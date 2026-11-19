aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 09:07 5 Min.

Der XRP Kurs liegt am Donnerstagmorgen bei rund 0,96 Dollar, nachdem er am 14. November auf 0,90 Dollar fiel, den tiefsten Stand seit November 2024. Die US-Spot-ETFs verbuchten zuletzt Abflüsse, bleiben aber über die gesamte Laufzeit klar im Plus – die Zahlen im Überblick, samt Bezug zur Coinbase Aktie und zum Bitcoin Kurs.

XRP Kurs am 19.11., 00:30 MEZ (18.11., 18:30 Uhr New Yorker Zeit) 0,9637 USD Veränderung in sieben Tagen -7,7 % Netto-Abflüsse der US-XRP-ETFs vom 9. bis 13. November -19,1 Mio. USD Kumulierte Netto-Zuflüsse seit dem Start 1,79 Mrd. USD Quelle : CoinMarketCap via Liputan6 (19.11., 00:30 MEZ); Bitcoin.com (16.11.); Altcoin Buzz (18.11.)

Der XRP Kurs steht nach CoinMarketCap-Daten (19. November, 00:30 Uhr MEZ) bei 0,9637 US-Dollar, ein Minus von 2,2 Prozent in 24 Stunden und 7,7 Prozent in sieben Tagen. Die Marktkapitalisierung liegt bei 61,2 Milliarden Dollar. Am 14. November fiel XRP laut Bitcoin.com bis auf 0,90 Dollar, den schwächsten Stand seit November 2024. Auslöser ist der gesamte Kryptomarkt: Der Bitcoin Kurs pendelt um 63.500 Dollar (CryptoCompare, 07:42 Uhr MEZ), und die Zinsangst nach dem Fed-Protokoll belastet auch die Krypto-Aktien wie die Coinbase Aktie (Ticker COIN) und die Strategy Aktie (Ticker MSTR).

Morgenlage 8 Uhr Warum fällt der XRP Kurs unter einen Dollar?

XRP war lange der Liebling der ETF-Anleger, doch auch hier dreht der Fluss.

Die fünf US-Spot-XRP-ETFs verbuchten laut Bitcoin.com in der Woche vom 9. bis 13. November Netto-Abflüsse von 19,13 Millionen Dollar. Grayscales GXRP verlor 12,71 Millionen, Bitwise 9,40 Millionen, nur Franklins XRPZ nahm 4,45 Millionen auf. Die Woche davor (2. bis 6. November) gab es nach Angaben desselben Berichts keinen einzigen Zuflusstag. Am Dienstag, 17. November, kamen laut Altcoin Buzz weitere 6,14 Millionen Dollar Abflüsse dazu, vor allem bei GXRP und Canarys XRPC. Seit dem Start bleiben die Zuflüsse mit 1,79 Milliarden Dollar kumuliert aber hoch, das gemeinsame Nettovermögen lag Mitte November bei 1,15 Milliarden Dollar oder 1,77 Prozent des XRP-Marktwerts.

Wie stark hängt der XRP Kurs am Bitcoin Kurs und an der Fed?

Sehr stark: Das Fed-Protokoll vom Mittwoch zeigt, dass zehn Mitglieder den Leitzins bei 3,75 bis 4,00 Prozent hielten, während Cook und Hammack schon eine Anhebung um 25 Basispunkte wollten. Der Markt preist laut Kalshi für Dezember mit rund 91 Prozent eine Erhöhung um 25 Basispunkte ein (KuCoin). Der Dollar steht auf einem 19-Monats-Hoch. Das mindert die Risikobereitschaft an den Kryptomärkten, auch bei XRP. Die Gesamt-Marktkapitalisierung der Kryptowährungen fiel laut CoinMarketCap auf 2,14 Billionen Dollar, der Fear & Greed Index steht bei 10 bis 11 (Extreme Angst). Dazu kommt eine Meldung, wonach Ripple-Mitgründer David Schwartz seine XRP-Bestände von rund 26 Millionen auf rund 3 Millionen Token reduziert haben soll (Bitcoin.com, 16.11., laut Bericht).

