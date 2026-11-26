Der Marktstimmung nach zu urteilen, ist das kein Zeichen von Euphorie. Der Fear-and-Greed-Index stand am 26. November um 00:00 UTC bei 11 und damit weiter im Bereich extremer Angst (KuCoin). Bitcoin hat im November mehr als 20 Prozent verloren, die US-Spot-Bitcoin-ETFs verbuchten bis zum 24.11. Abflüsse von rund 4,94 Milliarden Dollar. Hinzu kommt die Zinsseite: Die Kern-PCE-Inflation lag im Oktober bei 3,3 Prozent, und die Märkte rechnen laut KuCoin mit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember. In diesem Umfeld können auch kleine Zuflüsse zufällig sein, etwa durch einzelne Umschichtungen. Die Redaktion bewertet den Mittwoch deshalb als Signal zum Beobachten, nicht als Trendwende.

Der Handel in den Fonds ist trotz der kleinen Zuflüsse rege: Das Handelsvolumen der XRP-ETFs betrug am Mittwoch 33,40 Millionen Dollar, das der Solana-ETFs 35,54 Millionen Dollar (SoSoValue). Wer einen XRP-ETF handelt, hat damit einen Markt, der Ein- und Ausstiege zulässt. Wie bei jedem Krypto-ETF gilt aber: Der Wert des Fonds folgt dem XRP Kurs, und der schwankt stark.