Der XRP Kurs notiert am Mittwochmorgen bei 0,9184 Dollar (CoinGecko, 08:03 Uhr MEZ), minus 3,13 Prozent in 24 Stunden und minus 6,70 Prozent auf Wochensicht. Am Wochenende fiel XRP auf rund 0,86 Dollar, ein Zwei-Jahres-Tief. Am Montag sprang der Coin nach der Nachricht von der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze kurz über 1 Dollar, konnte die Marke aber nicht halten (crypto.news, 25.11.2026, 10:56 Uhr UTC).

Die Zahlen der Börsen und Fonds legen eine unbequeme These nahe: Bei XRP verkaufen nicht nur Händler, sondern auch die Fonds, die den Coin zuletzt als Käufer gestützt haben. Dahinter stehen der Bitcoin Kurs, die Zinsangst vor der Fed-Sitzung im Dezember und eine Stimmung, die der Fear-and-Greed-Index von CoinMarketCap mit 8 Punkten als „extreme Angst“ misst (Alternative.me: 13).