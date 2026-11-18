Der XRP Kurs hat sich am Mittwochvormittag wieder in die Nähe der psychologisch wichtigen Dollar-Marke geschoben: Gegen 11:19 Uhr MEZ (10:19 Uhr UTC) notiert die Kryptowährung bei rund 1,00 US-Dollar, ein Plus von etwa 4,8 Prozent binnen 24 Stunden. Die Tagesspanne reicht laut crypto.news von 0,9468 bis 1,01 Dollar. Der Auslöser ist weniger ein einzelnes Ereignis als eine Mischung aus Ripples Kreditplänen, einer laufenden Abstimmung im XRP Ledger und einer technischen Gegenbewegung nach einem schwachen Monat. Für Anleger, die nach „XRP Kurs“ und „Ripple“ suchen, stellt sich die Frage: Ist das mehr als ein Zucken im Bärenmarkt?
XRP Kurs: Zurück über der Dollar-Marke, Ripple plant Kredite mit XRP als Sicherheit - Trägt die Erholung?
Der XRP Kurs ist am Mittwoch zurück auf rund einen Dollar geklettert, nachdem er tags zuvor darunter gerutscht war. Ausgelöst von Ripples Kreditplänen und einer Validatoren-Abstimmung im XRP Ledger. Was die Erholung trägt, was dagegen spricht und welche Termine Anleger im Blick behalten.
Warum steigt der XRP Kurs heute wieder über einen Dollar?
Nach Marktdaten von crypto.news liegt XRP seit dem Tief bei etwa 0,89 Dollar rund 12 Prozent höher. Trotzdem steht auf 30 Tage ein Minus von 23,67 Prozent.
Der erste Treiber sind Ripples Pläne für ein Kreditgeschäft rund um das XRP Ledger. Ripple-Managerin Monica Long hatte bei der Konferenz XRP Seoul am 3. Oktober angekündigt, dass erste Piloten für Kredite mit XRP als Sicherheit 2027 aktiviert werden sollen. Das ist ein Zeitplan, kein Produkt, das heute Umsatz bringt. Für den Kurs zählt dennoch die Erzählung: XRP würde nicht nur Zahlungsmittel, sondern Sicherheit in einem Kreditmarkt.
Der zweite Treiber ist die Abstimmung der Validatoren. Laut crypto.news votierten am 18. November 23 von 35 Validatoren für das Modul LendingProtocol und 24 für SingleAssetVault. Für eine Aktivierung braucht es mindestens 29 Stimmen über zwei aufeinanderfolgende Wochen. Beide Vorschläge liegen also noch deutlich unter der Schwelle, und ob sie sie halten, ist offen.
|Kennzahl
|Wert
|Kurs (11:19 Uhr MEZ)
|rund 1,00 USD
|Tagesspanne 18.11.
|0,9468 bis 1,01 USD
|24-Stunden-Volumen
|1,79 Mrd. USD
|7 Tage
|-4,93 %
|30 Tage
|-23,67 %
|Tief der Woche
|rund 0,89 USD
Kurse in US-Dollar. Alle Angaben ohne Gewähr.
Quelle: crypto.news, 18.11.2026; Coinfomania-Ticker, 11:19 Uhr MEZ
Was bedeutet die Erholung für die Krypto-Aktien und den Bitcoin Kurs?
XRP bewegt sich nicht isoliert. Der Bitcoin Kurs lag am Mittwoch bei rund 64.500 Dollar und damit gut ein Drittel unter dem 52-Wochen-Hoch von 97.705 Dollar. Wenn Bitcoin nachgibt, folgen die meisten Altcoins, meist mit größerem Ausschlag. Auch Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie oder die Circle Aktie hängen an derselben Stimmung. Im Pre-Market am Mittwoch legten sie laut einem Yahoo-Finance-Bericht nach den Nvidia-Zahlen zu, doch Tickerdaten vom Vormittag zeigen wieder Abschläge. Die Richtung der Krypto-Aktien bleibt damit an die des Gesamtmarkts gekettet. Das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Hinzu kommt die Frage nach dem Kapital: Die US-Spot-XRP-ETFs verzeichneten in der Woche bis 13. November laut crypto.news Abflüsse von 19,13 Millionen Dollar. Für den 16. November meldet CoinGabbar auf Basis von SoSoValue-Daten null Zu- und Abflüsse, den siebten stillen Tag im November. Von den Bitcoin-ETFs fließt dagegen deutlich mehr ab, was zeigt, wie schwach die Nachfrage im Gesamtmarkt derzeit ist.
Welche Marken sind beim XRP Kurs jetzt wichtig?
Der 9-Tage-Durchschnitt liegt laut crypto.news bei 0,9989 Dollar und fällt damit fast mit dem aktuellen Kurs zusammen. Der 21-Tage-Durchschnitt bei 1,1229 Dollar markiert die nächste Hürde, das jüngste Tief bei rund 0,89 Dollar die Unterseite. CryptoQuant meldet für den Binance-Liquiditätsindex einen Wert von rund 0,041, den niedrigsten Stand seit drei Monaten. Das bedeutet dünnere Orderbücher: Kleine Orders können den Kurs stärker bewegen, in beide Richtungen.
Was Anleger jetzt beobachten
Das Ergebnis der Validatoren-Abstimmung zu LendingProtocol und SingleAssetVault in den kommenden Wochen
Die täglichen Flüsse der US-Spot-XRP-ETFs, die zuletzt kaum Bewegung zeigen
Das FOMC-Protokoll am Abend, das den Dollar und damit den gesamten Kryptomarkt bewegen kann
Den Bitcoin Kurs, an dem sich die meisten Altcoins orientieren
FAQ zum XRP Kurs
Wie hoch ist der XRP Kurs aktuell? Am 18. November 2026 lag er um 11:19 Uhr MEZ bei rund 1,00 US-Dollar (Quelle: Coinfomania-Ticker), die Tagesspanne reichte von 0,9468 bis 1,01 Dollar (crypto.news).
Warum ist XRP in den vergangenen 30 Tagen so stark gefallen? Laut crypto.news beträgt das Minus 23,67 Prozent. Der Kryptomarkt insgesamt steht unter Druck: Bitcoin liegt rund 23 Prozent unter dem Stand vom 30. Oktober (fxstreet, 16.11.).
Was ist der Zusammenhang zwischen XRP und Ripple? Ripple ist das Unternehmen, das das XRP Ledger maßgeblich unterstützt. Kreditpläne von Ripple wirken sich deshalb auf die Wahrnehmung von XRP aus.
Gibt es eine XRP Prognose von aktiencheck.de? Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen ab. Die Zahlen dienen der Information.
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