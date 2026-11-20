Der XRP Kurs hält sich am Freitag knapp unter der Marke von einem Dollar: Zum Abrufzeitpunkt am Vormittag standen laut CoinMarketCap 0,9643 und laut CoinGecko 0,9673 US-Dollar zu Buche, die Marktkapitalisierung liegt bei rund 61 Milliarden Dollar, Rang 6 unter den Kryptowährungen. Das Tief des Monats erreichte XRP am späten 15. November bei etwa 0,89 Dollar, dem niedrigsten Stand seit November 2024. Nach der Ripple-Rally des vergangenen Jahres, die XRP im Juli 2025 auf 3,65 Dollar getragen hatte, sind knapp drei Viertel des Werts verschwunden.
XRP Kurs: Unter einem Dollar, Tief bei 0,89, 270 Millionen Dollar Wal-Transfers ohne Börsenbezug – Sammeln die Großen XRP ein oder ist das nur Umschichtung?
Der XRP Kurs notiert am Freitag bei rund 0,96 US-Dollar, 73 Prozent unter dem Rekord von 3,65 Dollar. Die XRP-ETFs verzeichneten zwei Abflusswochen in Folge, zugleich bewegten Großinvestoren Coins im Wert von rund 270 Millionen Dollar, ohne sie an Börsen zu schicken. Was dahintersteckt.
Der Absturz
Warum steht der XRP Kurs unter Druck – und wer hat verkauft?
Der Einbruch fällt in einen schwachen Gesamtmarkt: Der Bitcoin Kurs steht nahe 61.500 Dollar, der Angstindex ist auf 10 gefallen. XRP verlor laut Marktdaten im November rund 20 Prozent und im laufenden Quartal etwa 36 Prozent. Anfang November hatte XRP noch bei etwa 1,25 Dollar notiert. Im Wochenvergleich schnitt XRP mit rund minus 4,5 Prozent allerdings besser ab als Litecoin, Cardano oder Solana.
Besonders auffällig ist die Stimmungsdrehung bei den Börsenfonds. Nach SoSoValue-Daten flossen in der Woche vom 9. bis 13. November netto 19,13 Millionen Dollar aus den US-XRP-ETFs ab, der größte Wochenabfluss seit rund acht Monaten und die zweite Abflusswoche in Folge. Allein am 9. November waren es 10,4 Millionen, am 10. November 7,6 Millionen. Die größten Abflüsse hatten Grayscale (GXRP, 12,7 Millionen) und Bitwise (9,4 Millionen), Franklin Templeton verbuchte einen Zufluss von 4,5 Millionen.
|Fonds
|Netto-Fluss
|Grayscale (GXRP)
|-12,71
|Bitwise
|-9,40
|Canary (XRPC)
|-1,26
|21Shares
|-0,21
|Franklin Templeton
|+4,45
|Summe
|-19,13
Netto-Zu- und Abflüsse in Millionen US-Dollar. Tageswerte für 16. bis 19. November lagen nicht vor.
Quelle: SoSoValue-Daten, Auswertung vom 17.11.2026
Das Gesamtvermögen der XRP-ETFs lag Medienberichten zufolge bei rund 1,15 Milliarden Dollar, nach kumulierten Nettozuflüssen von etwa 1,79 Milliarden seit dem Start. Der Rückgang im Vermögen um etwa 14 Prozent in einer Woche geht überwiegend auf den Kurs zurück, nicht auf Abflüsse. Vor dem aktuellen Rückgang hatten die Fonds zwölf Wochen in Folge Zuflüsse verbucht.
Was bedeuten die Wal-Transfers für den XRP Kurs?
Am 17. November bewegten Großinvestoren laut Berichten zusammen rund 270 Millionen Dollar in XRP, allein 140,4 Millionen Coins (rund 136 Millionen Dollar) wanderten gegen 15:22 Uhr UTC zwischen Wallets. Keiner der Empfänger war eine bekannte Börsen-Einzahlungsadresse. Das spricht nach Einschätzung der Berichterstatter eher für Verwahrung als für Verkaufsabsichten. Belegt ist das nicht: Aus Wallet-Bewegungen lässt sich die Absicht nicht ablesen.
Hinzu kommt eine Hebelbereinigung: Am 14. November wurden laut CryptoQuant rund 45 Millionen Dollar an XRP-Positionen liquidiert, davon 44 Millionen Long-Wetten, die größte Long-Bereinigung seit 13 Monaten. Am 19. November waren es nur noch etwa 3,8 Millionen Dollar.
Welche Rolle spielen Ripple, Banklizenz und RLUSD?
Die Unternehmensnachrichten von Ripple liefern derzeit eher Rückenwind für das Geschäft als für den Kurs. Die US-Bankenaufsicht OCC genehmigte am 27. Oktober endgültig die Ripple National Trust Bank, die Reserven des Dollar-Stablecoins RLUSD verwalten und Verwahrung anbieten soll. Der Bankenverband ICBA hat dagegen am 2. Oktober Klage eingereicht. Ob XRP-Halter davon profitieren, ist umstritten: Der Stablecoin RLUSD läuft nicht über den XRP-Token. Routinemäßig gab Ripple am 1. November erneut 1 Milliarde XRP aus dem Treuhandkonto frei, der Bestand dort lag bei rund 30,4 Milliarden Coins. Die nächste monatliche Freigabe wird für den 1. Dezember erwartet (Annahme aus dem Rhythmus, nicht bestätigt). Zudem gab der Fondsanbieter Roundhill laut SEC-Mitteilung die geplanten XRP- und Solana-Income-ETFs auf.
Welche Marken beobachten Marktteilnehmer beim XRP Kurs?
Marktbeobachter nennen den Dollar als psychologische Hürde, ein Tagesschluss darüber gilt ihnen als erstes Stabilisierungssignal; als Haltemarke gilt das Novembertief bei 0,89 Dollar, darunter werden 0,74 bis 0,75 Dollar genannt. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognosen von aktiencheck.de. Saisonal schloss XRP den November in 7 von 13 Jahren schwächer. Für Krypto-Aktien mit XRP-Bezug wie Coinbase (Nasdaq: COIN), wo XRP gehandelt wird, bleibt der Handelsumsatz an den Kurs gekoppelt.
FAQ: Antworten zum XRP Kurs
Warum fällt der XRP Kurs aktuell?
Der schwache Gesamtmarkt, ETF-Abflüsse und die Bereinigung von Long-Positionen belasten XRP; im November verlor der Coin rund 20 Prozent.
Wie weit ist XRP vom Rekordhoch entfernt?
Das Rekordhoch liegt bei 3,65 Dollar (Juli 2025), der aktuelle Kurs von rund 0,96 Dollar ist etwa 73 Prozent darunter.
Gibt es eine XRP Prognose von aktiencheck.de?
Nein. aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen und keine Kursziele ab. „XRP Prognose“ steht hier nur als Suchbegriff.
Wie viel Geld ist aus den XRP-ETFs abgeflossen?
In der Woche vom 9. bis 13. November netto 19,13 Millionen Dollar; seit dem Start flossen kumuliert rund 1,79 Milliarden Dollar zu.
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