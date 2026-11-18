Der XRP Kurs hat eine Schwelle verloren, die für viele Anleger mehr ist als eine Zahl: Am Mittwochmorgen um etwa 6:15 Uhr MEZ notiert die Kryptowährung laut CoinGecko bei 0,978 Dollar und damit weiter unter der Marke von einem Dollar, trotz eines Plus von 2,3 Prozent in den vergangenen 24 Stunden. Am Wochenende war XRP bis auf rund 0,89 Dollar gefallen – den tiefsten Stand seit November 2024. Auslöser ist der breite Ausverkauf am Kryptomarkt, verstärkt durch Abflüsse aus den US-XRP-ETFs. Doch die On-Chain-Daten senden ein zweites Signal: Große Adressen ziehen seit Tagen XRP von der Börse Binance ab.
XRP Kurs: Unter einem Dollar, Wale ziehen 127 Millionen von Binance ab – Bodenbildung oder Falle?
Der XRP Kurs hat die Marke von einem Dollar verloren und am Wochenende den tiefsten Stand seit November 2024 erreicht. Gleichzeitig holen Großanleger laut CryptoQuant Coins im Wert von mehr als 127 Millionen Dollar von Binance, während US-ETFs Geld verlieren und die Treasury-Firma Evernorth hohe Abschreibungen meldet. Was hinter dem Ausverkauf steckt und welche Marken jetzt zählen.
Der Absturz
Warum ist der XRP Kurs unter einen Dollar gefallen?
XRP ist kein Sonderfall, sondern Teil eines Marktes, der seit sechs Wochen fällt. Doch bei XRP kommen eigene Belastungen hinzu.
Seit Jahresbeginn hat XRP fast die Hälfte seines Werts verloren: Am 1. Januar eröffnete die Kryptowährung laut Yahoo Finance bei 1,84 Dollar. Vom Allzeithoch bei 3,65 Dollar aus dem Juli 2025 ist sie rund 73 Prozent entfernt. Die Marke von einem Dollar fiel am 13. November, am Folgetag ging es bis knapp unter 0,90 Dollar. Der Wochenschluss bei rund 0,97 Dollar war der schwächste seit etwa zwei Jahren.
Der Hintergrund ist bekannt: Bitcoin hat sechs Verlustwochen in Folge hinter sich und notiert um 64.400 Dollar, die Fed steuert auf eine Zinserhöhung im Dezember zu, zehnjährige US-Renditen liegen über 5 Prozent. In solchen Phasen trifft es Altcoins wie XRP meist härter als Bitcoin. Laut Glassnode ist zudem das Angebot an Stablecoins binnen eines Monats um 17 Milliarden Dollar geschrumpft – das Kapital, mit dem am Kryptomarkt gehandelt wird, wird knapper.
Die On-Chain-Daten
Was bedeutet es, wenn Wale XRP von Binance abziehen?
Laut dem CryptoQuant-Analysten Darkfost haben große Adressen seit dem 10. November netto mehr als 127 Millionen Dollar in XRP von Binance abgezogen, an einzelnen Tagen zwischen 12 und 33 Millionen Dollar, allein am Montag 21,4 Millionen Dollar. Das ist bemerkenswert, weil Wale seit Juli 2025 überwiegend XRP an Binance geschickt hatten – meist ein Zeichen für Verkaufsbereitschaft. Abflüsse von Börsen deuten dagegen eher darauf hin, dass Coins in die eigene Verwahrung wandern. Einschränkung: Ein Teil der Bewegungen könnte auf interne Umbuchungen der Börse zurückgehen. Daten von Santiment zeigen zudem, dass die Zahl der Wallets mit mindestens 10.000 XRP Mitte November mit rund 343.500 einen Rekord erreichte.
Die These der Optimisten: Während Privatanleger verkaufen, sammeln große Adressen ein. Die Gegenthese: Solange der Gesamtmarkt fällt, reicht das nicht für eine Trendwende. Die Analysten von Coin Edition halten in der aktuellen Wochenstruktur einen Rückfall in die Zone zwischen 0,64 und 0,75 Dollar für möglich; die 200-Wochen-Linie, ein langfristiger Durchschnitt, liegt bei rund 1,29 Dollar.
Die Fonds
Ziehen Anleger Geld aus den XRP-ETFs ab?