XRP im Vergleich zu Bitcoin, Ether und Solana Coin Kurs 24 Std. 7 Tage Bitcoin (BTC) 62.489,61 USD -3,86 % -15,09 % Ether (ETH) 1.764,73 USD -3,30 % -13,63 % XRP 0,9637 USD -2,22 % -7,73 % Solana (SOL) 73,10 USD -2,81 % -11,40 % Stand: 19.11.2026, 00:30 MEZ, CoinMarketCap via Liputan6. Veränderung in 24 Stunden und sieben Tagen. Quelle : CoinMarketCap via Liputan6

Wie halten sich XRP und die Krypto-Aktien im Vergleich?

XRP verliert in sieben Tagen weniger als Bitcoin und Ether, bleibt aber unter der Dollar-Marke, die lange als Boden galt (Bitcoin.com: XRP lag über weite Strecken von 2025 und 2026 über 1 Dollar). Die Coinbase Aktie schloss am Montag laut Trefis mit 119,84 Dollar auf einem 52-Wochen-Tief, weil Bitcoin am Montag auf den tiefsten Stand seit August fiel. Der Handel mit XRP läuft über Börsen wie Coinbase, die Krypto-Aktien reagieren dabei auf dasselbe Preisniveau. Für Anleger heißt das: XRP, Bitcoin und die Coinbase Aktie hängen an einer gemeinsamen Stimmung.

Was dafür spricht Die ETFs liegen seit dem Start mit 1,79 Milliarden Dollar im Plus, die Abflüsse von 19 Millionen sind dagegen klein.

Franklins XRPZ nahm in der Woche Geld auf, es gibt also weiter Nachfrage.

XRP verliert in sieben Tagen weniger (7,7 Prozent) als Bitcoin (15,1 Prozent) und Ether (13,6 Prozent). Was dagegen spricht Der XRP Kurs notiert unter einem Dollar und fiel am 14. November auf 0,90 Dollar, den tiefsten Stand seit November 2024.

ETF-Abflüsse am 17. November (6,14 Millionen Dollar) und in der Vorwoche; Zuflusstage sind rar.

Fed-Zinserhöhung im Dezember gilt als sehr wahrscheinlich, der Dollar ist stark.

Kryptowerte sind hochvolatil, ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Welche Termine bewegen den XRP Kurs als Nächstes?

Am 19. November stehen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Nasdaq-Börsengang von Anthropic an, am 20. November die japanischen Verbraucherpreise. Entscheidend sind die täglichen ETF-Flows (Farside, SoSoValue), die Fed am 8. und 9. Dezember und das Roundtable der CFTC am 15. Dezember (Altcoin Buzz).

Häufige Fragen zum XRP Kurs

Wie hoch ist der XRP Kurs aktuell? Laut CoinMarketCap lag XRP am 19. November um 00:30 Uhr MEZ bei 0,9637 US-Dollar, ein Minus von 7,7 Prozent in sieben Tagen. Das Tief des Monats war 0,90 Dollar am 14. November. Wie viel Geld fließt in XRP-ETFs? Laut Bitcoin.com flossen seit dem Start netto 1,79 Milliarden Dollar zu, in der Woche vom 9. bis 13. November aber 19,13 Millionen Dollar ab. Gibt es eine XRP Prognose von aktiencheck.de? Nein, aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen ab; die Marke von einem Dollar ist eine Beobachtungsmarke, keine Vorhersage. Wie hängen XRP, Bitcoin und Coinbase Aktie zusammen? Alle drei reagieren auf Zinserwartungen und Risikostimmung; die Coinbase Aktie verdient an den Handelsumsätzen mit Coins wie XRP.