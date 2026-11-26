XPO mit Sitz in Greenwich im Bundesstaat Connecticut ist einer der größten Stückgutspediteure Nordamerikas. Das Unternehmen bündelt Sendungen mehrerer Kunden auf einem Lastwagen. Entscheidend für den Gewinn ist, wie effizient das Netz aus Umschlagterminals arbeitet.

Hier hat XPO geliefert. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 2,37 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte von 1,07 auf 1,70 Dollar. Im Kerngeschäft blieben von jedem Dollar Umsatz nach Abzug der Kosten rund 20 Cent übrig, deutlich mehr als im Vorjahr. Die transportierte Menge je Tag nahm um 5 Prozent zu. Für das Schlussquartal stellte Konzernchef Mario Harik eine weitere Verbesserung gegenüber dem üblichen saisonalen Muster in Aussicht.

Die Aktie hat diese Fortschritte bereits zu einem guten Teil eingepreist. Sie wird mit dem rund 40-Fachen des Jahresgewinns bewertet, deutlich höher als die meisten Wettbewerber. Vom Jahreshoch bei 232,05 Dollar ist sie gleichwohl ein gutes Stück entfernt.