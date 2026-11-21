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Xiaomi Aktie: Showdown am 24. November – Rückkäufe, über 50.000 E-Autos im Monat, aber Gewinnsorgen – Wird es der Befreiungsschlag?

aktiencheck.de Redaktion 21.11.2026, 20:44 3 Min.

Die Xiaomi Aktie geht mit Spannung in die Quartalszahlen am Montag. Der Konzern kauft fast täglich eigene Aktien zurück und liefert mehr als 50.000 Elektroautos im Monat aus. Doch das Smartphone-Geschäft schwächelt, und Analysten kürzen ihre Gewinnschätzungen. Was jetzt auf dem Spiel steht.

Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erstellt, keine Fremdbilder)

Die Xiaomi Aktie (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: 3CP, US-Handelssymbol: XIACY, OTC; Hongkong: 1810) gehört zu den meistgesuchten China-Werten der Woche. Der Kurs pendelt um die Marke von 3,30 Euro: Am 13. November fiel die Xiaomi Aktie im Sog chinesischer Technologiewerte um 4,7 Prozent auf 3,26 Euro, am 17. November erholte sie sich um 3,1 Prozent auf 3,45 Euro. Am Montag, dem 24. November, legt der Konzern die Zahlen zum dritten Quartal vor. Zahlen zum dritten Quartal 24.11.2026 Ausgelieferte Elektroautos im Oktober >50.000 Auslieferungsziel Elektroautos 2026 550.000 Umsatzprognose Q3 von CLSA 105,3 Mrd. RMB Quelle : Xiaomi, CLSA, Börsenmedien; Stand KW47 2026 Die Erwartung Was Analysten für Montag erwarten CLSA rechnet für das dritte Quartal mit einem Umsatz von 105,3 Milliarden Yuan und einem bereinigten Nettogewinn von 4,4 Milliarden Yuan. Zugleich hat das Analysehaus seine Gewinnschätzungen für 2026 und 2027 gesenkt, die positive Einstufung aber beibehalten. Hintergrund sind schwächere Smartphone-Auslieferungen und steigende Kosten für Speicherchips. Wie angespannt die Lage ist, zeigte schon das zweite Quartal: Der Umsatz sank um 6,1 Prozent auf 108,9 Milliarden Yuan, der bereinigte Nettogewinn brach um 42,6 Prozent ein. Der Hoffnungsträger Elektroautos im Rekordtempo Der Lichtblick ist das Autogeschäft. Im Oktober lieferte Xiaomi mehr als 50.000 Elektroautos aus. Für das Gesamtjahr 2026 strebt der Konzern 550.000 Auslieferungen an. Laut Firmengründer Lei Jun landeten alle vier eigenen Modelle im Oktober in der Rangliste der meistverkauften New-Energy-Fahrzeuge im Preissegment ab 200.000 Yuan. Für die Xiaomi Aktie ist die Frage, ob das Autogeschäft profitabel genug wächst, um die Schwäche bei Smartphones auszugleichen. Parallel stützt Xiaomi den Kurs mit Aktienrückkäufen. In einer Mitteilung nannte der Konzern den Rückkauf von 1,67 Millionen B-Aktien zu 29,89 Hongkong-Dollar je Aktie, weitere Rückkäufe folgten in den Tagen danach. Was für die Xiaomi Aktie spricht Mehr als 50.000 Elektroautos im Oktober

Laufende Aktienrückkäufe stützen den Kurs

Alle vier Automodelle in den Verkaufsranglisten

Analysten überwiegend positiv Was gegen die Xiaomi Aktie spricht Bereinigter Gewinn im zweiten Quartal minus 42,6 Prozent

Gesenkte Gewinnschätzungen für 2026 und 2027

Schwächere Smartphone-Nachfrage, teurere Speicherchips

Ausverkauf bei Hongkonger Technologiewerten Einordnung der Redaktion: Die Zahlen am Montag werden für die Xiaomi Aktie zum Richtungsentscheid. Entscheidend ist weniger der Umsatz als die Marge im Autogeschäft und der Ausblick für Smartphones. Überrascht Xiaomi positiv, könnte die Kombination aus Rückkäufen und E-Auto-Wachstum eine Erholung tragen. Enttäuscht der Ausblick, droht ein Test der jüngsten Tiefs. FAQ Die wichtigsten Fragen zur Xiaomi Aktie Wann veröffentlicht Xiaomi die Zahlen zum dritten Quartal?

Am Montag, dem 24. November 2026. Die Telefonkonferenz ist für 19:30 Uhr Hongkonger Zeit angesetzt. Wie viele Elektroautos liefert Xiaomi aus?

Im Oktober waren es mehr als 50.000 Fahrzeuge. Für 2026 peilt Xiaomi 550.000 Auslieferungen an. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Xiaomi Aktie?

ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: 3CP, US-Handelssymbol: XIACY (OTC). In Hongkong notiert Xiaomi unter 1810.

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