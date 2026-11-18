Der erste Treiber sind Ripples Pläne für ein Kreditgeschäft rund um das XRP Ledger. Ripple-Managerin Monica Long hatte bei der Konferenz XRP Seoul am 3. Oktober angekündigt, dass erste Piloten für Kredite mit XRP als Sicherheit 2027 aktiviert werden sollen. Das ist ein Zeitplan, kein Produkt, das heute Umsatz bringt. Für den Kurs zählt dennoch die Erzählung: XRP würde nicht nur Zahlungsmittel, sondern Sicherheit in einem Kreditmarkt.

Der zweite Treiber ist die Abstimmung der Validatoren. Laut crypto.news votierten am 18. November 23 von 35 Validatoren für das Modul LendingProtocol und 24 für SingleAssetVault. Für eine Aktivierung braucht es mindestens 29 Stimmen über zwei aufeinanderfolgende Wochen. Beide Vorschläge liegen also noch deutlich unter der Schwelle, und ob sie sie halten, ist offen.