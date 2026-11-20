Der Einbruch fällt in einen schwachen Gesamtmarkt: Der Bitcoin Kurs steht nahe 61.500 Dollar, der Angstindex ist auf 10 gefallen. XRP verlor laut Marktdaten im November rund 20 Prozent und im laufenden Quartal etwa 36 Prozent. Anfang November hatte XRP noch bei etwa 1,25 Dollar notiert. Im Wochenvergleich schnitt XRP mit rund minus 4,5 Prozent allerdings besser ab als Litecoin, Cardano oder Solana.

Besonders auffällig ist die Stimmungsdrehung bei den Börsenfonds. Nach SoSoValue-Daten flossen in der Woche vom 9. bis 13. November netto 19,13 Millionen Dollar aus den US-XRP-ETFs ab, der größte Wochenabfluss seit rund acht Monaten und die zweite Abflusswoche in Folge. Allein am 9. November waren es 10,4 Millionen, am 10. November 7,6 Millionen. Die größten Abflüsse hatten Grayscale (GXRP, 12,7 Millionen) und Bitwise (9,4 Millionen), Franklin Templeton verbuchte einen Zufluss von 4,5 Millionen.