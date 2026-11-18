Seit Jahresbeginn hat XRP fast die Hälfte seines Werts verloren: Am 1. Januar eröffnete die Kryptowährung laut Yahoo Finance bei 1,84 Dollar. Vom Allzeithoch bei 3,65 Dollar aus dem Juli 2025 ist sie rund 73 Prozent entfernt. Die Marke von einem Dollar fiel am 13. November, am Folgetag ging es bis knapp unter 0,90 Dollar. Der Wochenschluss bei rund 0,97 Dollar war der schwächste seit etwa zwei Jahren.

Der Hintergrund ist bekannt: Bitcoin hat sechs Verlustwochen in Folge hinter sich und notiert um 64.400 Dollar, die Fed steuert auf eine Zinserhöhung im Dezember zu, zehnjährige US-Renditen liegen über 5 Prozent. In solchen Phasen trifft es Altcoins wie XRP meist härter als Bitcoin. Laut Glassnode ist zudem das Angebot an Stablecoins binnen eines Monats um 17 Milliarden Dollar geschrumpft – das Kapital, mit dem am Kryptomarkt gehandelt wird, wird knapper.