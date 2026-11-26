Der XRP Kurs notierte am Mittwochabend (25.11.2026, 21:17 UTC) bei 0,944 US-Dollar, ein Plus von 2,7 Prozent in 24 Stunden (CoinGecko, über Motley Fool). Am Donnerstagmorgen lag XRP laut Investing.com weitere 3,7 Prozent höher, blieb aber unter der Marke von 1 Dollar. Bemerkenswerter als der Kurs ist ein Detail aus den ETF-Daten: Am Mittwoch flossen netto 4,07 Millionen Dollar in die US-Spot-XRP-ETFs. Nach Daten von SoSoValue, die U.Today am 26. November um 07:22 UTC auswertet, war XRP damit die einzige von zehn beobachteten Krypto-ETF-Kategorien mit einem Zufluss.
XRP Kurs: XRP-ETFs als einzige Krypto-Fonds mit Zufluss, 4,07 Millionen Dollar am Mittwoch – trägt die ETF-Nachfrage den XRP Kurs?
Während Bitcoin-ETFs am Mittwoch weiter Geld verlieren, verbuchen die US-XRP-ETFs als einzige von zehn Krypto-Fondskategorien einen Zufluss. Der XRP Kurs liegt knapp unter 1 Dollar. Was die Zahlen sagen und was sie nicht beweisen.
Die ETF-Zahlen
Was sagen die XRP-ETF-Zuflüsse über den XRP Kurs – und was nicht?
Vier Millionen Dollar sind im Verhältnis zu den Bitcoin-Abflüssen ein Rundungsfehler. Als Richtungsmesser für die Stimmung gegenüber XRP taugt der Tag trotzdem, weil er eine Serie unterbricht.
In den 30 Tagen bis zum 25. November überwogen bei den XRP-ETFs die Abflüsse die Zuflüsse. Nach U.Today fehlen noch 25,32 Millionen Dollar, bis die Bilanz ausgeglichen wäre, der Mittwoch deckte davon etwa 16 Prozent. Fünf US-Spot-XRP-ETFs verwalten zusammen 1,04 Milliarden Dollar, seit dem Start flossen netto 1,79 Milliarden Dollar hinein. Zum Vergleich: Die neun Solana-ETFs kommen auf rund 1 Milliarde Dollar Vermögen und 1,51 Milliarden Dollar Zuflüsse seit Start, verbuchten am Mittwoch aber keinen Nettozufluss. Die US-Bitcoin-ETFs verloren vorläufig 123,41 Millionen Dollar.
|Fonds-Kategorie
|Netto-Flow
|Bitcoin-ETFs
|-1,79 Mrd. USD
|Ether-ETFs
|-314,17 Mio. USD
|XRP-ETFs
|-11,11 Mio. USD
|Solana-ETFs
|+4,38 Mio. USD
Berichtswoche laut Quelle nicht exakt datiert; Meldung vom 23.11.2026. Veröffentlicht von Cointelegraph, aufbereitet von KuCoin (KI-gestützt).
Quelle: KuCoin Flash vom 23.11.2026 (Cointelegraph/Coinomedia)
Das Umfeld
Warum fließt Geld in XRP-ETFs, während der Kryptomarkt in Angst bleibt?
Der Marktstimmung nach zu urteilen, ist das kein Zeichen von Euphorie. Der Fear-and-Greed-Index stand am 26. November um 00:00 UTC bei 11 und damit weiter im Bereich extremer Angst (KuCoin). Bitcoin hat im November mehr als 20 Prozent verloren, die US-Spot-Bitcoin-ETFs verbuchten bis zum 24.11. Abflüsse von rund 4,94 Milliarden Dollar. Hinzu kommt die Zinsseite: Die Kern-PCE-Inflation lag im Oktober bei 3,3 Prozent, und die Märkte rechnen laut KuCoin mit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember. In diesem Umfeld können auch kleine Zuflüsse zufällig sein, etwa durch einzelne Umschichtungen. Die Redaktion bewertet den Mittwoch deshalb als Signal zum Beobachten, nicht als Trendwende.
Der Handel in den Fonds ist trotz der kleinen Zuflüsse rege: Das Handelsvolumen der XRP-ETFs betrug am Mittwoch 33,40 Millionen Dollar, das der Solana-ETFs 35,54 Millionen Dollar (SoSoValue). Wer einen XRP-ETF handelt, hat damit einen Markt, der Ein- und Ausstiege zulässt. Wie bei jedem Krypto-ETF gilt aber: Der Wert des Fonds folgt dem XRP Kurs, und der schwankt stark.
Die Krypto-Aktien
Was heißt das für Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie?
Für börsennotierte Krypto-Unternehmen zählen weniger einzelne ETF-Tage als Handelsvolumen und Kurse. Die Coinbase Aktie (Nasdaq: COIN) und andere Plattformbetreiber verdienen an Transaktionen, und diese sind mit den fallenden Kursen im November zurückgegangen. Ein stabilerer XRP Kurs und Zuflüsse in Altcoin-ETFs würden die Palette der handelbaren Produkte breiter machen. Sie ersetzen aber keine Erholung bei Bitcoin, das den Markt dominiert. Die Strategy Aktie (Nasdaq: MSTR) steht beispielhaft dafür, wie eng Krypto-Aktien am Bitcoin Kurs hängen.
Termine
Was Anleger beim XRP Kurs jetzt beobachten
26.11.2026: Die US-Börsen sind wegen Thanksgiving geschlossen, ETF-Zahlen gibt es erst wieder für Freitag.
27.11.2026: Der US-Handel endet um 13 Uhr Ortszeit, zudem läuft ein großer Optionsverfall bei Bitcoin.
Laufend: ob die XRP-ETFs ihre 30-Tage-Bilanz ausgleichen.
Laufend: ob der XRP Kurs die Marke von 1 Dollar zurückerobert.
FAQ
Häufige Fragen zum XRP Kurs und zu XRP-ETFs
Wie hoch ist der XRP Kurs aktuell? Am 25.11.2026 um 21:17 UTC lag XRP bei 0,944 Dollar (CoinGecko). Am Donnerstagmorgen meldete Investing.com ein weiteres Plus von 3,7 Prozent, weiter unter 1 Dollar.
Wie viel Geld ist in XRP-ETFs geflossen? Seit dem Start netto 1,79 Milliarden Dollar in fünf US-Spot-XRP-ETFs, am 25.11.2026 netto 4,07 Millionen Dollar (SoSoValue).
Warum sind XRP-ETFs besonders? Sie waren am 25.11. die einzige von zehn beobachteten Krypto-ETF-Kategorien mit Zufluss. Das macht sie zu einem Signal, aber nicht zum Beweis einer Wende.
Sind XRP-ETFs sicher? Nein. Der Wert folgt dem XRP Kurs, ein Totalverlust ist möglich.
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