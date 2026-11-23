Bei Solana gibt es ein Signal: Laut crypto.news endete die sechswöchige Abflussserie der US-Solana-ETFs. In der Woche vom 16. bis 20. November floss netto ein Betrag von rund 4,4 Millionen Dollar zu, nach Abflüssen von rund 32 Millionen Dollar in der Vorwoche. Am Freitag gab es allerdings wieder 5,9 Millionen Dollar Abflüsse. Der Zufluss ist klein, aber er bricht die Serie. Kumuliert liegen die Zuflüsse laut 24/7 Wall St. bei 1,41 Milliarden Dollar, nach 1,54 Milliarden Dollar am 23. Oktober.

Bei XRP zeigen die Zahlen eine Verlangsamung: Die kumulierten Zuflüsse sanken laut 24/7 Wall St. von 1,81 Milliarden Dollar am 29. Oktober auf 1,78 Milliarden Dollar am 20. November, das Nettovermögen der XRP-ETFs fiel von 1,51 Milliarden auf 990 Millionen Dollar. Das Minus liegt also vor allem am Kursverlust, nicht an massiven Abflüssen.