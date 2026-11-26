Die XPO Aktie (ISIN: US9837931008, NYSE-Symbol: XPO) hat am Mittwochabend im nachbörslichen US-Handel 2,03 Prozent auf 173,01 Dollar verloren. Das sind 3,59 Dollar weniger als der Schlusskurs von 176,60 Dollar. XPO steht damit auf der Liste der nachbörslichen Verlierer in den USA. Im regulären Handel hatte die Aktie des Logistikkonzerns noch 2,52 Prozent zugelegt. Eine Unternehmensmeldung lag nicht vor, gehandelt wurden nachbörslich nur rund 24.000 Aktien.
XPO Aktie: Nachbörslicher Verlierer nach starkem Handelstag – Rücksetzer oder nur ein Ausreißer?
Die XPO Aktie fällt nachbörslich um 2,03 Prozent auf 173,01 Dollar, nachdem sie im regulären Handel 2,52 Prozent gewonnen hatte. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht, der Umsatz ist gering. Der Stückgutspediteur hat zuletzt mit steigenden Margen überzeugt, die Aktie hat auf Wochensicht trotzdem verloren. Was Anleger wissen sollten.
Der Abend
Wenig Umsatz, wenig Aussagekraft
Der Rückgang ist der kleinste auf der Verliererliste, und er steht auf schmaler Grundlage.
Rund 24.000 gehandelte Aktien sind bei XPO ein Bruchteil des üblichen Tagesumsatzes von mehr als 1 Million Stück. Am Abend vor Thanksgiving waren viele Marktteilnehmer bereits abwesend. Einzelne Orders können in solchen Stunden Kurse stellen, die mit dem regulären Handel wenig zu tun haben. Am Donnerstag bleibt die US-Börse geschlossen, am Freitag schließt sie früher.
Im Tagesverlauf hatte sich die XPO Aktie gut geschlagen. Sie eröffnete schwach, drehte dann mit dem Gesamtmarkt und schloss nahe dem Tageshoch. Auf Wochensicht steht dennoch ein Minus von rund 6 Prozent.
Das Geschäft
Mehr Gewinn aus jeder Sendung
XPO mit Sitz in Greenwich im Bundesstaat Connecticut ist einer der größten Stückgutspediteure Nordamerikas. Das Unternehmen bündelt Sendungen mehrerer Kunden auf einem Lastwagen. Entscheidend für den Gewinn ist, wie effizient das Netz aus Umschlagterminals arbeitet.
Hier hat XPO geliefert. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 2,37 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte von 1,07 auf 1,70 Dollar. Im Kerngeschäft blieben von jedem Dollar Umsatz nach Abzug der Kosten rund 20 Cent übrig, deutlich mehr als im Vorjahr. Die transportierte Menge je Tag nahm um 5 Prozent zu. Für das Schlussquartal stellte Konzernchef Mario Harik eine weitere Verbesserung gegenüber dem üblichen saisonalen Muster in Aussicht.
Die Aktie hat diese Fortschritte bereits zu einem guten Teil eingepreist. Sie wird mit dem rund 40-Fachen des Jahresgewinns bewertet, deutlich höher als die meisten Wettbewerber. Vom Jahreshoch bei 232,05 Dollar ist sie gleichwohl ein gutes Stück entfernt.
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