgen notiert die Kryptowährung bei rund 0,95 Dollar (CoinGecko, gegen 06:15 Uhr MEZ, 00:15 Uhr New Yorker Zeit), nachdem sie am Freitag bis auf 0,89 Dollar gefallen war – laut CoinDesk der tiefste Stand seit November 2024. Auslöser ist der breite Ausverkauf am Kryptomarkt, bei dem Kapital nicht nur aus Bitcoin, sondern auch aus Stablecoins und XRP-ETFs abfließt. Vom Rekordhoch bei 3,65 Dollar aus dem Juli 2025 ist XRP inzwischen rund 74 Prozent entfernt. Die Statistik Erlebt XRP den schlechtesten November seiner Geschichte? Es ist knapp. Mit dem Rückgang im laufenden Monat bewegt sich XRP genau im Bereich des bisherigen Negativrekords aus dem Jahr 2019. Laut einer Auswertung von TheCryptoBasic auf Basis von CoinMarketCap-Daten startete XRP mit rund 1,25 Dollar in den November. Beim Kurs von 0,95 Dollar steht damit ein Minus von rund 24 Prozent – zeitweise waren es fast 27 Prozent. Der bisher schlechteste November seit 2013 war 2019 mit minus 23,6 Prozent. Unangenehm ist der Blick auf die Folgemonate: In allen fünf schwächsten Novembern der Geschichte schloss XRP auch den Dezember im Minus, im Schnitt mit rund 10 Prozent. Eine Prognose ist das ausdrücklich nicht, historische Muster müssen sich nicht wiederholen. Aber sie zeigen, dass schwache Monate bei XRP selten allein kommen. Die schwächsten XRP-Novembers seit 2013 Jahr November Folgender Dezember 2026 rund −24 % offen 2019 −23,6 % −14,8 % 2018 −19,2 % −2,7 % 2016 −18,3 % −3,2 % 2025 −14,1 % −14,5 % 2022 −12,2 % −16,9 % 2026: Monat noch nicht abgeschlossen, Stand 16.11.2026. Historische Werte sind keine Prognose. Quelle : TheCryptoBasic auf Basis von CoinMarketCap (16.11.2026) Das große Bild Warum fällt der XRP Kurs stärker als der Markt? Drei Kräfte wirken zusammen. Erstens die ETFs: Die in den USA gelisteten XRP-ETFs verzeichneten in der vergangenen Woche laut SoSoValue Nettoabflüsse von 19,13 Millionen Dollar – der größte Wochenabfluss seit März 2026. Seit dem Start im November 2025 sind zwar insgesamt rund 1,5 Milliarden Dollar zugeflossen, doch der Rückenwind von damals ist verflogen. Zweitens die Liquidität: Die Marktkapitalisierung der beiden größten Stablecoins USDT und USDC ist laut CoinDesk auf rund 244 Milliarden Dollar gesunken, den tiefsten Stand seit September 2025. Das Analysehaus Glassnode brachte es knapp auf den Punkt: Das Angebot an Stablecoins schrumpfe schnell. Stablecoins sind das Bargeld des Kryptomarktes – wenn es abfließt, fehlen Käufer. Drittens der Terminmarkt: Das offene Interesse an XRP-Futures auf Binance sank laut Daten von Blockchain Reporter zwischen dem 6. und 15. November um rund 16 Prozent, die Finanzierungsraten drehten ins Negative. Spekulanten setzen also eher auf fallende Kurse oder ziehen sich ganz zurück. Positiv gewendet: Ein Teil des Hebels ist bereits aus dem Markt gespült. These der Redaktion: XRP leidet nicht an einem Ripple-spezifischen Problem, sondern an seiner Abhängigkeit von Kleinanlegern und Liquidität. Gerade die Altcoins, die im Boom am stärksten von Zuflüssen profitiert haben, trifft der Rückzug jetzt am härtesten. Ripple und Regulierung Helfen die guten Nachrichten von Ripple? Bemerkenswert ist, dass fundamentale Fortschritte am Kurs abprallen. Ripple hat laut Branchenberichten Ende Oktober eine Zulassung als nationale Treuhandbank der US-Bankenaufsicht OCC erhalten und Anfang November einen Großteil der monatlich freigegebenen XRP aus dem Treuhandkonto wieder gesperrt, um das Angebot zu begrenzen. Der Kurs fiel trotzdem. Ein kleiner Rückschlag kommt zudem aus Russland: Dort dürfen Privatanleger seit heute über regulierte Vermittler Bitcoin, Ether und USDT kaufen – XRP steht nicht auf der Liste und bleibt qualifizierten Anlegern vorbehalten. Für Anleger, die XRP über die Börse handeln, sind neben den ETFs vor allem die Krypto-Aktien relevant: Die Coinbase Aktie und Robinhood verdienen an den Handelsvolumina, die in der aktuellen Flaute schrumpfen. Und solange Bitcoin bei rund 64.600 Dollar keinen Boden findet, dürfte auch XRP kaum eigene Wege gehen. XRP Prognose? Welche Marken zählen beim XRP Kurs jetzt? Eine eigene XRP Prognose gibt die Redaktion nicht ab. Charttechniker nennen aber klare Orientierungspunkte: Nach oben ist die Marke von 1 Dollar die erste Hürde, die XRP zurückerobern müsste, darüber folgen die 20-Tage-Linie bei rund 1,16 Dollar und die 200-Tage-Linie bei rund 1,26 Dollar. Nach unten verweisen Marktbeobachter auf das Freitagstief bei 0,89 Dollar und das Tief vom 16. November 2024 bei rund 0,88 Dollar. 01 Heute Abend: Nvidia-Zahlen Der Stimmungstest für alle Risikoanlagen – XRP inklusive. 02 Mittwoch, 20:00 Uhr MEZ: Fed-Protokolle Signale für die erwartete Zinserhöhung im Dezember. 03 Wöchentlich: ETF-Ströme Drehen die XRP-ETFs wieder ins Plus, wäre das ein erstes Stabilisierungssignal. 04 Monatsende: November-Schlusskurs Entscheidet, ob 2019 als schlechtester November abgelöst wird. Was dafür spricht Hebel abgebaut: Sinkendes Open Interest und negative Finanzierungsraten bereinigen den Markt.

