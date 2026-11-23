Der XRP Kurs liegt am Montagmorgen bei rund 0,93 Dollar, nur knapp über dem Jahrestief von etwa 0,91 Dollar vom 20. November; der Solana Kurs pendelt laut crypto.news am 22. November bei rund 70 Dollar, nach Kursen über 120 Dollar im Oktober. In 30 Tagen verlor XRP laut 24/7 Wall St. 28,3 Prozent, Solana 31,5 Prozent. Der Auslöser ist der Krypto-Ausverkauf: Der Bitcoin Kurs fiel am Wochenende bis auf etwa 55.100 Dollar, der Fear-&-Greed-Index steht bei 11. Doch bei den Solana-ETFs gibt es ein erstes Lebenszeichen, und für XRP bleibt die Frage, wie belastbar die ETF-Nachfrage ist.
XRP und Solana: Jahrestief bei 0,91 Dollar, SOL um 70 Dollar, erste ETF-Zuflüsse nach sechs Wochen – Beginnt die Wende bei den Altcoins?
Der XRP Kurs fiel auf ein Jahrestief von rund 0,91 Dollar, der Solana Kurs verlor in 30 Tagen etwa 31 Prozent. Doch bei den Solana-ETFs endete laut crypto.news eine sechswöchige Abflussserie. Was Altcoin-ETFs, DTCC-Tokenisierung und Ripples Bankenlizenz für beide Coins bedeuten.
Der Auslöser
Warum fallen XRP Kurs und Solana Kurs so stark?
Beide Coins hängen am Bitcoin Kurs und an der Risikostimmung. Fällt der Marktführer, fallen die Altcoins mit Hebel.
Die Nasdaq verlor in der Vorwoche laut CoinDesk 10,4 Prozent, und die Aussicht auf eine Zinserhöhung der Fed am 9. Dezember belastet Risikoanlagen. Laut KuCoin flossen im November rund 3,47 Milliarden Dollar aus US-Spot-Bitcoin-ETFs ab. Altcoins sind in solchen Phasen besonders verwundbar, weil ihre Handelsliquidität dünner ist. Hinzu kommen Sonderfaktoren: Beim Projekt Chainflip gingen laut CoinGabbar rund 12 Millionen Dollar durch einen Angriff verloren.
|Messgröße
|XRP
|Solana (SOL)
|Kurs
|rund 0,93 USD
|rund 70 USD
|30-Tage-Veränderung
|–28,3 %
|–31,5 %
|Tief 20.11.
|rund 0,91 USD
|rund 68,7 USD
|ETF-Zuflüsse kumulativ
|1,78 Mrd. USD (20.11.)
|1,41 Mrd. USD (20.11.)
|ETF-Höchststand kumulativ
|1,81 Mrd. USD (29.10.)
|1,54 Mrd. USD (23.10.)
Kurse zu unterschiedlichen Zeitpunkten, daher nur Näherungswerte.
Quelle: crypto.news (22.11.), 24/7 Wall St. (22.11.), CoinDesk (23.11.), SoSoValue
Das große Bild
Was verraten die ETF-Flows über Solana Kurs und XRP Kurs?
Bei Solana gibt es ein Signal: Laut crypto.news endete die sechswöchige Abflussserie der US-Solana-ETFs. In der Woche vom 16. bis 20. November floss netto ein Betrag von rund 4,4 Millionen Dollar zu, nach Abflüssen von rund 32 Millionen Dollar in der Vorwoche. Am Freitag gab es allerdings wieder 5,9 Millionen Dollar Abflüsse. Der Zufluss ist klein, aber er bricht die Serie. Kumuliert liegen die Zuflüsse laut 24/7 Wall St. bei 1,41 Milliarden Dollar, nach 1,54 Milliarden Dollar am 23. Oktober.
Bei XRP zeigen die Zahlen eine Verlangsamung: Die kumulierten Zuflüsse sanken laut 24/7 Wall St. von 1,81 Milliarden Dollar am 29. Oktober auf 1,78 Milliarden Dollar am 20. November, das Nettovermögen der XRP-ETFs fiel von 1,51 Milliarden auf 990 Millionen Dollar. Das Minus liegt also vor allem am Kursverlust, nicht an massiven Abflüssen.
Zugleich gibt es Gegenwind aus der Szene: Der Goldbefürworter Peter Schiff schrieb am 21. November auf X laut crypto.news: „If you think Bitcoin will go up, you can buy Solana instead.“
Die Treiber
Welche Nachrichten könnten XRP Kurs und Solana Kurs mittelfristig bewegen?
Für XRP nennt 24/7 Wall St. die endgültige OCC-Genehmigung der Ripple National Trust Bank am 26. Oktober sowie ein Plus von 112 Prozent beim Marktwert des Ripple-Stablecoins zwischen 1. Januar und 13. November, während XRP selbst im gleichen Zeitraum 44,5 Prozent verlor. Für Solana nennt dieselbe Quelle die Pläne der DTCC, 2027 tokenisierte Wertpapiere auf Solana zu bringen; der SOL-Kurs fiel am Tag der Ankündigung allerdings um 4,9 Prozent. Laut crypto.news hat das Anza-Team am 19. November eine Roadmap für 2027 vorgestellt, die die Rechenkapazität verdoppeln soll.
Auch bei den Krypto-Aktien spielt der Altcoin-Markt eine Rolle: Die Coinbase Aktie (COIN), die laut ceoeconomy in der Woche 20,1 Prozent auf 101,97 Dollar fiel, lebt vom Handel mit Coins wie XRP und Solana. Wenn Altcoin-Volumen sinkt, schlägt das auf die Umsätze der Börse durch.
Häufige Fragen
FAQ zu XRP Kurs und Solana Kurs
Wie hoch ist der XRP Kurs aktuell? Laut einer CoinDesk-Kursanzeige vom 23. November lag der XRP Kurs bei rund 0,93 Dollar; das Jahrestief lag am 20. November bei etwa 0,91 Dollar.
Wie hoch ist der Solana Kurs? Laut crypto.news lag Solana am 22. November, 10:53 Uhr MEZ, bei rund 70 Dollar, rund 31,5 Prozent unter dem Stand vor 30 Tagen.
Was bedeuten Krypto-ETFs für XRP und Solana? ETFs bündeln institutionelle Nachfrage; die kumulierten Zuflüsse liegen bei 1,78 Milliarden Dollar (XRP) beziehungsweise 1,41 Milliarden Dollar (Solana).
Welche Krypto-Aktien hängen an Altcoins? Vor allem die Coinbase Aktie, die vom Handelsvolumen lebt.
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