Die börsengehandelten XRP-Fonds in den USA verloren in der Woche vom 9. bis 13. November laut SoSoValue netto 19,13 Millionen Dollar – der größte Wochenabfluss seit März und die zweite Abflusswoche in Folge. Am stärksten zogen Anleger bei Grayscale (minus 12,71 Millionen Dollar) und Bitwise (minus 9,40 Millionen Dollar) ab, beim Fonds von Franklin Templeton flossen dagegen 4,45 Millionen Dollar zu. Am Montag blieben die Ströme bei allen fünf Fonds bei null. Das verwaltete Vermögen sank laut CoinGape auf rund 1,08 Milliarden Dollar, vor allem wegen des Kursrückgangs. Seit dem Start haben die Fonds netto rund 1,8 Milliarden Dollar eingesammelt.
Die Größenordnung zeigt allerdings auch: Gemessen an den Bitcoin-ETFs, aus denen in einer einzigen Woche mehr als eine Milliarde Dollar abfloss, sind die XRP-Abflüsse überschaubar. Das institutionelle Interesse ist nicht verschwunden, es ist abwartend.
Die Krypto-Aktie
Was zeigt der Fall Evernorth für XRP-Treasury-Firmen?
Wie schwer der Kursrutsch auf Unternehmen lastet, die XRP als Reserve halten, zeigt Evernorth. Die von Ripple unterstützte Gesellschaft wird seit dem 12. Oktober an der Nasdaq unter dem Kürzel XRPN gehandelt. Laut ihrem Quartalsbericht hielt sie zum 30. September 346,3 Millionen XRP, die sie für 846,6 Millionen Dollar erworben hatte – der Buchwert lag nur noch bei 341,9 Millionen Dollar. Die kumulierten Abschreibungen summieren sich auf rund 505 Millionen Dollar, fast 60 Prozent des ursprünglichen Werts. Die Aktie verlor am Montag 5 Prozent. Für Anleger in Krypto-Aktien ist das eine Lehre aus dem Bitcoin-Lager: Treasury-Firmen wie Strategy oder Evernorth hebeln die Bewegung der zugrunde liegenden Kryptowährung – nach oben wie nach unten.
Das große Bild
Was spricht noch für das Ripple-Ökosystem?
Operativ hat Ripple in diesem Herbst Fortschritte gemeldet. Die US-Bankenaufsicht OCC erteilte Ende Oktober die endgültige Genehmigung für die Ripple National Trust Bank, zugleich wurden Partnerschaften für den Stablecoin RLUSD mit BNY und Robinhood ausgebaut. Der Umlauf von RLUSD lag laut Ripples Transparenzbericht am 12. November bei rund 2,69 Milliarden Dollar. „We will never give up on XRP“, sagte Ripple-Chef Brad Garlinghouse auf der Swell-Konferenz Ende Oktober.
Doch der Markt preist derzeit keine Fundamentaldaten, sondern Liquidität. Hinzu kommt politischer Gegenwind: Das US-Marktstrukturgesetz CLARITY Act scheiterte im September im Senat an einer Verfahrenshürde, seitdem ruht es. Am Prognosemarkt Kalshi wird eine Verabschiedung bis Jahresende nur mit 1,5 Prozent bewertet. Und aus der Community kommt Druck auf Ripple selbst: Ein offener Brief fordert, 31,1 Milliarden XRP aus den Treuhandbeständen des Unternehmens zu vernichten – eine Antwort von Ripple gibt es bislang nicht.
Der Ausblick
Welche Marken und Termine zählen für den XRP Kurs?
Charttechniker schauen auf zwei Linien. Laut CoinGape würde ein nachhaltiger Schluss über einem Dollar die Zone um 1,10 Dollar in den Blick rücken, ein Bruch unter 0,95 Dollar dagegen den Bereich um 0,85 Dollar öffnen. Fundamental hängt XRP am Gesamtmarkt: Heute um 20 Uhr MEZ veröffentlicht die Fed das Protokoll ihrer Oktober-Sitzung, am Donnerstag beginnt der Handel mit Anthropic-Aktien, der laut VanEck Liquidität vom Kryptomarkt abgezogen hat. Am 9. Dezember folgt der Zinsentscheid der Fed.
Häufige Fragen zum XRP Kurs
Wie hoch ist der XRP Kurs heute?
Am 18. November gegen 6:15 Uhr MEZ notierte XRP laut CoinGecko bei 0,978 Dollar, 2,3 Prozent höher als am Vortag.
Wann war XRP zuletzt so tief?
Mit rund 0,89 Dollar am Wochenende erreichte XRP den tiefsten Stand seit November 2024.
Warum ziehen Wale XRP von Binance ab?
Abflüsse von Börsen deuten oft darauf hin, dass Coins in die eigene Verwahrung wandern und nicht verkauft werden sollen. Ein Teil kann aber auch auf interne Umbuchungen zurückgehen.
Gibt es eine XRP Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen ab. Analysten nennen 0,95 Dollar als wichtige Unterstützung und einen Dollar als erste Hürde.
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