Regulatorische Fortschritte: Ripple baut seine Stellung im US-Finanzsystem aus.

ETF-Infrastruktur: Seit Herbst 2025 sind rund 1,5 Mrd. Dollar in XRP-ETFs geflossen.

Extreme Angst am Gesamtmarkt gilt manchen Anlegern als Kontraindikator. Was dagegen spricht Liquiditätsentzug: Stablecoin-Bestände schrumpfen so schnell wie seit Jahren nicht.

ETF-Abflüsse: größter Wochenabfluss seit März.

Historie: Nach schwachen Novembern folgte bisher stets ein schwacher Dezember.

Risikohinweis: Kryptowährungen schwanken extrem, ein Totalverlust ist möglich. Dieser Artikel ist keine Anlageberatung. Häufige Fragen zum XRP Kurs Wo steht der XRP Kurs aktuell?

Bei rund 0,95 Dollar (CoinGecko, 17. November 2026, gegen 06:15 Uhr MEZ). Das Tief lag am Freitag bei 0,89 Dollar. Warum fällt XRP?

Wegen des breiten Krypto-Ausverkaufs, schrumpfender Stablecoin-Liquidität, Abflüssen aus XRP-ETFs und dem Abbau gehebelter Positionen. Ist das der schlechteste November für XRP?

Mit rund minus 24 Prozent liegt XRP gleichauf mit dem bisherigen Rekord von 2019 (minus 23,6 Prozent). Entschieden wird das erst zum Monatsende. Gibt es eine XRP Prognose der Redaktion?

Nein. Marktbeobachter verweisen auf 1 Dollar als Hürde und rund 0,88 Dollar als Unterstützung. Fazit: Der XRP Kurs braucht frisches Geld, keine guten Nachrichten Der XRP Kurs zeigt, dass Fundamentaldaten in einer Liquiditätskrise wenig zählen. Ripple sammelt Zulassungen, doch ETF-Anleger ziehen ab und das Stablecoin-Kapital schrumpft. Ob XRP den Rekord-November von 2019 unterbietet, hängt weniger an Ripple als an Nvidia, der Fed und der Frage, ob neues Geld in den Kryptomarkt zurückkehrt.

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